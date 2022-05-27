Минобороны: лабораторию в Мерефе эксплуатировали в обход норм безопасности
Минобороны: биолабораторию в харьковском Мерефе эксплуатировали в обход норм безопасности
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Табличка на двери лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Референс-лаборатория в городе Мерефа Харьковской области была введена в эксплуатацию в обход норм и требований биобезопасности, при этом выделенные 15 миллионов долларов на реконструкцию были израсходованы не по назначению, заявил в пятницу начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Примечательно, что американские кураторы требовали повысить уровень биозащиты референс-лаборатории в городе Мерефа. Профильная организация "Харьковпроект" заявила, что в имеющихся условиях это невозможно и отказалась утвердить проект. Однако областная администрация приняла решение продолжить реконструкцию. Объект был запущен в эксплуатацию в обход норм и требований биобезопасности. При этом общие затраты Пентагона на его модернизацию составили около 15 миллионов долларов США. Но куда реально ушли эти средства, неизвестно", - сообщил Кириллов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.