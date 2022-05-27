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Липецкие власти увеличили финансирование гранта "Агростартап"
Липецкие власти увеличили финансирование гранта "Агростартап" - РИА Новости, 27.05.2022
Липецкие власти увеличили финансирование гранта "Агростартап"
В этом году в рамках проекта Липецкой области "Акселерация субъектов МСП" увеличено финансирование гранта "Агростартап" с 60 до 80 миллионов рублей, сообщил... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:07
2022-05-27T15:07
2022-05-27T15:07
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
экономика
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ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости. В этом году в рамках проекта Липецкой области "Акселерация субъектов МСП" увеличено финансирование гранта "Агростартап" с 60 до 80 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, "Агростартап" традиционно является самым популярным грантом как у селян, ведущих крестьянское фермерское хозяйство, так и у индивидуальных предпринимателей. В этом году были поданы 82 заявки. После проверки документов к конкурсу допустили 66 проектов.Артамонов отметил, что максимальный размер гранта составляет 3 миллиона рублей. Претенденты на получение гранта "Агростартап" представляют к защите проекты по различным направлениям. Большинство из них обычно связаны с разведением молочного и мясного крупного рогатого скота, овец, выращиванием ягодных культур и овощей."Государственная поддержка фермерства – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области", – сказал Артамонов.
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липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, экономика
ЛИПЕЦК, 27 мая – РИА Новости.
В этом году в рамках проекта Липецкой области
"Акселерация субъектов МСП" увеличено финансирование гранта "Агростартап" с 60 до 80 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, "Агростартап" традиционно является самым популярным грантом как у селян, ведущих крестьянское фермерское хозяйство, так и у индивидуальных предпринимателей. В этом году были поданы 82 заявки. После проверки документов к конкурсу допустили 66 проектов.
Артамонов отметил, что максимальный размер гранта составляет 3 миллиона рублей. Претенденты на получение гранта "Агростартап" представляют к защите проекты по различным направлениям. Большинство из них обычно связаны с разведением молочного и мясного крупного рогатого скота, овец, выращиванием ягодных культур и овощей.
"Государственная поддержка фермерства – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области", – сказал Артамонов.