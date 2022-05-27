Более тысячи лифтов заменили в Москве с начала года, сообщил заммэра
Заммэра Москвы Бирюков: более тысячи лифтов заменили с начала года по программе капремонта
© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в фотобанкКнопочная панель энергосберегающего лифта в подъезде жилого дома
Кнопочная панель энергосберегающего лифта в подъезде жилого дома. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В рамках региональной программы капитального ремонта с начала года в Москве заменили более тысячи лифтов, рассказал журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году в рамках региональной программы капремонта запланирована замена более 2,2 тысячи лифтов в многоквартирных домах, более тысячи новых лифтов уже установлено", — рассказал Бирюков.
Кроме того, заммэра отметил, что в столице уделяется особое внимание соблюдению сроков эксплуатации лифтов, потому что лифт — это оборудование повышенной опасности, которое требует постоянного контроля технического состояния и своевременной замены.
Бирюков напомнил, что более 10 лет назад по поручению мэра Москвы была утверждена масштабная программа обновления лифтового хозяйства, в рамках которой уже поменяли почти 40 тысяч лифтов. По его словам, сегодня в городе нет ни одного лифта, срок эксплуатации которого превышал бы установленный лимит в 25 лет.
Заммэра рассказал, что при проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. Также Бирюков отметил, что по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров. Если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в многоквартирных домах на территории Москвы установлено более 112 тысяч лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков замены.