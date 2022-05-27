https://ria.ru/20220527/mishustin-1791127349.html

Мишустин подписал постановление о мониторинге качества госуслуг

Мишустин подписал постановление о мониторинге качества госуслуг - РИА Новости, 27.05.2022

Мишустин подписал постановление о мониторинге качества госуслуг

Мониторинг качества госуслуг, оказываемых органами власти как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, будет предусмотрен в России,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:10

2022-05-27T13:10

2022-05-27T13:10

михаил мишустин

россия

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

правительство рф

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мониторинг качества госуслуг, оказываемых органами власти как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях, будет предусмотрен в России, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина."В России планируется предусмотреть мониторинг качества всех без исключения государственных и муниципальных услуг. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Уточняется, что сейчас мониторинг проводится по ограниченному числу услуг и преимущественно на основании отзывов граждан.Ответственным за контролем качества назначено Министерство экономического развития. Автоматизированный анализ будет проходить ежедневно в режиме реального времени. Правила его проведения Минэкономразвития вместе с Минцифры должно утвердить в течение пяти месяцев после вступления постановления правительства в силу. Дополнительно отводится три месяца на обеспечение технической готовности информационных систем.Полноформатный мониторинг стартует в начале 2023 года. Минэкономразвития будет ежеквартально отчитываться о его результатах.

https://ria.ru/20220526/defitsit-1790872968.html

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михаил мишустин, россия, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), правительство рф