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Решетников заявил, что ожидаемого кризиса предложений на рынке не случилось - РИА Новости, 27.05.2022
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Решетников заявил, что ожидаемого кризиса предложений на рынке не случилось
Решетников заявил, что ожидаемого кризиса предложений на рынке не случилось - РИА Новости, 27.05.2022
Решетников заявил, что ожидаемого кризиса предложений на рынке не случилось
Опасения по поводу кризиса предложения на рынке в России на фоне западных санкций не оправдались, заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:28
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максим решетников
экономика
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Опасения по поводу кризиса предложения на рынке в России на фоне западных санкций не оправдались, заявил министр экономического развития Максим Решетников.Он добавил, что "в общении с предприятиями мы понимаем, что предприятия очень интенсивно работают над перенастройкой своих производственных процессов, они спокойно смотрят на ситуацию с производством"."Конечно, ситуация по отраслям разная: одно дело в автомобилестроении, где сложные процессы, они займут время, другое дело - парфюмерно-косметическая промышленность, когда заменяют европейские ингридиенты на азиатские", - добавил министр.
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максим решетников, экономика, россия
15:28 27.05.2022 (обновлено: 15:58 27.05.2022)
 
Решетников заявил, что ожидаемого кризиса предложений на рынке не случилось

Решетников: опасения по поводу кризиса предложения на рынке на фоне санкций не оправдались

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Опасения по поводу кризиса предложения на рынке в России на фоне западных санкций не оправдались, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

"В целом производство идет, это говорит о том, что кризиса предложений в том объеме, в котором мы его ожидали - его нет. Проблемы определенные есть, просто это займет время, будем перенастраиваться", - сказал Решетников в эфире телеканала "Россия 24".

Он добавил, что "в общении с предприятиями мы понимаем, что предприятия очень интенсивно работают над перенастройкой своих производственных процессов, они спокойно смотрят на ситуацию с производством".
"Конечно, ситуация по отраслям разная: одно дело в автомобилестроении, где сложные процессы, они займут время, другое дело - парфюмерно-косметическая промышленность, когда заменяют европейские ингридиенты на азиатские", - добавил министр.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 15:30
Решетников рассказал об особенностях кризиса в российской экономике
 
Максим РешетниковЭкономикаРоссия
 
 
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