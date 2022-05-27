https://ria.ru/20220527/laboratorii-1791226203.html
Украинские биолаборатории входили в систему Пентагона, заявили в Минобороны
Украинские биолаборатории входили в систему Пентагона, заявили в Минобороны - РИА Новости, 27.05.2022
Украинские биолаборатории входили в систему Пентагона, заявили в Минобороны
Минобороны России подтвердило, что украинские биолаборатории были подключены к пентагоновской системе глобального контроля за распространением инфекционных... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:44
2022-05-27T16:44
2022-05-27T16:44
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Минобороны России подтвердило, что украинские биолаборатории были подключены к пентагоновской системе глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний, сообщил в пятницу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Специалистами Министерства обороны России подтвержден факт подключения украинских биолабораторий к системе глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний", - сказал Кириллов.Он уточнил, что базовой частью сети является научно-исследовательский институт Сухопутных войск имени Уолтера Рида в штат Мэриленд. Сеть формируется Пентагоном с 1997 года. В ее состав входят лаборатории сухопутных войск и военно-морских сил, а также военных баз, расположенных в различных регионах мира, добавил Кириллов.
https://ria.ru/20220518/laboratorii-1789285432.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, министерство обороны сша, пентагон, мэриленд, министерство обороны рф (минобороны рф), войска рхбз
Украинские биолаборатории входили в систему Пентагона, заявили в Минобороны
Минобороны подтвердило, что украинские лаборатории вошли в инфекционную систему Пентагона