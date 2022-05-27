https://ria.ru/20220527/magazin-1790916822.html

RuMarket, NashStore и RuStore: как работают российские магазины приложений

RuMarket, NashStore и RuStore: как работают российские магазины приложений - РИА Новости, 27.05.2022

RuMarket, NashStore и RuStore: как работают российские магазины приложений

В России заранее создали аналоги западного магазина приложений Google Play — на случай, если с "корпорацией добра" возникнут проблемы. Что это такое и как... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T08:00

2022-05-27T08:00

2022-05-27T08:09

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости, Кирилл Каримов. В России заранее создали аналоги западного магазина приложений Google Play — на случай, если с "корпорацией добра" возникнут проблемы. Что это такое и как работает — в материале РИА Новости.Проблема и ее решениеКомпании Google и Apple (которые владеют магазинами приложений Google Play и App Store) приняли комплекс мер, усложняющих жизнь российским пользователям устройств, которые работают на операционных системах Android и iOS. Например, в обоих маркетплейсах исчезла возможность установки платного софта. А в Google еще и запретили обновлять уже купленные игры и приложения.Хотя до полного отключения пока не дошло, в России решили к такому сценарию подготовиться. Правда, речь только об Android — из-за специфических ограничений iOS альтернативы App Store нет и быть не может. Есть, конечно, путь джейлбрейка, предусматривающий взлом файловой системы iPhone, но гаджеты Apple после такой хакерской процедуры лишаются очень многих достоинств.Этой весной открылись три отечественных магазина мобильных приложений для Android: RuMarket, NashStore и RuStore. Создавали их параллельно и независимо друг от друга. Результат получился разный. Но концепция общая: маркетплейс, устойчивый к санкциям, всегда доступный для российских разработчиков софта.RuMarketПлатформа RuMarket, запущенная в середине апреля, — инициатива гендиректора Gett в России Анатолия Сморгонского и группы неназванных инвесторов.На старте у магазина было 20 приложений, сейчас — около 70. Библиотека не отличается разнообразием, интерфейс выглядит недоработанным. Например, далеко не для каждой категории софта есть индивидуальная иконка. На сайте проекта имеется подробная инструкция, что делать с установочным файлом магазина, — справиться с этим должен и человек, далекий от IT.Несколько запутана установка: RuMarket предлагает скачать приложение, инсталлировать его, при этом не сигнализируя пользователю, что процесс завершился. Искать новинку в списке придется самостоятельно.Шероховатости на этом не заканчиваются: хотя и предусмотрена вкладка "Обновления", RuMarket, например, не заметил, что на смартфоне — устаревшая версия программы "Парковки России". Но главный и, пожалуй, фатальный недостаток — отсутствие приложения "Сбера" и софта от "Яндекса".NashStoreВторым на рынок вышел NashStore — маркетплейс автономной некоммерческой организации "Цифровые платформы". Для разработчиков его открыли 9 мая и через неделю представили релизную версию.В минувший понедельник, 23 мая, отчитались о первых результатах: зарегистрировались 657 тысяч человек, загрузили на проверку более пяти тысяч приложений, из которых полторы тысячи уже прошли модерацию. Скачиваний — 1,3 миллиона.NashStore — единственный из троицы, где требуется регистрация. Можно предположить, что оставлять личные данные, например электронную почту или номер телефона, захотят не все.Установка самого маркетплейса интуитивно понятнее, чем у RuMarket. Четыре вкладки: "Главная", "Приложения", "Игры" и "Профиль", в котором скрываются обновления и список уже имеющихся программ.И хоть в "Цифровых платформах" заявляют, что в магазине более тысячи приложений, реально доступны пока несколько сотен. Большая часть — игры, причем не самые популярные. Вообще, с развлекательным ПО у российских магазинов напряженка: привычных тайтлов не найти. Даже родные для отечественного пользователя World of Tanks Blitz не загрузить. При всем изобилии софта приложений от "Сбера" и "Яндекса" здесь тоже нет.