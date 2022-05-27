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Мишустин подписал постановление о мониторинге качества госуслуг - РИА Новости, 27.05.2022
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Мишустин подписал постановление о мониторинге качества госуслуг
Мишустин подписал постановление о мониторинге качества госуслуг - РИА Новости, 27.05.2022
Мишустин подписал постановление о мониторинге качества госуслуг
Мониторинг качества госуслуг, оказываемых органами власти как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, будет предусмотрен в России,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:10
2022-05-27T13:10
михаил мишустин
россия
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
правительство рф
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мониторинг качества госуслуг, оказываемых органами власти как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, будет предусмотрен в России, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."В России планируется предусмотреть мониторинг качества всех без исключения государственных и муниципальных услуг. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас мониторинг проводится по ограниченному числу услуг и преимущественно на основании отзывов граждан.Ответственным за контролем качества назначено Министерство экономического развития. Автоматизированный анализ будет проходить ежедневно в режиме реального времени. Правила его проведения Минэкономразвития вместе с Минцифры должно утвердить в течение пяти месяцев после вступления постановления правительства в силу. Дополнительно отводится три месяца на обеспечение технической готовности информационных систем.Полноформатный мониторинг стартует в начале 2023 года. Минэкономразвития будет ежеквартально отчитываться о его результатах.
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михаил мишустин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), правительство рф
13:10 27.05.2022
 
Мишустин подписал постановление о мониторинге качества госуслуг

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о мониторинге качества госуслуг

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства Михаил Мишустин
Председатель правительства Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мониторинг качества госуслуг, оказываемых органами власти как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, будет предусмотрен в России, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
России планируется предусмотреть мониторинг качества всех без исключения государственных и муниципальных услуг. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Пустые полки - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 15:28
Мишустин призвал не допустить дефицита социально значимых товаров
Уточняется, что сейчас мониторинг проводится по ограниченному числу услуг и преимущественно на основании отзывов граждан.
Ответственным за контролем качества назначено Министерство экономического развития. Автоматизированный анализ будет проходить ежедневно в режиме реального времени. Правила его проведения Минэкономразвития вместе с Минцифры должно утвердить в течение пяти месяцев после вступления постановления правительства в силу. Дополнительно отводится три месяца на обеспечение технической готовности информационных систем.
Полноформатный мониторинг стартует в начале 2023 года. Минэкономразвития будет ежеквартально отчитываться о его результатах.
Стюардесса в салоне самолета - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 10:59Туризм
В правительстве хотят снять ограничения на duty free вылетающим в ЕАЭС
 
Михаил МишустинРоссияМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Правительство РФ
 
 
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