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В ДНР при содействии России восстановят храмы и мечети - РИА Новости, 27.05.2022
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В ДНР при содействии России восстановят храмы и мечети
В ДНР при содействии России восстановят храмы и мечети - РИА Новости, 27.05.2022
В ДНР при содействии России восстановят храмы и мечети
Мечети Донецка и Мариуполя, пострадавшие от обстрелов украинских военных, будут восстанавливаться, российские власти обещали оказать помощь, сообщил РИА Новости РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:59
2022-05-27T17:59
здоровье - общество
марат хуснуллин
россия
донецк (днр)
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Мечети Донецка и Мариуполя, пострадавшие от обстрелов украинских военных, будут восстанавливаться, российские власти обещали оказать помощь, сообщил РИА Новости представитель Духовного управления мусульман (ДУМ) ДНР Рашид Брагин."В ходе недавнего визита мусульманской делегации ДНР в Россию в связи с официальным юбилеем 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией состоялись встречи на самом высоком уровне. В частности, в Казани заместитель главы правительства России Марат Хуснуллин при личной встрече с мусульманами Донбасса гарантировал, что РФ ликвидирует повреждения, которые получили в ходе обстрелов… мечети Донецка и Мариуполя. Кроме того, в рамках этой же программы будут восстановлены Иверский женский монастырь в Донецке и расположенная неподалеку от мечети Свято-Николаевская церковь в Мариуполе", - сказал Брагин.Ранее Хуснуллин заявил, что на территории Донецкой и Луганской народных республик работают около 1 тысячи российских строителей, "объем работ, которые предстоит провести в республиках, существенный"."Мы благодарны России за внимание и постоянную заботу о гражданах ДНР", - сказал Брагин.Он отметил, что мусульмане ДНР недавно приняли участие в официальных торжествах по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. "Соглашусь с нашим председателем Горловской мусульманской общины Ринатом Кудряковым, который сказал, что Россия приняла в свой дом нас как родных", - сказал он.По словам Брагина, в дальнейшем религиозные и культурные связи между мусульманами России и ДНР будут только развиваться и крепнуть. "В Донецк ожидается приезд артистов Казанской филармонии. А в настоящее время мусульмане России оказывают широкую гуманитарную поддержку населения, пострадавшего от действий украинских вооруженных сил", - заключил Брагин.
https://ria.ru/20220520/kazan-1789660655.html
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донецк (днр)
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здоровье - общество, марат хуснуллин, россия, донецк (днр), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
17:59 27.05.2022
 
В ДНР при содействии России восстановят храмы и мечети

В мусульманской общине ДНР сообщили, что Россия поможет в восстановлении мечетей и храмов

© РИА Новости / Никита БрыкинМечеть
Мечеть - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Никита Брыкин
Мечеть. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Мечети Донецка и Мариуполя, пострадавшие от обстрелов украинских военных, будут восстанавливаться, российские власти обещали оказать помощь, сообщил РИА Новости представитель Духовного управления мусульман (ДУМ) ДНР Рашид Брагин.
"В ходе недавнего визита мусульманской делегации ДНР в Россию в связи с официальным юбилеем 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией состоялись встречи на самом высоком уровне. В частности, в Казани заместитель главы правительства России Марат Хуснуллин при личной встрече с мусульманами Донбасса гарантировал, что РФ ликвидирует повреждения, которые получили в ходе обстрелов… мечети Донецка и Мариуполя. Кроме того, в рамках этой же программы будут восстановлены Иверский женский монастырь в Донецке и расположенная неподалеку от мечети Свято-Николаевская церковь в Мариуполе", - сказал Брагин.
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Памятный камень на строительстве соборной мечети заложат в Казани
Ранее Хуснуллин заявил, что на территории Донецкой и Луганской народных республик работают около 1 тысячи российских строителей, "объем работ, которые предстоит провести в республиках, существенный".
"Мы благодарны России за внимание и постоянную заботу о гражданах ДНР", - сказал Брагин.
Он отметил, что мусульмане ДНР недавно приняли участие в официальных торжествах по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. "Соглашусь с нашим председателем Горловской мусульманской общины Ринатом Кудряковым, который сказал, что Россия приняла в свой дом нас как родных", - сказал он.
По словам Брагина, в дальнейшем религиозные и культурные связи между мусульманами России и ДНР будут только развиваться и крепнуть. "В Донецк ожидается приезд артистов Казанской филармонии. А в настоящее время мусульмане России оказывают широкую гуманитарную поддержку населения, пострадавшего от действий украинских вооруженных сил", - заключил Брагин.
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