https://ria.ru/20220527/minoborony-1791125533.html

Украинские пленные назвали российских военных крутыми ребятами

Украинские пленные назвали российских военных крутыми ребятами - РИА Новости, 27.05.2022

Украинские пленные назвали российских военных крутыми ребятами

Украинские пленные выразили восхищение действиями российских военнослужащих и рассказали, что командование киевских войск скрывает потери, а павших сослуживцев... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:04

2022-05-27T13:04

2022-05-27T19:33

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

украина

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Украинские пленные выразили восхищение действиями российских военнослужащих и рассказали, что командование киевских войск скрывает потери, а павших сослуживцев хоронит в братских могилах, следует из опубликованного российским Минобороны видео."Когда мы приехали в тыл (российских подразделений. — Прим. ред.), ребята нас сразу же развязали, дали воды и дали покушать, мы улыбались. Я говорил своим ребятам: посмотрите, вы улыбаетесь, за столько времени этого не было никогда. Хорошие, крутые ребята, хороший, я так понимаю, командир — потому что у него все спрашивали, что делать, — отличный человек. Смотришь на лицо и понимаешь: если он говорит, что все будет хорошо, то все будет хорошо", — сообщил военнопленный Андрей Каминский.По его словам, обеспечение их подразделения было на низком уровне — долгое время солдатам не давали горячей еды. В плену украинские военные получили питание, воду и сигареты.Другой украинский военнослужащий, Никита Лазаренко, сообщил, что командование ему приказало хоронить погибших сослуживцев в братской могиле, при этом потери скрывались."В середине марта получил приказ от командира бригады Боронюка выкопать траншею два метра в ширину и 50 метров в длину. Она нужна была для захоронения около 50 сослуживцев, среди них были мои знакомые. Позже я случайно узнал, что те, с кем был знаком лично, в документах числятся дезертирами и пропавшими без вести. Получается, что командование просто их списало и скрыло потери, а близким и родным много врут", — рассказал Лазаренко.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/deputat-1791085647.html

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"Хорошие, крутые ребята" – украинский пленный восхитился российскими военнослужащими Украинские пленные выразили восхищение российскими военнослужащими и рассказали, что командование киевских войск скрывает потери, а павших сослуживцев хоронит в братских могилах, следует из опубликованного в пятницу видео Минобороны России. 2022-05-27T13:04 true PT1M12S

Украинский пленный об обмане со стороны ВСУ и нежелании людей воевать Пленный украинский пограничник рассказал об обмане со стороны ВСУ и нежелании людей воевать. "Мы под дождем что-то копали, все промокли. Потом отвезли на позиции, может и «Правого сектора», и сказали там копать. Они пытались с нами общаться, но было видно, что они неадекватные, скорее всего наркоманы. Очень плохое у всех настроение, никто не хотел воевать, мы все хотели оттуда уехать скорее. Мы и не хотели туда ехать, нас обманным путем туда завезли. Нам обещали, что мы будем стоять далеко, на блок-постах и проверять машины, документы, но все-таки обманули и увезли туда". 2022-05-27T13:04 true PT1M10S

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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина