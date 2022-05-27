Около 86 миллионов рублей выделят на поддержку нижегородской киноиндустрии
Около 86 миллионов рублей выделят на поддержку нижегородской киноиндустрии
Зрительный зал кинотеатра. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Почти 86 миллионов рублей будет выделено из бюджета Нижегородской области на поддержку киноиндустрии в 2022 году, сообщает пресс-служба правительства региона.
Соответствующие поправки в областной бюджет были утверждены на заседании законодательного собрания Нижегородской области. Меры поддержки кинотеатров в условиях внешнего санкционного воздействия в формате субсидий разработало правительство Нижегородской области.
"В Нижегородской области принят ряд мер по поддержке бизнеса. Часть касается всех организаций, часть – отдельных отраслей. Такие сферы, как киноиндустрия, достаточно быстро ощутили последствия сложившейся ситуации. Считаем важным помочь им адаптироваться и сохранить коллективы", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Как отметили в региональном министерстве культуры, средства будут выделены на компенсацию затрат частным предприятиям кинотеатральной отрасли, понесенных с 1 марта по 31 декабря 2022 года. Средства будут направлены на возмещение части затрат на заработную плату сотрудников и на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг кинотеатров.
На сегодняшний день на территории Нижегородской области работают 14 частных организаций кинотеатральной отрасли, общая численность сотрудников – 210.
"Предоставление субсидий будет осуществляться региональным министерством культуры по итогам проведения отборов. Первый пройдет во второй декаде июня, после выставления счетов на оплату коммунальных услуг. Далее конкурсные отборы будут проходить ежемесячно", - отметил министр культуры региона Олег Беркович.