https://ria.ru/20220527/lifty-1791019115.html

Более тысячи лифтов заменили в Москве с начала года, сообщил заммэра

Более тысячи лифтов заменили в Москве с начала года, сообщил заммэра - РИА Новости, 27.05.2022

Более тысячи лифтов заменили в Москве с начала года, сообщил заммэра

В рамках региональной программы капитального ремонта с начала года в Москве заменили более тысячи лифтов, рассказал журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T07:55

2022-05-27T07:55

2022-05-27T07:55

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

общество

московская область (подмосковье)

петр бирюков

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В рамках региональной программы капитального ремонта с начала года в Москве заменили более тысячи лифтов, рассказал журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.Кроме того, заммэра отметил, что в столице уделяется особое внимание соблюдению сроков эксплуатации лифтов, потому что лифт — это оборудование повышенной опасности, которое требует постоянного контроля технического состояния и своевременной замены.Бирюков напомнил, что более 10 лет назад по поручению мэра Москвы была утверждена масштабная программа обновления лифтового хозяйства, в рамках которой уже поменяли почти 40 тысяч лифтов. По его словам, сегодня в городе нет ни одного лифта, срок эксплуатации которого превышал бы установленный лимит в 25 лет.Заммэра рассказал, что при проведении работ используется лифтовое оборудование, которое производится в Москве и Московской области. Также Бирюков отметил, что по своим характеристикам оно полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров. Если в подъезде несколько лифтов, их меняют поочередно, чтобы жильцы не испытывали неудобств.Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в многоквартирных домах на территории Москвы установлено более 112 тысяч лифтов. Все они включены в региональную программу капитального ремонта с указанием конкретных сроков замены.

https://ria.ru/20220525/blagoustroystvo-1790594448.html

https://ria.ru/20220523/moskva-1790114583.html

москва

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москва, общество, московская область (подмосковье), петр бирюков