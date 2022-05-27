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Около Тамбова создадут транспортный хаб для доставки гумпомощи в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.05.2022
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Тамбовская область
https://ria.ru/20220527/khab-1791272705.html
Около Тамбова создадут транспортный хаб для доставки гумпомощи в ДНР и ЛНР
Около Тамбова создадут транспортный хаб для доставки гумпомощи в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.05.2022
Около Тамбова создадут транспортный хаб для доставки гумпомощи в ДНР и ЛНР
На территории Тамбовской области будет создан транспортно-логистический хаб Российского Красного Креста, где будут аккумулировать гуманитарную помощь для... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T18:37
2022-05-27T18:37
тамбовская область
тамбов
донбасс
максим егоров
гуманитарная помощь
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ТАМБОВ, 27 мая – РИА Новости. На территории Тамбовской области будет создан транспортно-логистический хаб Российского Красного Креста, где будут аккумулировать гуманитарную помощь для Донбасса и освобожденных территорий - это предусматривает соглашение, которое в пятницу подписали глава области Максим Егоров, председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук и руководитель регионального отделения организации в Тамбовской области Надежда Леонова.Транспортный хаб предполагается разместить в поселке Георгиевском близ Тамбова."Мы активно подключились к оказанию помощи людям, оказавшимся в такой непростой ситуации – беженцам из народных республик Донбасса. И органы власти, и представители бизнеса, и просто неравнодушные тамбовчане уже собрали и отправили нуждающимся десятки тонн продуктов и необходимых бытовых принадлежностей. Люди помогали обустраивать места размещения беженцев. Очень важно синхронизироваться с главным гуманитарным агентством страны для того, чтобы наша помощь была ещё эффективнее. Все предложенные инициативы мы проработаем и вместе реализуем", - сказал глава Тамбовской области Максим Егоров.Подписанное соглашение также предусматривает и другие направления совместной работы. Так, на основании опыта Тамбовской области планируют создать электронную систему для сбора данных о беженцах – это повысит эффективность помощи.
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тамбов, донбасс, максим егоров, гуманитарная помощь
18:37 27.05.2022
 

Около Тамбова создадут транспортный хаб для доставки гумпомощи в ДНР и ЛНР

© Фото : Российский Красный КрестПредседатель РКК Павел Савчук, глава Тамбовской области Максим Егоров и руководитель регионального отделения организации в Тамбовской области Надежда Леонова во время подписания соглашения
Председатель РКК Павел Савчук, глава Тамбовской области Максим Егоров и руководитель регионального отделения организации в Тамбовской области Надежда Леонова во время подписания соглашения - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© Фото : Российский Красный Крест
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ТАМБОВ, 27 мая – РИА Новости. На территории Тамбовской области будет создан транспортно-логистический хаб Российского Красного Креста, где будут аккумулировать гуманитарную помощь для Донбасса и освобожденных территорий - это предусматривает соглашение, которое в пятницу подписали глава области Максим Егоров, председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук и руководитель регионального отделения организации в Тамбовской области Надежда Леонова.
Транспортный хаб предполагается разместить в поселке Георгиевском близ Тамбова.
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"Мы активно подключились к оказанию помощи людям, оказавшимся в такой непростой ситуации – беженцам из народных республик Донбасса. И органы власти, и представители бизнеса, и просто неравнодушные тамбовчане уже собрали и отправили нуждающимся десятки тонн продуктов и необходимых бытовых принадлежностей. Люди помогали обустраивать места размещения беженцев. Очень важно синхронизироваться с главным гуманитарным агентством страны для того, чтобы наша помощь была ещё эффективнее. Все предложенные инициативы мы проработаем и вместе реализуем", - сказал глава Тамбовской области Максим Егоров.
Подписанное соглашение также предусматривает и другие направления совместной работы. Так, на основании опыта Тамбовской области планируют создать электронную систему для сбора данных о беженцах – это повысит эффективность помощи.
 
Тамбовская областьТамбовДонбассМаксим ЕгоровГуманитарная помощь
 
 
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