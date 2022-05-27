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Еще одна организация пополнила реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 27.05.2022
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Еще одна организация пополнила реестр СМИ-иноагентов
Еще одна организация пополнила реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 27.05.2022
Еще одна организация пополнила реестр СМИ-иноагентов
Министерство юстиции РФ внесло в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Апрельские тезисы"*, созданный ранее... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:06
2022-05-27T19:06
общество
владимир воронов
россия
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Апрельские тезисы"*, созданный ранее включенным в данный перечень Владимиром Вороновым, сообщается на сайте ведомства.Уточняется, что юрлицо создано Владимиром Вороновым, включенным в данный перечень 22 апреля.В Минюсте подчеркивают, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении требований закона, установленных для тех, кто был включен в реестр ранее.Согласно законодательству, указанное юридическое лицо подлежит включению в реестр, а создаваемые им сообщения и материалы, распространяемые в России, подлежат обязательной маркировке.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
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общество, владимир воронов, россия
19:06 27.05.2022
 
Еще одна организация пополнила реестр СМИ-иноагентов

ООО "Апрельские тезисы"* пополнила реестр СМИ-иноагентов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЗдание министерства юстиции
Здание министерства юстиции - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Апрельские тезисы"*, созданный ранее включенным в данный перечень Владимиром Вороновым, сообщается на сайте ведомства.

"В соответствии с распоряжением Минюста России от 27 мая в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Апрельские тезисы"*, - говорится в сообщении.

Уточняется, что юрлицо создано Владимиром Вороновым, включенным в данный перечень 22 апреля.
В Минюсте подчеркивают, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении требований закона, установленных для тех, кто был включен в реестр ранее.
Согласно законодательству, указанное юридическое лицо подлежит включению в реестр, а создаваемые им сообщения и материалы, распространяемые в России, подлежат обязательной маркировке.
* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 16:50
Климов: законопроект об иноагентах позволит ответить на внешние вызовы
 
ОбществоВладимир ВороновРоссия
 
 
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