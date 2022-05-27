https://ria.ru/20220527/krizis-1791186618.html
Решетников заявил, что ожидаемого кризиса предложений на рынке не случилось
Решетников заявил, что ожидаемого кризиса предложений на рынке не случилось - РИА Новости, 27.05.2022
Решетников заявил, что ожидаемого кризиса предложений на рынке не случилось
Опасения по поводу кризиса предложения на рынке в России на фоне западных санкций не оправдались, заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:28
2022-05-27T15:28
2022-05-27T15:58
максим решетников
экономика
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Опасения по поводу кризиса предложения на рынке в России на фоне западных санкций не оправдались, заявил министр экономического развития Максим Решетников.Он добавил, что "в общении с предприятиями мы понимаем, что предприятия очень интенсивно работают над перенастройкой своих производственных процессов, они спокойно смотрят на ситуацию с производством"."Конечно, ситуация по отраслям разная: одно дело в автомобилестроении, где сложные процессы, они займут время, другое дело - парфюмерно-косметическая промышленность, когда заменяют европейские ингридиенты на азиатские", - добавил министр.
https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791187267.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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максим решетников, экономика, россия
15:28 27.05.2022 (обновлено: 15:58 27.05.2022)
Решетников заявил, что ожидаемого кризиса предложений на рынке не случилось
Решетников: опасения по поводу кризиса предложения на рынке на фоне санкций не оправдались
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости.
Опасения по поводу кризиса предложения на рынке в России на фоне западных санкций не оправдались, заявил
министр экономического развития Максим Решетников.
"В целом производство идет, это говорит о том, что кризиса предложений в том объеме, в котором мы его ожидали - его нет. Проблемы определенные есть, просто это займет время, будем перенастраиваться", - сказал Решетников в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что "в общении с предприятиями мы понимаем, что предприятия очень интенсивно работают над перенастройкой своих производственных процессов, они спокойно смотрят на ситуацию с производством".
"Конечно, ситуация по отраслям разная: одно дело в автомобилестроении, где сложные процессы, они займут время, другое дело - парфюмерно-косметическая промышленность, когда заменяют европейские ингридиенты на азиатские", - добавил министр.