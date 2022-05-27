Рейтинг@Mail.ru
Около 86 миллионов рублей выделят на поддержку нижегородской киноиндустрии - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20220527/kinoindustriya-1791197473.html
Около 86 миллионов рублей выделят на поддержку нижегородской киноиндустрии
Около 86 миллионов рублей выделят на поддержку нижегородской киноиндустрии - РИА Новости, 27.05.2022
Около 86 миллионов рублей выделят на поддержку нижегородской киноиндустрии
Почти 86 миллионов рублей будет выделено из бюджета Нижегородской области на поддержку киноиндустрии в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:53
2022-05-27T15:53
нижегородская область
экономика
глеб никитин
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569211419_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_b335ce4f78622da9f858572d2463a84f.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Почти 86 миллионов рублей будет выделено из бюджета Нижегородской области на поддержку киноиндустрии в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующие поправки в областной бюджет были утверждены на заседании законодательного собрания Нижегородской области. Меры поддержки кинотеатров в условиях внешнего санкционного воздействия в формате субсидий разработало правительство Нижегородской области."В Нижегородской области принят ряд мер по поддержке бизнеса. Часть касается всех организаций, часть – отдельных отраслей. Такие сферы, как киноиндустрия, достаточно быстро ощутили последствия сложившейся ситуации. Считаем важным помочь им адаптироваться и сохранить коллективы", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Как отметили в региональном министерстве культуры, средства будут выделены на компенсацию затрат частным предприятиям кинотеатральной отрасли, понесенных с 1 марта по 31 декабря 2022 года. Средства будут направлены на возмещение части затрат на заработную плату сотрудников и на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг кинотеатров.На сегодняшний день на территории Нижегородской области работают 14 частных организаций кинотеатральной отрасли, общая численность сотрудников – 210."Предоставление субсидий будет осуществляться региональным министерством культуры по итогам проведения отборов. Первый пройдет во второй декаде июня, после выставления счетов на оплату коммунальных услуг. Далее конкурсные отборы будут проходить ежемесячно", - отметил министр культуры региона Олег Беркович.
https://ria.ru/20220526/flagi-1790877399.html
https://ria.ru/20220526/dorogi-1790854869.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569211419_553:0:3284:2048_1920x0_80_0_0_3bcc387545f2e7b7cc80f7786ec6230d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, глеб никитин, нижегородская область
15:53 27.05.2022
 
Около 86 миллионов рублей выделят на поддержку нижегородской киноиндустрии

Около 86 миллионов рублей выделят на поддержку нижегородской киноиндустрии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗрительный зал кинотеатра
Зрительный зал кинотеатра - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Зрительный зал кинотеатра. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Почти 86 миллионов рублей будет выделено из бюджета Нижегородской области на поддержку киноиндустрии в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующие поправки в областной бюджет были утверждены на заседании законодательного собрания Нижегородской области. Меры поддержки кинотеатров в условиях внешнего санкционного воздействия в формате субсидий разработало правительство Нижегородской области.
Российский флаг - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 15:39Нижегородская область
Более 75 миллионов рублей направят нижегородским школам на закупку флагов
"В Нижегородской области принят ряд мер по поддержке бизнеса. Часть касается всех организаций, часть – отдельных отраслей. Такие сферы, как киноиндустрия, достаточно быстро ощутили последствия сложившейся ситуации. Считаем важным помочь им адаптироваться и сохранить коллективы", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Как отметили в региональном министерстве культуры, средства будут выделены на компенсацию затрат частным предприятиям кинотеатральной отрасли, понесенных с 1 марта по 31 декабря 2022 года. Средства будут направлены на возмещение части затрат на заработную плату сотрудников и на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг кинотеатров.
На сегодняшний день на территории Нижегородской области работают 14 частных организаций кинотеатральной отрасли, общая численность сотрудников – 210.
"Предоставление субсидий будет осуществляться региональным министерством культуры по итогам проведения отборов. Первый пройдет во второй декаде июня, после выставления счетов на оплату коммунальных услуг. Далее конкурсные отборы будут проходить ежемесячно", - отметил министр культуры региона Олег Беркович.
Проведение работ - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 14:34Нижегородская область
Нижегородская область получит более 3,3 миллиарда рублей на ремонт дорог
 
Нижегородская областьЭкономикаГлеб НикитинНижегородская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала