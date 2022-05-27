https://ria.ru/20220527/knigi-1791027891.html

В школе в освобожденном поселке Троицкое нашли книги с военной пропагандой

В школе в освобожденном поселке Троицкое нашли книги с военной пропагандой - РИА Новости, 27.05.2022

В школе в освобожденном поселке Троицкое нашли книги с военной пропагандой

В одной из школ в освобожденном поселке Троицкое, который в течение 8 лет находился на линии разграничения между ЛНР и Украиной, найдено большое количество... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T09:10

2022-05-27T09:10

2022-05-27T10:06

специальная военная операция на украине

в мире

россия

украина

донбасс

луганская народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 27 мая - РИА Новости. В одной из школ в освобожденном поселке Троицкое, который в течение 8 лет находился на линии разграничения между ЛНР и Украиной, найдено большое количество украинской военной пропаганды и литературы, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, в здании школы также находился детский сад. Судя по табличкам, учебное учреждение активно спонсировалось американскими фондами, в частности, USAID, а также Нидерландами и Японией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/biblioteka-1790680884.html

россия

украина

донбасс

луганская народная республика

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры из школы в освобожденном поселке Троицкое В одной из школ в освобожденном поселке Троицкое, который в течение 8 лет находился на линии разграничения между ЛНР и Украиной, найдено большое количество украинской военной пропаганды и литературы, передает корреспондент РИА Новости. 2022-05-27T09:10 true PT2M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, донбасс, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, агентство по международному развитию сша