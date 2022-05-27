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Украинский конфликт ударил по строительной отрасли во Франции - РИА Новости, 27.05.2022
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Украинский конфликт ударил по строительной отрасли во Франции
Украинский конфликт ударил по строительной отрасли во Франции - РИА Новости, 27.05.2022
Украинский конфликт ударил по строительной отрасли во Франции
Строительная отрасль во Франции столкнулась с трудностями из-за подорожания цен на стройматериалы и проблемами с их поставками из-за ситуации на Украине,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:04
2022-05-27T15:04
экономика
цены на нефть
франция
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украина
евросоюз
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ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Строительная отрасль во Франции столкнулась с трудностями из-за подорожания цен на стройматериалы и проблемами с их поставками из-за ситуации на Украине, сообщает в пятницу телеканал BFMTV.Строительные компании во Франции вынуждены приспосабливаться к новым реалиям из-за роста цен на стройматериалы, такие как древесина, ПВХ, сталь, алюминий. Только с января цены выросли на 18% - столько же, сколько за весь прошлый год.Ситуация стала ухудшаться во время пандемии коронавируса, а в этом году усугубилась после спецоперации РФ на Украине. Отмечается, что Россия занимает пятое место в мире по производству стали и обеспечивает 80% потребностей Франции в глиноземе, а также экспортирует много древесины. Однако из-за событий на Украине с поставками возникают сложности.Расходы строительных компаний в этой связи также растут. И если раньше доставка материалов была бесплатной, теперь она платная из-за подорожания топлива.В начале апреля ЕС ввел пятый пакет санкций против России. Меры включают в частности "запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, начиная с августа 2022 года". Ограничения также предусматривают запрет импорта из РФ древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя.
https://ria.ru/20220524/tseny-1790388309.html
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экономика, цены на нефть, франция, россия, украина, евросоюз, в мире
15:04 27.05.2022
 
Украинский конфликт ударил по строительной отрасли во Франции

BFMTV: французская строительная отрасль переживает кризис из-за подорожания материалов

© AFP 2022 / Damien MeyerCтроящиеся жилые дома в Ренне, Франция
Cтроящиеся жилые дома в Ренне, Франция - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AFP 2022 / Damien Meyer
Cтроящиеся жилые дома в Ренне, Франция. Архивное фото
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ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Строительная отрасль во Франции столкнулась с трудностями из-за подорожания цен на стройматериалы и проблемами с их поставками из-за ситуации на Украине, сообщает в пятницу телеканал BFMTV.
Строительные компании во Франции вынуждены приспосабливаться к новым реалиям из-за роста цен на стройматериалы, такие как древесина, ПВХ, сталь, алюминий. Только с января цены выросли на 18% - столько же, сколько за весь прошлый год.
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Ситуация стала ухудшаться во время пандемии коронавируса, а в этом году усугубилась после спецоперации РФ на Украине. Отмечается, что Россия занимает пятое место в мире по производству стали и обеспечивает 80% потребностей Франции в глиноземе, а также экспортирует много древесины. Однако из-за событий на Украине с поставками возникают сложности.
Расходы строительных компаний в этой связи также растут. И если раньше доставка материалов была бесплатной, теперь она платная из-за подорожания топлива.
В начале апреля ЕС ввел пятый пакет санкций против России. Меры включают в частности "запрет на покупку, импорт или передачу угля и других видов твердого ископаемого топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, начиная с августа 2022 года". Ограничения также предусматривают запрет импорта из РФ древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и алкоголя.
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