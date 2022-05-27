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В школе в освобожденном поселке Троицкое нашли книги с военной пропагандой - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/knigi-1791027891.html
В школе в освобожденном поселке Троицкое нашли книги с военной пропагандой
В школе в освобожденном поселке Троицкое нашли книги с военной пропагандой - РИА Новости, 27.05.2022
В школе в освобожденном поселке Троицкое нашли книги с военной пропагандой
В одной из школ в освобожденном поселке Троицкое, который в течение 8 лет находился на линии разграничения между ЛНР и Украиной, найдено большое количество... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T09:10
2022-05-27T10:06
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
донбасс
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 27 мая - РИА Новости. В одной из школ в освобожденном поселке Троицкое, который в течение 8 лет находился на линии разграничения между ЛНР и Украиной, найдено большое количество украинской военной пропаганды и литературы, передает корреспондент РИА Новости.По его словам, в здании школы также находился детский сад. Судя по табличкам, учебное учреждение активно спонсировалось американскими фондами, в частности, USAID, а также Нидерландами и Японией.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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россия
украина
донбасс
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Кадры из школы в освобожденном поселке Троицкое
В одной из школ в освобожденном поселке Троицкое, который в течение 8 лет находился на линии разграничения между ЛНР и Украиной, найдено большое количество украинской военной пропаганды и литературы, передает корреспондент РИА Новости.
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5
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в мире, россия, украина, донбасс, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, агентство по международному развитию сша
09:10 27.05.2022 (обновлено: 10:06 27.05.2022)
 
В школе в освобожденном поселке Троицкое нашли книги с военной пропагандой

В школе освобожденного поселка Троицкое в ЛНР нашли книги с украинской военной пропагандой

Читать ria.ru в
ТРОИЦКОЕ (ЛНР), 27 мая - РИА Новости. В одной из школ в освобожденном поселке Троицкое, который в течение 8 лет находился на линии разграничения между ЛНР и Украиной, найдено большое количество украинской военной пропаганды и литературы, передает корреспондент РИА Новости.
По его словам, в здании школы также находился детский сад. Судя по табличкам, учебное учреждение активно спонсировалось американскими фондами, в частности, USAID, а также Нидерландами и Японией.
Националистическая литература, найденная среди детских книг в Центральной детской библиотеке имени А. Гайдара в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 17:20
В детской библиотеке Мелитополя обнаружили склад нацистской литературы
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаДонбассЛуганская Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФАгентство по международному развитию США
 
 
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