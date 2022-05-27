https://ria.ru/20220527/migranty-1791004919.html

ФСБ: тысячи мигрантов пытались пересечь границу России на пути в Европу

ФСБ: тысячи мигрантов пытались пересечь границу России на пути в Европу - РИА Новости, 27.05.2022

ФСБ: тысячи мигрантов пытались пересечь границу России на пути в Европу

Порядка 3,5 тысячи мигрантов пытались незаконно пересечь границу РФ и Белоруссии, чтобы затем оказаться в Европе, сообщил первый заместитель директора –... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T01:15

2022-05-27T01:15

2022-05-27T01:15

безопасность

россия

сша

центральная азия

евросоюз

мигранты

владимир кулишов

москва

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Порядка 3,5 тысячи мигрантов пытались незаконно пересечь границу РФ и Белоруссии, чтобы затем оказаться в Европе, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.В интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника Кулишов отметил, что на других участках государственной границы РФ, помимо украинского, "обстановка остается также динамичной и формируется преимущественно под воздействием беспрецедентного политического, экономического и информационного давления США и их союзников на Российскую Федерацию".На сухопутном участке не снижается количество попыток незаконного пересечения госграницы иностранцами, следующими в Россию с "миграционными целями", в том числе использующими ее территорию в качестве транзитной для переезда в страны Западной и Северной Европы, отметил Кулишов."Увеличение количества таких нарушений фиксировалось осенью прошлого года и было вызвано обострением миграционной ситуации на внешней границе Союзного государства, связанным с возросшим потоком мигрантов, преимущественно выходцев из стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, следовавших в страны Евросоюза через территорию Республики Беларусь. Порядка 3,5 тысячи лиц данной категории в последующем пытались незаконно пересечь белорусско-российскую границу для убытия в страны ЕС на иных направлениях", - сказал генерал.

https://ria.ru/20220527/boeviki-1791001401.html

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