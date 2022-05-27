Рейтинг@Mail.ru
Захарова считает, что Киссинджер попал в базу "Миротворца" из-за интеллекта - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/kissindzher-1791318702.html
Захарова считает, что Киссинджер попал в базу "Миротворца" из-за интеллекта
Захарова считает, что Киссинджер попал в базу "Миротворца" из-за интеллекта - РИА Новости, 27.05.2022
Захарова считает, что Киссинджер попал в базу "Миротворца" из-за интеллекта
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала внесение экс-госсекретаря США Генри Киссинджера в базу украинского "Миротворца", заявив, что... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T20:47
2022-05-27T20:47
в мире
мария захарова
дунья миятович
россия
сша
луганская народная республика
обсе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149755/70/1497557093_0:316:1552:1189_1920x0_80_0_0_c063eeae8d2afe2dd9d12a86555a5f28.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала внесение экс-госсекретаря США Генри Киссинджера в базу украинского "Миротворца", заявив, что он попал туда "за наличие интеллекта".Киссинджера внесли в базу сайта "Миротворец" как якобы "соучастника преступлений против Украины" и за "участие в информационной спецоперации России". Ранее он призвал Запад повлиять на Украину для возобновления переговоров с Россией."Чтобы не мучились над формулировкой, предлагаю одну короткую фразу: "За наличие интеллекта", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Она также отметила, что "такого оригинального подарка ему никто на 99-летие не сделал бы"."На 100 лет включат в санкционный список США, наверное", - добавила дипломат.В базу сайта "Миротворец" Киссинджер был внесен 24 мая, как раз накануне его дня рождения. Сегодня, 27 мая Киссинджеру исполнилось 99 лет.Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
https://ria.ru/20220526/zapad-1790730405.html
https://ria.ru/20220526/medvedev-1790971353.html
россия
сша
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149755/70/1497557093_0:170:1552:1334_1920x0_80_0_0_c2c6e567c1bd710e5383511699ff1fe7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, дунья миятович, россия, сша, луганская народная республика, обсе
20:47 27.05.2022
 
Захарова считает, что Киссинджер попал в базу "Миротворца" из-за интеллекта

Захарова считает, что Киссинджер попал в базу "Миротворца" за наличие интеллекта

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкБывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 29 июня 2017
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 29 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле. 29 июня 2017. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала внесение экс-госсекретаря США Генри Киссинджера в базу украинского "Миротворца", заявив, что он попал туда "за наличие интеллекта".
Киссинджера внесли в базу сайта "Миротворец" как якобы "соучастника преступлений против Украины" и за "участие в информационной спецоперации России". Ранее он призвал Запад повлиять на Украину для возобновления переговоров с Россией.
Генри Киссинджер - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 08:00
Киссинджер против Сороса: реалисты против глобалистов
"Чтобы не мучились над формулировкой, предлагаю одну короткую фразу: "За наличие интеллекта", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она также отметила, что "такого оригинального подарка ему никто на 99-летие не сделал бы".
"На 100 лет включат в санкционный список США, наверное", - добавила дипломат.
В базу сайта "Миротворец" Киссинджер был внесен 24 мая, как раз накануне его дня рождения. Сегодня, 27 мая Киссинджеру исполнилось 99 лет.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской народных республик и других граждан, называя их "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 20:49
Медведев посоветовал Зеленскому прислушаться к Генри Киссинджеру
 
В миреМария ЗахароваДунья МиятовичРоссияСШАЛуганская Народная РеспубликаОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала