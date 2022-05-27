https://ria.ru/20220527/gumpomosch-1791192566.html

Липецкая область отправила на Донбасс более 250 тонн гумпомощи

Липецкая область отправила на Донбасс более 250 тонн гумпомощи - РИА Новости, 27.05.2022

Липецкая область отправила на Донбасс более 250 тонн гумпомощи

На Донбасс из Липецкой области отправлено уже более 250 тонн груза, машины с гуманитарной помощью уходят каждую неделю. В ближайшее время планируется отправить... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:53

2022-05-27T15:53

2022-05-27T15:53

липецкая область

гуманитарная помощь

донбасс

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости. На Донбасс из Липецкой области отправлено уже более 250 тонн груза, машины с гуманитарной помощью уходят каждую неделю. В ближайшее время планируется отправить технику, в том числе грузовые автомобили, тракторы и коммунальные машины, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, Липецкая область продолжает помогать восстанавливать мирную жизнь в Володарском районе ДНР. "В первую очередь наша команда добровольцев стала налаживать деятельность объектов инфраструктуры. Для восстановления систем водоснабжения привезли насосы, и в домах и учреждениях появилась питьевая вода", – отметил Артамонов.Он добавил, что машины гуманитарной помощи доставили большой объем строительных материалов. "Будем ремонтировать крышу детского сада "Солнышко", чтобы улучшить условия пребывания сотни детишек. Благодаря переданным продуктам дети начали стабильно и полноценно питаться. Учителя просили привезти учебники русского языка, литературы, истории, а врачи – медикаменты", - сказал Артамонов.

https://ria.ru/20220526/stipendiya-1790918418.html

донбасс

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Артем Смирнов

гуманитарная помощь, донбасс, игорь артамонов