На странице каждого апплета есть пользовательская оценка — от одного до пяти. Это помогает в выборе. Решение не новое, а уже зарекомендовавшее себя в Google Play. А вот комментариев нет — предлагают связаться с разработчиком напрямую.Возникли вопросы и к стабильности работы — пару раз магазин вылетал в процессе скачивания. А иногда и вовсе сообщал, что нет соединения с Сетью.RuStoreВ четверг, 25 мая, запустили бета-версию магазина приложений RuStore. За этим маркетплейсом стоит отечественная технологическая корпорация VK, создавшая его в сотрудничестве с десятью крупнейшими IT-компаниями России. Например, за модерацию и безопасность отвечает "Лаборатория Касперского". В проекте участвует и Министерство цифрового развития.Разработка амбициозная и должна ближе других подобраться к полноценной альтернативе Google Play — в перспективе обещают подключение платежной системы, продвинутые рейтинги и push-уведомления. Поддержку пользователей и разработчиков в режиме 24/7 осуществляет специальная сервисная служба VK.Хотя RuStore пока в бете, интерфейс сразу выдает в нем продукт высокого класса. Внешне напоминает клиент соцсети VK. Вкладок на главном экране четыре: "Приложения", "Игры", "Обновления" и "Поиск". Последний, конечно, был бы удобнее в виде отдельной строки при первом запуске магазина. А вот система обновлений работает как надо: маркетплейс распознает совместимые программы на устройстве и предлагает апдейт.Приложений пока не слишком много — порядка сотни. Но это в основном известные сервисы. Примечательно, что есть и "Сбер", и много софта от "Яндекса". Игр мало: пара десятков, причем не самых популярных.На странице апплета еще нет оценок, да и вообще выглядит она минималистично.Очевидно, инициаторы проекта постарались создать дружелюбный к пользователю маркетплейс — никаких запутанных подменю, установка софта быстрая и логичная. В VK обещают, что и для разработчиков ПО все будет максимально просто и прозрачно.Альтернатива альтернативеПока российские магазины приложений только разворачиваются, стоит освоить и другие способы получения софта, благо их немало и многие хорошо себя зарекомендовали.Если у вас смартфон на Android, то даже блокировка сервисов Google не станет фатальной — "зеленый робот" с самого начала разрабатывался как открытая платформа. Так, в Китае, где Google не действует, — множество сторонних магазинов, через которые распространяется софт. А у некоторых производителей электроники и вовсе собственные маркетплейсы.Один из ярких примеров — AppGallery. Это разработка Huawei — компании, которая уже несколько лет под американскими санкциями. Ее магазин прекрасно известен пользователям гаджетов Huawei и Honor, многие из которых вовсе не поддерживают Google-сервисы (компоненты Android, вроде верификации с помощью учетной записи "корпорации добра"). AppGallery отличается широким функционалом и давно уже перерос хранилище софта. Кстати, магазином можно пользоваться на любом Android-устройстве, нужно лишь оформить учетную запись Huawei, что делается буквально в несколько касаний.Радикальная альтернатива — устанавливать софт вручную. Крупнейшее в Рунете хранилище программного обеспечения — форум 4PDA. Там не только обмениваются установочными файлами, но и обсуждают работу той или иной программы. Впрочем, тут есть риск встретиться с вредоносным ПО, маскирующимся под обычный софт. Поэтому критически важные программы нужно устанавливать из официальных источников: "Госуслуги" или банкинг "Сбера" лучше всего напрямую загрузить с их сайтов.

https://ria.ru/20220405/gigabayt-1781756928.html

https://ria.ru/20220317/oblako-1778513861.html

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2022

Керилл Каримов

Керилл Каримов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Керилл Каримов

технологии, google, сбер, яндекс, google android, apple ios, apple iphone, санкции в отношении россии