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Липецкие власти увеличили финансирование гранта "Агростартап"

Липецкие власти увеличили финансирование гранта "Агростартап" - РИА Новости, 27.05.2022

Липецкие власти увеличили финансирование гранта "Агростартап"

В этом году в рамках проекта Липецкой области "Акселерация субъектов МСП" увеличено финансирование гранта "Агростартап" с 60 до 80 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:07

2022-05-27T15:07

2022-05-27T15:07

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

экономика

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ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости. В этом году в рамках проекта Липецкой области "Акселерация субъектов МСП" увеличено финансирование гранта "Агростартап" с 60 до 80 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, "Агростартап" традиционно является самым популярным грантом как у селян, ведущих крестьянское фермерское хозяйство, так и у индивидуальных предпринимателей. В этом году были поданы 82 заявки. После проверки документов к конкурсу допустили 66 проектов.Артамонов отметил, что максимальный размер гранта составляет 3 миллиона рублей. Претенденты на получение гранта "Агростартап" представляют к защите проекты по различным направлениям. Большинство из них обычно связаны с разведением молочного и мясного крупного рогатого скота, овец, выращиванием ягодных культур и овощей."Государственная поддержка фермерства – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области", – сказал Артамонов.

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липецкая область

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Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов, экономика