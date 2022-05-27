https://ria.ru/20220527/kinoindustriya-1791197473.html

Около 86 миллионов рублей выделят на поддержку нижегородской киноиндустрии

Около 86 миллионов рублей выделят на поддержку нижегородской киноиндустрии - РИА Новости, 27.05.2022

Около 86 миллионов рублей выделят на поддержку нижегородской киноиндустрии

Почти 86 миллионов рублей будет выделено из бюджета Нижегородской области на поддержку киноиндустрии в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:53

2022-05-27T15:53

2022-05-27T15:53

нижегородская область

экономика

глеб никитин

нижегородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1a/1569211419_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_b335ce4f78622da9f858572d2463a84f.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Почти 86 миллионов рублей будет выделено из бюджета Нижегородской области на поддержку киноиндустрии в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона.Соответствующие поправки в областной бюджет были утверждены на заседании законодательного собрания Нижегородской области. Меры поддержки кинотеатров в условиях внешнего санкционного воздействия в формате субсидий разработало правительство Нижегородской области."В Нижегородской области принят ряд мер по поддержке бизнеса. Часть касается всех организаций, часть – отдельных отраслей. Такие сферы, как киноиндустрия, достаточно быстро ощутили последствия сложившейся ситуации. Считаем важным помочь им адаптироваться и сохранить коллективы", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Как отметили в региональном министерстве культуры, средства будут выделены на компенсацию затрат частным предприятиям кинотеатральной отрасли, понесенных с 1 марта по 31 декабря 2022 года. Средства будут направлены на возмещение части затрат на заработную плату сотрудников и на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг кинотеатров.На сегодняшний день на территории Нижегородской области работают 14 частных организаций кинотеатральной отрасли, общая численность сотрудников – 210."Предоставление субсидий будет осуществляться региональным министерством культуры по итогам проведения отборов. Первый пройдет во второй декаде июня, после выставления счетов на оплату коммунальных услуг. Далее конкурсные отборы будут проходить ежемесячно", - отметил министр культуры региона Олег Беркович.

https://ria.ru/20220526/flagi-1790877399.html

https://ria.ru/20220526/dorogi-1790854869.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, глеб никитин, нижегородская область