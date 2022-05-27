https://ria.ru/20220527/konkurs-1791096704.html

Организатор конкурса в Италии высказался об исключении российских скрипачек

Организатор конкурса в Италии высказался об исключении российских скрипачек - РИА Новости, 27.05.2022

Организатор конкурса в Италии высказался об исключении российских скрипачек

Международный музыкальный конкурс скрипачей имени Родолфо Липицера в Италии не намерен пересматривать решение об отстранении российских музыкантов, заявил РИА... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:34

2022-05-27T12:34

2022-05-27T12:34

культура

новости культуры

дмитрий шостакович

сергей прокофьев

петр чайковский

россия

украина

музыка

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РИМ, 27 мая — РИА Новости. Международный музыкальный конкурс скрипачей имени Родолфо Липицера в Италии не намерен пересматривать решение об отстранении российских музыкантов, заявил РИА Новости организатор мероприятия, президент культурной ассоциации Lipizer Лоренцо Куалли.Он объяснил, что решение о недопуске трех скрипачек из России было принято в соответствии с международными санкциями в связи с конфликтом на Украине. В качестве аналогичных примеров с исключением российских представителей Куалли привел различные спортивные состязания и музыкальные конкурсы в Канаде, Ирландии и Финляндии."Наше решение не подлежит отмене, оно необратимо. В этом году мы не вернемся назад. В следующем — посмотрим", — заявил организатор конкурса.По словам Куалли, в письме скрипачкам он написал, что "ничего не имеет против них" и будет рад принять их после завершения конфликта на Украине. Он отметил, что две россиянки приняли это решение, а "третья пошла устраивать скандалы, жаловаться и бороться" с ними. Организатор конкурса подчеркнул, что его участницы должны публично выступить против спецоперации РФ на Украине.Кроме того, Куалли рассказал, что в следующем году планирует изменить устав мероприятия, добавив в него пункт о невозможности участия "представителей стран, находящихся в состоянии войны".Ранее одна из музыкантов Лидия Кочарян рассказала РИА Новости, что организаторы конкурса исключили трех скрипачек из России.В ответ на это решение организатором смотра коллектив FVG Orchestra, который на протяжении нескольких лет сопровождал выступления музыкантов, отказался от участия в конкурсе. Также из программы финальной части конкурса убрали произведения таких русских композиторов, как Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев, Петр Чайковский, Александр Глазунов.

https://ria.ru/20220526/konkurs-1790832057.html

россия

украина

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, дмитрий шостакович, сергей прокофьев, петр чайковский, россия, украина, музыка