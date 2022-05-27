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Число любителей истории России исчисляется миллионами, заявил Мединский - РИА Новости, 27.05.2022
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Число любителей истории России исчисляется миллионами, заявил Мединский
Число любителей истории России исчисляется миллионами, заявил Мединский - РИА Новости, 27.05.2022
Число любителей истории России исчисляется миллионами, заявил Мединский
Число искренних любителей российской истории исчисляется многими миллионами, и это приятно видеть, заявил помощник президента РФ, председатель Российского... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T01:26
2022-05-27T01:26
россия
российская империя
владимир мединский
общество
история
москва
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Число искренних любителей российской истории исчисляется многими миллионами, и это приятно видеть, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский."Приятно видеть так много искренних любителей истории нашего Отечества!" — так в своем Telegram-канале прокомментировал Мединский то, что число просмотров цикла его "Рассказов из русской истории" на разных онлайн-ресурсах достигло в общей сложности 10 миллионов человек, из них 6 миллионов человек — на онлайн-канале проекта.Авторский курс Мединского "Рассказы из русской истории" посвящен самым ярким фигурам русской истории XVIII века. В рамках курса в свободной форме, без устоявшихся стереотипов, рассказывается о важных событиях в истории России и о таких людях, как Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Петр III, Екатерина II, Павел I.Цель курса — целостное, объемное восприятие становления Российской империи как крупнейшего государства Европы. Курс предназначен для широкого круга людей, интересующихся историей.
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россия, российская империя, владимир мединский, общество, история, москва
01:26 27.05.2022
 
Число любителей истории России исчисляется миллионами, заявил Мединский

Мединский: число любителей истории России исчисляется миллионами, это приятно видеть

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Число искренних любителей российской истории исчисляется многими миллионами, и это приятно видеть, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Приятно видеть так много искренних любителей истории нашего Отечества!" — так в своем Telegram-канале прокомментировал Мединский то, что число просмотров цикла его "Рассказов из русской истории" на разных онлайн-ресурсах достигло в общей сложности 10 миллионов человек, из них 6 миллионов человек — на онлайн-канале проекта.
Авторский курс Мединского "Рассказы из русской истории" посвящен самым ярким фигурам русской истории XVIII века. В рамках курса в свободной форме, без устоявшихся стереотипов, рассказывается о важных событиях в истории России и о таких людях, как Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Петр III, Екатерина II, Павел I.
Цель курса — целостное, объемное восприятие становления Российской империи как крупнейшего государства Европы. Курс предназначен для широкого круга людей, интересующихся историей.
Помощник президента России Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 22:08
Мединский призвал Белоруссию продвигать правду о Второй мировой войне
 
РоссияРоссийская империяВладимир МединскийОбществоисторияМосква
 
 
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