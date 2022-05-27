https://ria.ru/20220527/lagard-1791054538.html

Глава ЕЦБ раскритиковала часть стран Европы за эгоизм

Глава ЕЦБ раскритиковала часть стран Европы за эгоизм - РИА Новости, 27.05.2022

Глава ЕЦБ раскритиковала часть стран Европы за эгоизм

Странам Евросоюза нужно чаще играть мускулами и показывать коллективную мощь, а не концентрироваться исключительно на собственных интересах, заявила глава... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T10:44

2022-05-27T10:44

2022-05-27T14:56

в мире

европа

россия

кристин лагард

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Странам Евросоюза нужно чаще играть мускулами и показывать коллективную мощь, а не концентрироваться исключительно на собственных интересах, заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, выступая на экономическом форуме в Давосе. "Европе необходимо больше пользоваться "поразительной коллективной мощью", которой она обладает, и играть мускулами", — заявила глава ЕЦБ. Она также отчитала некоторые страны, которые преследуют свои собственные интересы вместо общих целей организации. "Европа — невероятная сила. Но мы время от времени играем против собственной команды, тем самым замедляя движение", — подчеркнула чиновница. После начала спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад объявил о новых санкциях против России, прежде всего они затронули банковский сектор и золотовалютные резервы. В Европе громче стали звучать призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Многие бренды объявили об уходе из страны.Тем не менее нарушение цепочек поставок уже обернулось экономическими проблемами для США и Европы, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.

https://ria.ru/20220513/sanktsii-1788249326.html

https://ria.ru/20220526/sanktsii-1790863724.html

европа

россия

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, европа, россия, кристин лагард