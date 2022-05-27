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Украинские биолаборатории входили в систему Пентагона, заявили в Минобороны - РИА Новости, 27.05.2022
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Украинские биолаборатории входили в систему Пентагона, заявили в Минобороны
Украинские биолаборатории входили в систему Пентагона, заявили в Минобороны - РИА Новости, 27.05.2022
Украинские биолаборатории входили в систему Пентагона, заявили в Минобороны
Минобороны России подтвердило, что украинские биолаборатории были подключены к пентагоновской системе глобального контроля за распространением инфекционных... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:44
2022-05-27T16:44
в мире
россия
сша
министерство обороны сша
пентагон
мэриленд
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Минобороны России подтвердило, что украинские биолаборатории были подключены к пентагоновской системе глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний, сообщил в пятницу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Специалистами Министерства обороны России подтвержден факт подключения украинских биолабораторий к системе глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний", - сказал Кириллов.Он уточнил, что базовой частью сети является научно-исследовательский институт Сухопутных войск имени Уолтера Рида в штат Мэриленд. Сеть формируется Пентагоном с 1997 года. В ее состав входят лаборатории сухопутных войск и военно-морских сил, а также военных баз, расположенных в различных регионах мира, добавил Кириллов.
https://ria.ru/20220518/laboratorii-1789285432.html
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в мире, россия, сша, министерство обороны сша, пентагон, мэриленд, министерство обороны рф (минобороны рф), войска рхбз
16:44 27.05.2022
 
Украинские биолаборатории входили в систему Пентагона, заявили в Минобороны

Минобороны подтвердило, что украинские лаборатории вошли в инфекционную систему Пентагона

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗнак биологической опасности на входной двери в лабораторию
Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Знак биологической опасности на входной двери в лабораторию. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Минобороны России подтвердило, что украинские биолаборатории были подключены к пентагоновской системе глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний, сообщил в пятницу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
"Специалистами Министерства обороны России подтвержден факт подключения украинских биолабораторий к системе глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний", - сказал Кириллов.
Он уточнил, что базовой частью сети является научно-исследовательский институт Сухопутных войск имени Уолтера Рида в штат Мэриленд. Сеть формируется Пентагоном с 1997 года. В ее состав входят лаборатории сухопутных войск и военно-морских сил, а также военных баз, расположенных в различных регионах мира, добавил Кириллов.
Биологическая опасность - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
18 мая, 17:00
Сеть лабораторий США включает свыше 400 объектов в мире, заявили в Совбезе
 
В миреРоссияСШАМинистерство обороны СШАПентагонМэрилендМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Войска РХБЗ
 
 
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