https://ria.ru/20220527/knigi-1791027891.html
В школе в освобожденном поселке Троицкое нашли книги с военной пропагандой
В школе в освобожденном поселке Троицкое нашли книги с военной пропагандой - РИА Новости, 27.05.2022
В школе в освобожденном поселке Троицкое нашли книги с военной пропагандой
В одной из школ в освобожденном поселке Троицкое, который в течение 8 лет находился на линии разграничения между ЛНР и Украиной, найдено большое количество... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T09:10
2022-05-27T09:10
2022-05-27T10:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 27 мая - РИА Новости. В одной из школ в освобожденном поселке Троицкое, который в течение 8 лет находился на линии разграничения между ЛНР и Украиной, найдено большое количество украинской военной пропаганды и литературы, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, в здании школы также находился детский сад. Судя по табличкам, учебное учреждение активно спонсировалось американскими фондами, в частности, USAID, а также Нидерландами и Японией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/biblioteka-1790680884.html
россия
украина
донбасс
луганская народная республика
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Кадры из школы в освобожденном поселке Троицкое
В одной из школ в освобожденном поселке Троицкое, который в течение 8 лет находился на линии разграничения между ЛНР и Украиной, найдено большое количество украинской военной пропаганды и литературы, передает корреспондент РИА Новости.
2022-05-27T09:10
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PT2M48S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, донбасс, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, агентство по международному развитию сша
09:10 27.05.2022 (обновлено: 10:06 27.05.2022)
В школе в освобожденном поселке Троицкое нашли книги с военной пропагандой
В школе освобожденного поселка Троицкое в ЛНР нашли книги с украинской военной пропагандой