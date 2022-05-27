Рейтинг@Mail.ru
ФСБ: тысячи мигрантов пытались пересечь границу России на пути в Европу - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/migranty-1791004919.html
ФСБ: тысячи мигрантов пытались пересечь границу России на пути в Европу
ФСБ: тысячи мигрантов пытались пересечь границу России на пути в Европу - РИА Новости, 27.05.2022
ФСБ: тысячи мигрантов пытались пересечь границу России на пути в Европу
Порядка 3,5 тысячи мигрантов пытались незаконно пересечь границу РФ и Белоруссии, чтобы затем оказаться в Европе, сообщил первый заместитель директора –... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T01:15
2022-05-27T01:15
безопасность
россия
сша
центральная азия
евросоюз
мигранты
владимир кулишов
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/121244/01/1212440112_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_5058106f2782d1eee89387869711a06a.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Порядка 3,5 тысячи мигрантов пытались незаконно пересечь границу РФ и Белоруссии, чтобы затем оказаться в Европе, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.В интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника Кулишов отметил, что на других участках государственной границы РФ, помимо украинского, "обстановка остается также динамичной и формируется преимущественно под воздействием беспрецедентного политического, экономического и информационного давления США и их союзников на Российскую Федерацию".На сухопутном участке не снижается количество попыток незаконного пересечения госграницы иностранцами, следующими в Россию с "миграционными целями", в том числе использующими ее территорию в качестве транзитной для переезда в страны Западной и Северной Европы, отметил Кулишов."Увеличение количества таких нарушений фиксировалось осенью прошлого года и было вызвано обострением миграционной ситуации на внешней границе Союзного государства, связанным с возросшим потоком мигрантов, преимущественно выходцев из стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, следовавших в страны Евросоюза через территорию Республики Беларусь. Порядка 3,5 тысячи лиц данной категории в последующем пытались незаконно пересечь белорусско-российскую границу для убытия в страны ЕС на иных направлениях", - сказал генерал.
https://ria.ru/20220527/boeviki-1791001401.html
россия
сша
центральная азия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/121244/01/1212440112_127:0:1904:1333_1920x0_80_0_0_77a12a4ad3af68b7b76e4938b6ed3ae8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, сша, центральная азия, евросоюз, мигранты, владимир кулишов, москва, в мире, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
01:15 27.05.2022
 
ФСБ: тысячи мигрантов пытались пересечь границу России на пути в Европу

Кулишов: тысячи мигрантов хотели незаконно пересечь границу России на пути в Европу

© AP Photo / Emilio MorenattiМигрант пытается пробраться в Евротоннель в Кале, Франция
Мигрант пытается пробраться в Евротоннель в Кале, Франция - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Мигрант пытается пробраться в Евротоннель в Кале, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Порядка 3,5 тысячи мигрантов пытались незаконно пересечь границу РФ и Белоруссии, чтобы затем оказаться в Европе, сообщил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов.
В интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника Кулишов отметил, что на других участках государственной границы РФ, помимо украинского, "обстановка остается также динамичной и формируется преимущественно под воздействием беспрецедентного политического, экономического и информационного давления США и их союзников на Российскую Федерацию".
На сухопутном участке не снижается количество попыток незаконного пересечения госграницы иностранцами, следующими в Россию с "миграционными целями", в том числе использующими ее территорию в качестве транзитной для переезда в страны Западной и Северной Европы, отметил Кулишов.
"Увеличение количества таких нарушений фиксировалось осенью прошлого года и было вызвано обострением миграционной ситуации на внешней границе Союзного государства, связанным с возросшим потоком мигрантов, преимущественно выходцев из стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, следовавших в страны Евросоюза через территорию Республики Беларусь. Порядка 3,5 тысячи лиц данной категории в последующем пытались незаконно пересечь белорусско-российскую границу для убытия в страны ЕС на иных направлениях", - сказал генерал.
Украинские военные на БМП - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
00:28Специальная военная операция на Украине
В ФСБ рассказали о попытках украинских боевиков попасть в Россию
 
БезопасностьРоссияСШАЦентральная АзияЕвросоюзМигрантыВладимир КулишовМоскваВ миреФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала