https://ria.ru/20220527/istoriya-1791005434.html

Число любителей истории России исчисляется миллионами, заявил Мединский

Число любителей истории России исчисляется миллионами, заявил Мединский - РИА Новости, 27.05.2022

Число любителей истории России исчисляется миллионами, заявил Мединский

Число искренних любителей российской истории исчисляется многими миллионами, и это приятно видеть, заявил помощник президента РФ, председатель Российского... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T01:26

2022-05-27T01:26

2022-05-27T01:26

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российская империя

владимир мединский

общество

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Число искренних любителей российской истории исчисляется многими миллионами, и это приятно видеть, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский."Приятно видеть так много искренних любителей истории нашего Отечества!" — так в своем Telegram-канале прокомментировал Мединский то, что число просмотров цикла его "Рассказов из русской истории" на разных онлайн-ресурсах достигло в общей сложности 10 миллионов человек, из них 6 миллионов человек — на онлайн-канале проекта.Авторский курс Мединского "Рассказы из русской истории" посвящен самым ярким фигурам русской истории XVIII века. В рамках курса в свободной форме, без устоявшихся стереотипов, рассказывается о важных событиях в истории России и о таких людях, как Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Петр III, Екатерина II, Павел I.Цель курса — целостное, объемное восприятие становления Российской империи как крупнейшего государства Европы. Курс предназначен для широкого круга людей, интересующихся историей.

https://ria.ru/20220522/pravda-1790052340.html

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россия, российская империя, владимир мединский, общество, история, москва