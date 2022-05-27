https://ria.ru/20220527/markirovka-1791145212.html
Минпромторг призвал ослабить ответственность за нарушение правил маркировки
Минпромторг призвал ослабить ответственность за нарушение правил маркировки - РИА Новости, 27.05.2022
Минпромторг призвал ослабить ответственность за нарушение правил маркировки
Минпромторг предложил дать правительству РФ до 31 декабря 2022 года право в исключительных случаях не применять ответственность за нарушения требований... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:58
2022-05-27T13:58
2022-05-27T16:33
экономика
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минпромторг предложил дать правительству РФ до 31 декабря 2022 года право в исключительных случаях не применять ответственность за нарушения требований маркировки, говорится в проекте закона, имеющемся в распоряжении РИА Новости."Часть 9 дополнить абзацем следующего содержания: "В связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера до 31 декабря 2022 года допускаются ввод в оборот, оборот и вывод из оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, без нанесения на них средств идентификации в случаях, установленных правительством Российской Федерации", - говорится в документе.Правительство получит на этот период право в каждом отдельном случае принимать решение об ослаблении ответственности за нарушение требований маркировки, чтобы ответственность не применялась к добросовестным предпринимателям, рассказал агентству источник, близкий к разработке документа. Решения в отношении отдельных компаний будут приниматься специальной комиссией, каждый случай будет рассматриваться индивидуально.В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что норма предоставит участникам оборота в сложившихся условиях возможность выстраивать новые экономические, производственные и логистические процессы.Аналогичный механизм применялся в 2020 году для упрощенной маркировки лекарств - правительственная комиссия на базе Росздравнадзора в исключительных случаях давала возможность отдельным юридическим лицам не применять в полной степени требования к маркировке, если у них были объективные обстоятельства, временно не позволявшие исполнять в полной мере обязательства в сфере маркировки товаров средствами идентификации.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.
https://ria.ru/20220520/radioelektronika-1789805971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
13:58 27.05.2022 (обновлено: 16:33 27.05.2022)
Минпромторг призвал ослабить ответственность за нарушение правил маркировки
Минпромторг предложил ослабить ответственность за нарушение правил маркировки
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минпромторг предложил дать правительству РФ до 31 декабря 2022 года право в исключительных случаях не применять ответственность за нарушения требований маркировки, говорится в проекте закона, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
"Часть 9 дополнить абзацем следующего содержания: "В связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера до 31 декабря 2022 года допускаются ввод в оборот, оборот и вывод из оборота товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, без нанесения на них средств идентификации в случаях, установленных правительством Российской Федерации", - говорится в документе.
Правительство получит на этот период право в каждом отдельном случае принимать решение об ослаблении ответственности за нарушение требований маркировки, чтобы ответственность не применялась к добросовестным предпринимателям, рассказал агентству источник, близкий к разработке документа. Решения в отношении отдельных компаний будут приниматься специальной комиссией, каждый случай будет рассматриваться индивидуально.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что норма предоставит участникам оборота в сложившихся условиях возможность выстраивать новые экономические, производственные и логистические процессы.
Аналогичный механизм применялся в 2020 году для упрощенной маркировки лекарств - правительственная комиссия на базе Росздравнадзора
в исключительных случаях давала возможность отдельным юридическим лицам не применять в полной степени требования к маркировке, если у них были объективные обстоятельства, временно не позволявшие исполнять в полной мере обязательства в сфере маркировки товаров средствами идентификации.
Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России
с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция, минеральная вода, также маркируется табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков.