https://ria.ru/20220527/krizis-1791186618.html

Решетников заявил, что ожидаемого кризиса предложений на рынке не случилось

Решетников заявил, что ожидаемого кризиса предложений на рынке не случилось - РИА Новости, 27.05.2022

Решетников заявил, что ожидаемого кризиса предложений на рынке не случилось

Опасения по поводу кризиса предложения на рынке в России на фоне западных санкций не оправдались, заявил министр экономического развития Максим Решетников. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:28

2022-05-27T15:28

2022-05-27T15:58

максим решетников

экономика

россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Опасения по поводу кризиса предложения на рынке в России на фоне западных санкций не оправдались, заявил министр экономического развития Максим Решетников.Он добавил, что "в общении с предприятиями мы понимаем, что предприятия очень интенсивно работают над перенастройкой своих производственных процессов, они спокойно смотрят на ситуацию с производством"."Конечно, ситуация по отраслям разная: одно дело в автомобилестроении, где сложные процессы, они займут время, другое дело - парфюмерно-косметическая промышленность, когда заменяют европейские ингридиенты на азиатские", - добавил министр.

https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791187267.html

россия

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Евгения Нефедова

максим решетников, экономика, россия