https://ria.ru/20220527/kosulya-1791209843.html
В Воронежской области спасли косулю, застрявшую между прутьями ограды
В Воронежской области спасли косулю, застрявшую между прутьями ограды - РИА Новости, 27.05.2022
В Воронежской области спасли косулю, застрявшую между прутьями ограды
Пожарные спасли косулю, застрявшую между прутьями ограды музея-усадьбы под Воронежем, сообщила в пятницу РИА Новости инженер пожарной части 91 села Ямное... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:19
2022-05-27T16:19
2022-05-27T16:35
хорошие новости
происшествия
воронежская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Пожарные спасли косулю, застрявшую между прутьями ограды музея-усадьбы под Воронежем, сообщила в пятницу РИА Новости инженер пожарной части 91 села Ямное Рамонского района Воронежской области Ольга Борисова."Это было сегодня в семь утра. Третья смена пожарной части Ямное выезжала в усадьбу Веневитинова села Новоживотинное. Там косуля застряла между прутьями. Лежала - с рожками такая, хорошенькая, красивенькая косуля. Она не могла двигаться, у нее задние ноги застряли. Ребята ее достали аккуратненько и отдали охране музея-усадьбы", - сказала собеседница агентства.По словам Борисовой, охрана передаст животное ветеринару.
https://ria.ru/20220518/peterburg-1789361080.html
воронежская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронежская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
16:19 27.05.2022 (обновлено: 16:35 27.05.2022)
В Воронежской области спасли косулю, застрявшую между прутьями ограды
В Воронежской области спасли косулю, застрявшую между прутьями ограды музея-усадьбы