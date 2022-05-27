https://ria.ru/20220527/khab-1791272705.html

Около Тамбова создадут транспортный хаб для доставки гумпомощи в ДНР и ЛНР

Около Тамбова создадут транспортный хаб для доставки гумпомощи в ДНР и ЛНР - РИА Новости, 27.05.2022

Около Тамбова создадут транспортный хаб для доставки гумпомощи в ДНР и ЛНР

На территории Тамбовской области будет создан транспортно-логистический хаб Российского Красного Креста, где будут аккумулировать гуманитарную помощь для... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T18:37

2022-05-27T18:37

2022-05-27T18:37

тамбовская область

тамбов

донбасс

максим егоров

гуманитарная помощь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791274810_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_671728a3b4f17d647789581973c3f950.jpg

ТАМБОВ, 27 мая – РИА Новости. На территории Тамбовской области будет создан транспортно-логистический хаб Российского Красного Креста, где будут аккумулировать гуманитарную помощь для Донбасса и освобожденных территорий - это предусматривает соглашение, которое в пятницу подписали глава области Максим Егоров, председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук и руководитель регионального отделения организации в Тамбовской области Надежда Леонова.Транспортный хаб предполагается разместить в поселке Георгиевском близ Тамбова."Мы активно подключились к оказанию помощи людям, оказавшимся в такой непростой ситуации – беженцам из народных республик Донбасса. И органы власти, и представители бизнеса, и просто неравнодушные тамбовчане уже собрали и отправили нуждающимся десятки тонн продуктов и необходимых бытовых принадлежностей. Люди помогали обустраивать места размещения беженцев. Очень важно синхронизироваться с главным гуманитарным агентством страны для того, чтобы наша помощь была ещё эффективнее. Все предложенные инициативы мы проработаем и вместе реализуем", - сказал глава Тамбовской области Максим Егоров.Подписанное соглашение также предусматривает и другие направления совместной работы. Так, на основании опыта Тамбовской области планируют создать электронную систему для сбора данных о беженцах – это повысит эффективность помощи.

https://ria.ru/20220520/promkompleks-1789761473.html

тамбов

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбов, донбасс, максим егоров, гуманитарная помощь