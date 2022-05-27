https://ria.ru/20220527/kontsert-1791194174.html

Русский дом в Ереване организует концерт для российских и армянских военных

Русский дом в Ереване организует концерт для российских и армянских военных - РИА Новости, 27.05.2022

Русский дом в Ереване организует концерт для российских и армянских военных

Русский дом в Ереване (представительство Россотрудничества в Армении) организует 30 мая концерт для армянских и российских военных, сообщили в пятницу РИА... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:49

2022-05-27T15:49

2022-05-27T15:49

ереван

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Русский дом в Ереване (представительство Россотрудничества в Армении) организует 30 мая концерт для армянских и российских военных, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе организации."Представительство Россотрудничества продолжает серию тематических концертов, приглашая избранную публику. В прошлый раз на концерт были приглашены медики, которые работали в "красных" ковидных зонах и лечили раненых после войны в Карабахе (эскалации конфликта осенью 2020 года - ред,). В этот раз мы приглашаем российских и армянских офицеров и их семьи", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что Русский дом в Ереване проведет концерт "Глинка и друзья" к 218-летию выдающегося русского композитора 30 мая совместно с Национальным академическим театром оперы и балета имени Спендиаряна. Он состоится в рамках проекта "Великие имена России" и будет посвящен армянским и российским защитникам Отечества.Это связано с отмечаемыми в конце мая знаменательными датами – победой армянских войск в 1918 году в Сардарапатском сражении с турецкой армией и российским Днем пограничника.В пресс-службе заявили, что представительство Россотрудничества будет проводить концерты для избранной публики каждый месяц. В частности, в конце июне будут приглашены русисты в связи с отмечаемым 6 июня днем рождения Пушкина и Днем русского языка.

https://ria.ru/20220527/otnosheniya-1791065826.html

https://ria.ru/20220419/sotrudnichestvo-1784365951.html

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ереван, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), армения, вооруженные силы рф, россия, в мире, общество