https://ria.ru/20220527/koronovirus-1791067038.html
В России за сутки госпитализировали 1972 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1972 больных COVID-19 - РИА Новости, 27.05.2022
В России за сутки госпитализировали 1972 больных COVID-19
Более 1,9 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 4,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T11:12
2022-05-27T11:12
2022-05-27T11:13
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 1,9 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 4,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 27 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 972 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,3%", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций отмечен в 35 регионах, снижение - в 45, ситуация не изменилась в пяти субъектах страны.Более 4,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, скончались 84 человека с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.Согласно сообщению, за сутки от коронавируса выздоровели 6 064 человека, на 6,1% меньше в сравнении с 26 мая."Выявлено 4 619 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 84 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220525/koronavirus-1790674488.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
11:12 27.05.2022 (обновлено: 11:13 27.05.2022)
В России за сутки госпитализировали 1972 больных COVID-19
В России за сутки выявили 4619 новых случаев COVID-19, умерли 84 пациента
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Более 1,9 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы в России за сутки, это на 4,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 27 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 972 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,3%", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций отмечен в 35 регионах, снижение - в 45, ситуация не изменилась в пяти субъектах страны.
Более 4,6 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России
за сутки, скончались 84 человека с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
Согласно сообщению, за сутки от коронавируса выздоровели 6 064 человека, на 6,1% меньше в сравнении с 26 мая.
"Выявлено 4 619 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 84 человека", - говорится в сообщении.