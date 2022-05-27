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Российская авиация нанесла удар по позициям горной штурмовой бригады ВСУ

Российская авиация нанесла удар по позициям горной штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 27.05.2022

Российская авиация нанесла удар по позициям горной штурмовой бригады ВСУ

Российская авиация нанесла удары по 10-й штурмовой бригаде Украины, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T11:12

2022-05-27T11:12

2022-05-27T11:58

специальная военная операция на украине

в мире

россия

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

игорь конашенков

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по 10-й штурмовой бригаде Украины, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Кроме того, добавил Конашенков, в районе Барвенково уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Также в районе Гусаровки Харьковской области ликвидирована украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ПВО.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220527/samolety-1791072534.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, игорь конашенков, войска воздушно-космической обороны, бук (зенитный ракетный комплекс), зрк с-300, харьковская область