https://ria.ru/20220527/inoagenty-1791291134.html

Еще одна организация пополнила реестр СМИ-иноагентов

Еще одна организация пополнила реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 27.05.2022

Еще одна организация пополнила реестр СМИ-иноагентов

Министерство юстиции РФ внесло в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Апрельские тезисы"*, созданный ранее... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T19:06

2022-05-27T19:06

2022-05-27T19:06

общество

владимир воронов

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564984663_0:111:3248:1938_1920x0_80_0_0_c54b4ca0d170fb378a90960f11cf86ff.jpg

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Апрельские тезисы"*, созданный ранее включенным в данный перечень Владимиром Вороновым, сообщается на сайте ведомства.Уточняется, что юрлицо создано Владимиром Вороновым, включенным в данный перечень 22 апреля.В Минюсте подчеркивают, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении требований закона, установленных для тех, кто был включен в реестр ранее.Согласно законодательству, указанное юридическое лицо подлежит включению в реестр, а создаваемые им сообщения и материалы, распространяемые в России, подлежат обязательной маркировке.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20220524/inoagenty-1790443615.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир воронов, россия