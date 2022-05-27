Число любителей истории России исчисляется миллионами, заявил Мединский
Мединский: число любителей истории России исчисляется миллионами, это приятно видеть
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский
Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Число искренних любителей российской истории исчисляется многими миллионами, и это приятно видеть, заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
"Приятно видеть так много искренних любителей истории нашего Отечества!" — так в своем Telegram-канале прокомментировал Мединский то, что число просмотров цикла его "Рассказов из русской истории" на разных онлайн-ресурсах достигло в общей сложности 10 миллионов человек, из них 6 миллионов человек — на онлайн-канале проекта.
Авторский курс Мединского "Рассказы из русской истории" посвящен самым ярким фигурам русской истории XVIII века. В рамках курса в свободной форме, без устоявшихся стереотипов, рассказывается о важных событиях в истории России и о таких людях, как Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Петр III, Екатерина II, Павел I.
Цель курса — целостное, объемное восприятие становления Российской империи как крупнейшего государства Европы. Курс предназначен для широкого круга людей, интересующихся историей.