https://ria.ru/20220527/kontsert-1791194174.html
Русский дом в Ереване организует концерт для российских и армянских военных
Русский дом в Ереване организует концерт для российских и армянских военных - РИА Новости, 27.05.2022
Русский дом в Ереване организует концерт для российских и армянских военных
Русский дом в Ереване (представительство Россотрудничества в Армении) организует 30 мая концерт для армянских и российских военных, сообщили в пятницу РИА... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:49
2022-05-27T15:49
2022-05-27T15:49
ереван
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
армения
вооруженные силы рф
россия
в мире
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744510240_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1a7f93432c7a115157dcc050ec6cd96e.jpg
ЕРЕВАН, 27 мая – РИА Новости. Русский дом в Ереване (представительство Россотрудничества в Армении) организует 30 мая концерт для армянских и российских военных, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе организации."Представительство Россотрудничества продолжает серию тематических концертов, приглашая избранную публику. В прошлый раз на концерт были приглашены медики, которые работали в "красных" ковидных зонах и лечили раненых после войны в Карабахе (эскалации конфликта осенью 2020 года - ред,). В этот раз мы приглашаем российских и армянских офицеров и их семьи", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что Русский дом в Ереване проведет концерт "Глинка и друзья" к 218-летию выдающегося русского композитора 30 мая совместно с Национальным академическим театром оперы и балета имени Спендиаряна. Он состоится в рамках проекта "Великие имена России" и будет посвящен армянским и российским защитникам Отечества.Это связано с отмечаемыми в конце мая знаменательными датами – победой армянских войск в 1918 году в Сардарапатском сражении с турецкой армией и российским Днем пограничника.В пресс-службе заявили, что представительство Россотрудничества будет проводить концерты для избранной публики каждый месяц. В частности, в конце июне будут приглашены русисты в связи с отмечаемым 6 июня днем рождения Пушкина и Днем русского языка.
https://ria.ru/20220527/otnosheniya-1791065826.html
https://ria.ru/20220419/sotrudnichestvo-1784365951.html
ереван
армения
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744510240_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_80ce7b959a6cdc9864ae5cde08171823.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ереван, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), армения, вооруженные силы рф, россия, в мире, общество
Русский дом в Ереване организует концерт для российских и армянских военных
30 мая Русский дом в Ереване организует концерт для российских и армянских военнослужащих