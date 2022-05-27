https://ria.ru/20220527/mayning-1791282689.html

В Госдуме допустили, что Россия станет лидером мирового майнинга

В Госдуме допустили, что Россия станет лидером мирового майнинга - РИА Новости, 27.05.2022

В Госдуме допустили, что Россия станет лидером мирового майнинга

Принятие законопроекта о цифровых валютах, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, сделает Россию лидером мирового... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:48

2022-05-27T18:48

2022-05-27T18:48

экономика

технологии

россия

госдума рф

криптовалюта

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Принятие законопроекта о цифровых валютах, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, сделает Россию лидером мирового майнинга, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин (ЕР).Дискуссия по развитию блокчейн-технологий и регулированию цифровых финансовых активов прошла в пятницу в "Единой России"."Большинство участников (дискуссии) оценило инициативу Минфина (законопроект о цифровых валютах) положительно. Звучали даже прогнозы, что принятие законопроекта сделает Россию лидером мирового майнинга, и это позволит продавать излишки нашей электроэнергии в виде криптовалюты с какими-то фантастическими мультипликаторами к себестоимости", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.Также парламентарий обратил внимание, что существует идея разделить законопроект "О цифровых валютах" и первым делом провести через Госдуму ту его часть, что регулирует майнинг."Тем более что позиция Центробанка к добыче крипты не такая жесткая, а положительный экономический эффект очевиден для всех", - рассказал он, добавив, что это должно стать только первым шагом, и нужно приходить к четкому определению правового статуса криптовалют, "ведь кроме майнеров есть и те, кто использует крипту для инвестиций". "И сейчас они рискуют не только из-за волатильности таких активов, а еще и потому, что мошенники чувствуют себя сейчас совершенно безнаказанно", - заключил Горелкин.

https://ria.ru/20220518/kriptovalyuta-1789330191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, технологии, россия, госдума рф, криптовалюта