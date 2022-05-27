10:44 27.05.2022 (обновлено: 14:56 27.05.2022)
Глава ЕЦБ раскритиковала часть стран Европы за эгоизм
Глава ЕЦБ Кристин Лагард призвала Европу чаще играть мускулами
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ/ Михаил Метцель / Перейти в фотобанкГлава ЕЦБ Кристин Лагард
Глава ЕЦБ Кристин Лагард. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Странам Евросоюза нужно чаще играть мускулами и показывать коллективную мощь, а не концентрироваться исключительно на собственных интересах, заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, выступая на экономическом форуме в Давосе.
"Европе необходимо больше пользоваться "поразительной коллективной мощью", которой она обладает, и играть мускулами", — заявила глава ЕЦБ.
"Европе необходимо больше пользоваться "поразительной коллективной мощью", которой она обладает, и играть мускулами", — заявила глава ЕЦБ.
Она также отчитала некоторые страны, которые преследуют свои собственные интересы вместо общих целей организации.
"Европа — невероятная сила. Но мы время от времени играем против собственной команды, тем самым замедляя движение", — подчеркнула чиновница.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против России, прежде всего они затронули банковский сектор и золотовалютные резервы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из страны.
"Европа — невероятная сила. Но мы время от времени играем против собственной команды, тем самым замедляя движение", — подчеркнула чиновница.
После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против России, прежде всего они затронули банковский сектор и золотовалютные резервы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из страны.