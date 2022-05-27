https://ria.ru/20220527/kazachestvo-1791325482.html
Состоялось заседание президиума совета по делам казачества
Состоялось заседание президиума совета по делам казачества - РИА Новости, 27.05.2022
Состоялось заседание президиума совета по делам казачества
Расширенное заседание президиума совета по делам казачества прошло 26 мая в режиме видеоконференции. Участники подвели итоги исполнения в 2021 году плана... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T21:04
2022-05-27T21:04
2022-05-27T21:04
российское казачество
российское казачество
дмитрий миронов
николай долуда
россия
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Расширенное заседание президиума совета по делам казачества прошло 26 мая в режиме видеоконференции. Участники подвели итоги исполнения в 2021 году плана мероприятий по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы.В своем выступлении помощник президента Дмитрий Миронов подчеркнул, что наша страна и весь мир переживают исторический переход к новой геополитической реальности, сообщает сайт президента РФ.Атаман ВсКО, казачий генерал Николай Долуда выразил мнение, что система общего казачьего образования недостаточно выстроена, передает пресс-служба ВсКО."По данным Министерства просвещения России, в настоящее время в 63 субъектах Российской Федерации существует 1880 школ, реализующих казачий компонент. В настоящий момент во многих регионах классы и школы казачьи только на бумаге – ничего казачьего нет", – отметил атаман.По его мнению, проблема работы с молодежью напрямую связана с задачей подготовки кадрового резерва для казачьих обществ, которую поставил глава государства.В подавляющем большинстве субъектов РФ, убежден атаман, необходим серьезный пересмотр подхода руководителей рабочих групп – заместителей глав субъектов к организации работы с атаманами казачьих обществ с целью выполнения требования государственной политики, утвержденной президентом страны.Также участники обсудили задачи по совершенствованию государственной политики в отношении российского казачества и подготовку проведения III Всероссийского слета казачьей молодежи.
https://ria.ru/20220205/metodika-1771070131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российское казачество, дмитрий миронов, николай долуда, россия
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Расширенное заседание президиума совета по делам казачества прошло 26 мая в режиме видеоконференции. Участники подвели итоги исполнения в 2021 году плана мероприятий по реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021–2030 годы.
В своем выступлении помощник президента Дмитрий Миронов подчеркнул, что наша страна и весь мир переживают исторический переход к новой геополитической реальности, сообщает сайт президента РФ.
"Время диктует нам необходимость изменяться, шире привлекать представителей казачества к решению вопросов обеспечения безопасности, воспитания подрастающего поколения в духе патриотизма, любви к Родине", – заявил Дмитрий Миронов.
Атаман ВсКО, казачий генерал Николай Долуда выразил мнение, что система общего казачьего образования недостаточно выстроена, передает пресс-служба ВсКО.
"По данным Министерства просвещения России, в настоящее время в 63 субъектах Российской Федерации существует 1880 школ, реализующих казачий компонент. В настоящий момент во многих регионах классы и школы казачьи только на бумаге – ничего казачьего нет", – отметил атаман.
По его мнению, проблема работы с молодежью напрямую связана с задачей подготовки кадрового резерва для казачьих обществ, которую поставил глава государства.
"В стране нет казачьих военных училищ и академий. Надежда на профильную подготовку в казачьих кадетских корпусах", – сказал Николай Долуда.
В подавляющем большинстве субъектов РФ, убежден атаман, необходим серьезный пересмотр подхода руководителей рабочих групп – заместителей глав субъектов к организации работы с атаманами казачьих обществ с целью выполнения требования государственной политики, утвержденной президентом страны.
Также участники обсудили задачи по совершенствованию государственной политики в отношении российского казачества и подготовку проведения III Всероссийского слета казачьей молодежи.