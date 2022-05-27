Около Тамбова создадут транспортный хаб для доставки гумпомощи в ДНР и ЛНР
© Фото : Российский Красный КрестПредседатель РКК Павел Савчук, глава Тамбовской области Максим Егоров и руководитель регионального отделения организации в Тамбовской области Надежда Леонова во время подписания соглашения
ТАМБОВ, 27 мая – РИА Новости. На территории Тамбовской области будет создан транспортно-логистический хаб Российского Красного Креста, где будут аккумулировать гуманитарную помощь для Донбасса и освобожденных территорий - это предусматривает соглашение, которое в пятницу подписали глава области Максим Егоров, председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук и руководитель регионального отделения организации в Тамбовской области Надежда Леонова.
Транспортный хаб предполагается разместить в поселке Георгиевском близ Тамбова.
"Мы активно подключились к оказанию помощи людям, оказавшимся в такой непростой ситуации – беженцам из народных республик Донбасса. И органы власти, и представители бизнеса, и просто неравнодушные тамбовчане уже собрали и отправили нуждающимся десятки тонн продуктов и необходимых бытовых принадлежностей. Люди помогали обустраивать места размещения беженцев. Очень важно синхронизироваться с главным гуманитарным агентством страны для того, чтобы наша помощь была ещё эффективнее. Все предложенные инициативы мы проработаем и вместе реализуем", - сказал глава Тамбовской области Максим Егоров.
Подписанное соглашение также предусматривает и другие направления совместной работы. Так, на основании опыта Тамбовской области планируют создать электронную систему для сбора данных о беженцах – это повысит эффективность помощи.