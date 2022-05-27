https://ria.ru/20220527/kissindzher-1791318702.html

Захарова считает, что Киссинджер попал в базу "Миротворца" из-за интеллекта

Захарова считает, что Киссинджер попал в базу "Миротворца" из-за интеллекта - РИА Новости, 27.05.2022

Захарова считает, что Киссинджер попал в базу "Миротворца" из-за интеллекта

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала внесение экс-госсекретаря США Генри Киссинджера в базу украинского "Миротворца", заявив, что... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T20:47

2022-05-27T20:47

2022-05-27T20:47

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала внесение экс-госсекретаря США Генри Киссинджера в базу украинского "Миротворца", заявив, что он попал туда "за наличие интеллекта".Киссинджера внесли в базу сайта "Миротворец" как якобы "соучастника преступлений против Украины" и за "участие в информационной спецоперации России". Ранее он призвал Запад повлиять на Украину для возобновления переговоров с Россией."Чтобы не мучились над формулировкой, предлагаю одну короткую фразу: "За наличие интеллекта", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она также отметила, что "такого оригинального подарка ему никто на 99-летие не сделал бы"."На 100 лет включат в санкционный список США, наверное", - добавила дипломат.В базу сайта "Миротворец" Киссинджер был внесен 24 мая, как раз накануне его дня рождения. Сегодня, 27 мая Киссинджеру исполнилось 99 лет.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.

https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html

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в мире, мария захарова, дунья миятович, россия, сша, луганская народная республика, обсе