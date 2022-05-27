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Глава ЕЦБ раскритиковала часть стран Европы за эгоизм - РИА Новости, 27.05.2022
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Глава ЕЦБ раскритиковала часть стран Европы за эгоизм
Глава ЕЦБ раскритиковала часть стран Европы за эгоизм - РИА Новости, 27.05.2022
Глава ЕЦБ раскритиковала часть стран Европы за эгоизм
Странам Евросоюза нужно чаще играть мускулами и показывать коллективную мощь, а не концентрироваться исключительно на собственных интересах, заявила глава... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T10:44
2022-05-27T14:56
в мире
европа
россия
кристин лагард
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Странам Евросоюза нужно чаще играть мускулами и показывать коллективную мощь, а не концентрироваться исключительно на собственных интересах, заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, выступая на экономическом форуме в Давосе. "Европе необходимо больше пользоваться "поразительной коллективной мощью", которой она обладает, и играть мускулами", — заявила глава ЕЦБ. Она также отчитала некоторые страны, которые преследуют свои собственные интересы вместо общих целей организации. "Европа — невероятная сила. Но мы время от времени играем против собственной команды, тем самым замедляя движение", — подчеркнула чиновница. После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против России, прежде всего они затронули банковский сектор и золотовалютные резервы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из страны.Тем не менее нарушение цепочек поставок уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.
https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788249326.html
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в мире, европа, россия, кристин лагард
10:44 27.05.2022 (обновлено: 14:56 27.05.2022)
 
Глава ЕЦБ раскритиковала часть стран Европы за эгоизм

Глава ЕЦБ Кристин Лагард призвала Европу чаще играть мускулами

© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/ Михаил Метцель / Перейти в фотобанкГлава ЕЦБ Кристин Лагард
Глава ЕЦБ Кристин Лагард - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/ Михаил Метцель
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Глава ЕЦБ Кристин Лагард. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Странам Евросоюза нужно чаще играть мускулами и показывать коллективную мощь, а не концентрироваться исключительно на собственных интересах, заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, выступая на экономическом форуме в Давосе.

"Европе необходимо больше пользоваться "поразительной коллективной мощью", которой она обладает, и играть мускулами", — заявила глава ЕЦБ.
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Французы объяснили, почему Европа не выиграет от антироссийских санкций
Она также отчитала некоторые страны, которые преследуют свои собственные интересы вместо общих целей организации.

"Европа — невероятная сила. Но мы время от времени играем против собственной команды, тем самым замедляя движение", — подчеркнула чиновница.

После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против России, прежде всего они затронули банковский сектор и золотовалютные резервы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из страны.
Тем не менее нарушение цепочек поставок уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.
Вид на Московский международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 14:58
Запад просчитался с санкциями против России, пишет The Spectator
 
В миреЕвропаРоссияКристин Лагард
 
 
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