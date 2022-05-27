https://ria.ru/20220527/kosulya-1791209843.html

В Воронежской области спасли косулю, застрявшую между прутьями ограды

В Воронежской области спасли косулю, застрявшую между прутьями ограды - РИА Новости, 27.05.2022

В Воронежской области спасли косулю, застрявшую между прутьями ограды

Пожарные спасли косулю, застрявшую между прутьями ограды музея-усадьбы под Воронежем, сообщила в пятницу РИА Новости инженер пожарной части 91 села Ямное... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:19

2022-05-27T16:19

2022-05-27T16:35

хорошие новости

происшествия

воронежская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Пожарные спасли косулю, застрявшую между прутьями ограды музея-усадьбы под Воронежем, сообщила в пятницу РИА Новости инженер пожарной части 91 села Ямное Рамонского района Воронежской области Ольга Борисова."Это было сегодня в семь утра. Третья смена пожарной части Ямное выезжала в усадьбу Веневитинова села Новоживотинное. Там косуля застряла между прутьями. Лежала - с рожками такая, хорошенькая, красивенькая косуля. Она не могла двигаться, у нее задние ноги застряли. Ребята ее достали аккуратненько и отдали охране музея-усадьбы", - сказала собеседница агентства.По словам Борисовой, охрана передаст животное ветеринару.

https://ria.ru/20220518/peterburg-1789361080.html

воронежская область

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Кирилл Волков

происшествия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)