https://ria.ru/20220527/inoagenty-1791291134.html
Еще одна организация пополнила реестр СМИ-иноагентов
Еще одна организация пополнила реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 27.05.2022
Еще одна организация пополнила реестр СМИ-иноагентов
Министерство юстиции РФ внесло в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Апрельские тезисы"*, созданный ранее... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:06
2022-05-27T19:06
2022-05-27T19:06
общество
владимир воронов
россия
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Министерство юстиции РФ внесло в реестр средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, ООО "Апрельские тезисы"*, созданный ранее включенным в данный перечень Владимиром Вороновым, сообщается на сайте ведомства.Уточняется, что юрлицо создано Владимиром Вороновым, включенным в данный перечень 22 апреля.В Минюсте подчеркивают, что в данном случае речь идет о добросовестном выполнении требований закона, установленных для тех, кто был включен в реестр ранее.Согласно законодательству, указанное юридическое лицо подлежит включению в реестр, а создаваемые им сообщения и материалы, распространяемые в России, подлежат обязательной маркировке.* СМИ, выполняющее функции иноагента в России.
https://ria.ru/20220524/inoagenty-1790443615.html
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общество, владимир воронов, россия
Еще одна организация пополнила реестр СМИ-иноагентов
ООО "Апрельские тезисы"* пополнила реестр СМИ-иноагентов