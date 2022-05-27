ФСБ: тысячи мигрантов пытались пересечь границу России на пути в Европу
Кулишов: тысячи мигрантов хотели незаконно пересечь границу России на пути в Европу
© AP Photo / Emilio MorenattiМигрант пытается пробраться в Евротоннель в Кале, Франция
© AP Photo / Emilio Morenatti
Мигрант пытается пробраться в Евротоннель в Кале, Франция. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Порядка 3,5 тысячи мигрантов пытались незаконно пересечь границу РФ и Белоруссии, чтобы затем оказаться в Европе, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
В интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника Кулишов отметил, что на других участках государственной границы РФ, помимо украинского, "обстановка остается также динамичной и формируется преимущественно под воздействием беспрецедентного политического, экономического и информационного давления США и их союзников на Российскую Федерацию".
На сухопутном участке не снижается количество попыток незаконного пересечения госграницы иностранцами, следующими в Россию с "миграционными целями", в том числе использующими ее территорию в качестве транзитной для переезда в страны Западной и Северной Европы, отметил Кулишов.
"Увеличение количества таких нарушений фиксировалось осенью прошлого года и было вызвано обострением миграционной ситуации на внешней границе Союзного государства, связанным с возросшим потоком мигрантов, преимущественно выходцев из стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, следовавших в страны Евросоюза через территорию Республики Беларусь. Порядка 3,5 тысячи лиц данной категории в последующем пытались незаконно пересечь белорусско-российскую границу для убытия в страны ЕС на иных направлениях", - сказал генерал.