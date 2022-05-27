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Российская авиация нанесла удар по позициям горной штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 27.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/minoborony-1791067465.html
Российская авиация нанесла удар по позициям горной штурмовой бригады ВСУ
Российская авиация нанесла удар по позициям горной штурмовой бригады ВСУ - РИА Новости, 27.05.2022
Российская авиация нанесла удар по позициям горной штурмовой бригады ВСУ
Российская авиация нанесла удары по 10-й штурмовой бригаде Украины, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:12
2022-05-27T11:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
игорь конашенков
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по 10-й штурмовой бригаде Украины, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.Кроме того, добавил Конашенков, в районе Барвенково уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Также в районе Гусаровки Харьковской области ликвидирована украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ПВО.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, россия, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, игорь конашенков, войска воздушно-космической обороны, бук (зенитный ракетный комплекс), зрк с-300, харьковская область
11:12 27.05.2022 (обновлено: 11:58 27.05.2022)
 
Российская авиация нанесла удар по позициям горной штурмовой бригады ВСУ

Российские ракеты ВКС нанесли удар по позициям десятой горной штурмовой бригады ВСУ

© РИА НовостиТехники вешают авиационную ракету Р-73 на истребитель ВКС России, задействованный в специальной военной операции
Техники вешают авиационную ракету Р-73 на истребитель ВКС России, задействованный в специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости
Техники вешают авиационную ракету Р-73 на истребитель ВКС России, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по 10-й штурмовой бригаде Украины, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики нанесен удар по позициям 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Поражены семь командно-наблюдательных пунктов и 30 районов сосредоточения живой силы и военной техники", — сказал генерал-майор.
Кроме того, добавил Конашенков, в районе Барвенково уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Также в районе Гусаровки Харьковской области ликвидирована украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ПВО.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныИгорь КонашенковВойска воздушно-космической обороныБук (зенитный ракетный комплекс)ЗРК С-300Харьковская область
 
 
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