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Липецкая область отправила на Донбасс более 250 тонн гумпомощи
Липецкая область отправила на Донбасс более 250 тонн гумпомощи - РИА Новости, 27.05.2022
Липецкая область отправила на Донбасс более 250 тонн гумпомощи
На Донбасс из Липецкой области отправлено уже более 250 тонн груза, машины с гуманитарной помощью уходят каждую неделю. В ближайшее время планируется отправить... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:53
2022-05-27T15:53
2022-05-27T15:53
липецкая область
гуманитарная помощь
донбасс
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости. На Донбасс из Липецкой области отправлено уже более 250 тонн груза, машины с гуманитарной помощью уходят каждую неделю. В ближайшее время планируется отправить технику, в том числе грузовые автомобили, тракторы и коммунальные машины, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, Липецкая область продолжает помогать восстанавливать мирную жизнь в Володарском районе ДНР. "В первую очередь наша команда добровольцев стала налаживать деятельность объектов инфраструктуры. Для восстановления систем водоснабжения привезли насосы, и в домах и учреждениях появилась питьевая вода", – отметил Артамонов.Он добавил, что машины гуманитарной помощи доставили большой объем строительных материалов. "Будем ремонтировать крышу детского сада "Солнышко", чтобы улучшить условия пребывания сотни детишек. Благодаря переданным продуктам дети начали стабильно и полноценно питаться. Учителя просили привезти учебники русского языка, литературы, истории, а врачи – медикаменты", - сказал Артамонов.
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донбасс
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гуманитарная помощь, донбасс, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости. На Донбасс из Липецкой области отправлено уже более 250 тонн груза, машины с гуманитарной помощью уходят каждую неделю. В ближайшее время планируется отправить технику, в том числе грузовые автомобили, тракторы и коммунальные машины, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, Липецкая область
продолжает помогать восстанавливать мирную жизнь в Володарском районе
ДНР. "В первую очередь наша команда добровольцев стала налаживать деятельность объектов инфраструктуры. Для восстановления систем водоснабжения привезли насосы, и в домах и учреждениях появилась питьевая вода", – отметил Артамонов.
Он добавил, что машины гуманитарной помощи доставили большой объем строительных материалов. "Будем ремонтировать крышу детского сада "Солнышко", чтобы улучшить условия пребывания сотни детишек. Благодаря переданным продуктам дети начали стабильно и полноценно питаться. Учителя просили привезти учебники русского языка, литературы, истории, а врачи – медикаменты", - сказал Артамонов.