11:12 27.05.2022 (обновлено: 11:58 27.05.2022)
Российская авиация нанесла удар по позициям горной штурмовой бригады ВСУ
Российские ракеты ВКС нанесли удар по позициям десятой горной штурмовой бригады ВСУ
© РИА НовостиТехники вешают авиационную ракету Р-73 на истребитель ВКС России, задействованный в специальной военной операции
Техники вешают авиационную ракету Р-73 на истребитель ВКС России, задействованный в специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по 10-й штурмовой бригаде Украины, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России в районе населенного пункта Бахмут Донецкой Народной Республики нанесен удар по позициям 10-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Поражены семь командно-наблюдательных пунктов и 30 районов сосредоточения живой силы и военной техники", — сказал генерал-майор.
Кроме того, добавил Конашенков, в районе Барвенково уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1" и радиолокатор подсвета и наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Также в районе Гусаровки Харьковской области ликвидирована украинская радиолокационная станция наведения и целеуказания ПВО.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.