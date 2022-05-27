В Госдуме допустили, что Россия станет лидером мирового майнинга
Депутат Горелкин считает, что Россия сможет стать лидером мирового майнинга
Стеллажи с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Принятие законопроекта о цифровых валютах, который предусматривает создание комплексного регулирования криптовалютного рынка, сделает Россию лидером мирового майнинга, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин (ЕР).
Дискуссия по развитию блокчейн-технологий и регулированию цифровых финансовых активов прошла в пятницу в "Единой России".
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"Большинство участников (дискуссии) оценило инициативу Минфина (законопроект о цифровых валютах) положительно. Звучали даже прогнозы, что принятие законопроекта сделает Россию лидером мирового майнинга, и это позволит продавать излишки нашей электроэнергии в виде криптовалюты с какими-то фантастическими мультипликаторами к себестоимости", - написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Также парламентарий обратил внимание, что существует идея разделить законопроект "О цифровых валютах" и первым делом провести через Госдуму ту его часть, что регулирует майнинг.
"Тем более что позиция Центробанка к добыче крипты не такая жесткая, а положительный экономический эффект очевиден для всех", - рассказал он, добавив, что это должно стать только первым шагом, и нужно приходить к четкому определению правового статуса криптовалют, "ведь кроме майнеров есть и те, кто использует крипту для инвестиций". "И сейчас они рискуют не только из-за волатильности таких активов, а еще и потому, что мошенники чувствуют себя сейчас совершенно безнаказанно", - заключил Горелкин.