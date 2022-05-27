https://ria.ru/20220527/laboratorii-1791228556.html
Минобороны показало документы о военно-биологических работах США на Украине
Минобороны показало документы о военно-биологических работах США на Украине - РИА Новости, 27.05.2022
Минобороны показало документы о военно-биологических работах США на Украине
Россия располагает сведениями об организованных Пентагоном на Украине десяти проектов военно-биологической направленности, которые предусматривали работы с... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:48
2022-05-27T16:48
2022-05-27T16:48
в мире
министерство обороны рф (минобороны рф)
пентагон
министерство обороны сша
сша
украина
войска рхбз
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия располагает сведениями об организованных Пентагоном на Украине десяти проектов военно-биологической направленности, которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Перед Вами официальные документы, подтверждающие организацию работ Пентагоном в лице Управления по снижению угрозы минобороны США (DTRA), имеющих явную военно-биологическую направленность", - сказал Кириллов на брифинге в пятницу.Он обратил внимание на подготовленный аппаратом министра обороны США меморандум, касающийся проекта UP-2 по картографированию особо опасных патогенов на территории Украины."В документе отмечено, что основной задачей указанного проекта является сбор информации о молекулярном составе патогенов, характерных для Украины, и передача образцов штаммов", - отметил Кириллов.По его словам, отдельно подчеркивается, что работа в этом направлении должна соответствовать основным руководящим указаниям для Программы предотвращения распространения биологического оружия на Украине в рамках совместного снижения угрозы от 29 ноября 2005 года."Аналогичный меморандум был подготовлен в рамках проекта UP-1, направленного на изучение риккетсий и других болезней, распространяемых членистоногими. В документе отмечена необходимость передачи всех коллекций особо опасных патогенов в центральную референс-лабораторию, что позволило облегчить процесс их организованного вывоза в США", - сказал Кириллов."В рамках "Программы совместного снижения угрозы" осуществлялся масштабный проект UP-4 по исследованию возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. Полученные документы свидетельствуют, что только за период с ноября 2019 по январь 2020 года проведен сбор 991 биологического образца", - добавил генерал.Всего у российской стороны "имеются сведения о проведении десяти подобных проектов (включая UP-3, UP-6, UP-8, UP-10), которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций - Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза, клещевого энцефалита, африканской чумы свиней", подытожил Кириллов.
https://ria.ru/20220527/nigeriya-1791226566.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство обороны рф (минобороны рф), пентагон, министерство обороны сша, сша, украина, войска рхбз
Минобороны показало документы о военно-биологических работах США на Украине
Минобороны показало документы об организации США военно-биологических работ на Украине
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия располагает сведениями об организованных Пентагоном на Украине десяти проектов военно-биологической направленности, которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Перед Вами официальные документы, подтверждающие организацию работ Пентагоном
в лице Управления по снижению угрозы минобороны США (DTRA), имеющих явную военно-биологическую направленность", - сказал Кириллов на брифинге в пятницу.
Он обратил внимание на подготовленный аппаратом министра обороны США
меморандум, касающийся проекта UP-2 по картографированию особо опасных патогенов на территории Украины
.
"В документе отмечено, что основной задачей указанного проекта является сбор информации о молекулярном составе патогенов, характерных для Украины, и передача образцов штаммов", - отметил Кириллов.
По его словам, отдельно подчеркивается, что работа в этом направлении должна соответствовать основным руководящим указаниям для Программы предотвращения распространения биологического оружия на Украине в рамках совместного снижения угрозы от 29 ноября 2005 года.
"Аналогичный меморандум был подготовлен в рамках проекта UP-1, направленного на изучение риккетсий и других болезней, распространяемых членистоногими. В документе отмечена необходимость передачи всех коллекций особо опасных патогенов в центральную референс-лабораторию, что позволило облегчить процесс их организованного вывоза в США", - сказал Кириллов.
"В рамках "Программы совместного снижения угрозы" осуществлялся масштабный проект UP-4 по исследованию возможности распространения особо опасных инфекций через мигрирующих птиц. Полученные документы свидетельствуют, что только за период с ноября 2019 по январь 2020 года проведен сбор 991 биологического образца", - добавил генерал.
Всего у российской стороны "имеются сведения о проведении десяти подобных проектов (включая UP-3, UP-6, UP-8
, UP-10), которые предусматривали работы с возбудителями особо опасных и экономически значимых инфекций - Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза, клещевого энцефалита, африканской чумы свиней", подытожил Кириллов.