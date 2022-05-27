https://ria.ru/20220527/laboratorii-1791226203.html

Украинские биолаборатории входили в систему Пентагона, заявили в Минобороны

Украинские биолаборатории входили в систему Пентагона, заявили в Минобороны - РИА Новости, 27.05.2022

Украинские биолаборатории входили в систему Пентагона, заявили в Минобороны

Минобороны России подтвердило, что украинские биолаборатории были подключены к пентагоновской системе глобального контроля за распространением инфекционных... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:44

2022-05-27T16:44

2022-05-27T16:44

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Минобороны России подтвердило, что украинские биолаборатории были подключены к пентагоновской системе глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний, сообщил в пятницу на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов."Специалистами Министерства обороны России подтвержден факт подключения украинских биолабораторий к системе глобального контроля за распространением инфекционных заболеваний", - сказал Кириллов.Он уточнил, что базовой частью сети является научно-исследовательский институт Сухопутных войск имени Уолтера Рида в штат Мэриленд. Сеть формируется Пентагоном с 1997 года. В ее состав входят лаборатории сухопутных войск и военно-морских сил, а также военных баз, расположенных в различных регионах мира, добавил Кириллов.

https://ria.ru/20220518/laboratorii-1789285432.html

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мэриленд

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, министерство обороны сша, пентагон, мэриленд, министерство обороны рф (минобороны рф), войска рхбз