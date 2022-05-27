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Минобороны: лабораторию в Мерефе эксплуатировали в обход норм безопасности - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/laboratoriya-1791232732.html
Минобороны: лабораторию в Мерефе эксплуатировали в обход норм безопасности
Минобороны: лабораторию в Мерефе эксплуатировали в обход норм безопасности - РИА Новости, 27.05.2022
Минобороны: лабораторию в Мерефе эксплуатировали в обход норм безопасности
Референс-лаборатория в городе Мерефа Харьковской области была введена в эксплуатацию в обход норм и требований биобезопасности, при этом выделенные 15 миллионов РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:01
2022-05-27T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
россия
сша
министерство обороны сша
пентагон
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Референс-лаборатория в городе Мерефа Харьковской области была введена в эксплуатацию в обход норм и требований биобезопасности, при этом выделенные 15 миллионов долларов на реконструкцию были израсходованы не по назначению, заявил в пятницу начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Примечательно, что американские кураторы требовали повысить уровень биозащиты референс-лаборатории в городе Мерефа. Профильная организация "Харьковпроект" заявила, что в имеющихся условиях это невозможно и отказалась утвердить проект. Однако областная администрация приняла решение продолжить реконструкцию. Объект был запущен в эксплуатацию в обход норм и требований биобезопасности. При этом общие затраты Пентагона на его модернизацию составили около 15 миллионов долларов США. Но куда реально ушли эти средства, неизвестно", - сообщил Кириллов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220527/biolaboratorii-1791231185.html
украина
харьковская область
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в мире, украина, харьковская область, россия, сша, министерство обороны сша, пентагон, вооруженные силы рф, войска рхбз
17:01 27.05.2022
 
Минобороны: лабораторию в Мерефе эксплуатировали в обход норм безопасности

Минобороны: биолабораторию в харьковском Мерефе эксплуатировали в обход норм безопасности

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкТабличка на двери лаборатории
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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Табличка на двери лаборатории. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Референс-лаборатория в городе Мерефа Харьковской области была введена в эксплуатацию в обход норм и требований биобезопасности, при этом выделенные 15 миллионов долларов на реконструкцию были израсходованы не по назначению, заявил в пятницу начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Примечательно, что американские кураторы требовали повысить уровень биозащиты референс-лаборатории в городе Мерефа. Профильная организация "Харьковпроект" заявила, что в имеющихся условиях это невозможно и отказалась утвердить проект. Однако областная администрация приняла решение продолжить реконструкцию. Объект был запущен в эксплуатацию в обход норм и требований биобезопасности. При этом общие затраты Пентагона на его модернизацию составили около 15 миллионов долларов США. Но куда реально ушли эти средства, неизвестно", - сообщил Кириллов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинские военные в защитных костюмах - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 16:56
В биолабораториях США на Украине обучали реагированию на вспышки оспы
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьРоссияСШАМинистерство обороны СШАПентагонВооруженные силы РФВойска РХБЗ
 
 
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