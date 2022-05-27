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В Минске заявили об украинских вооруженных группах в приграничной зоне - РИА Новости, 27.05.2022
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В Минске заявили об украинских вооруженных группах в приграничной зоне
В Минске заявили об украинских вооруженных группах в приграничной зоне - РИА Новости, 27.05.2022
В Минске заявили об украинских вооруженных группах в приграничной зоне
На территории Украины у границы с Белоруссией отмечается нахождение вооруженных групп людей и одиночек, их можно расценивать как диверсантов, заявил первый... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:51
2022-05-27T19:44
в мире
украина
белоруссия
вооруженные силы украины
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. На территории Украины у границы с Белоруссией отмечается нахождение вооруженных групп людей и одиночек, их можно расценивать как диверсантов, заявил первый заместитель председателя белорусского Государственного пограничного комитета Игорь Буткевич.Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские ДРГ заходят на территорию страны."Да, мы фиксируем нахождение у нашей границы вооруженных групп людей и одиночек. Но кто они? В Украине оружие раздавали всем подряд. Те, кто подходит к нашим рубежам, не имеют ни знаков различия, ни форменного обмундирования. Поэтому каждую группу можем расценивать как диверсионную. Мы готовы к ответным мерам на действия таких групп", — сказал он в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня".Буткевич отметил, что "на территории некогда дружественной братской Украины, еще задолго до (российской — Прим. ред.) специальной военной операции началось создание группировок вооруженных сил на Ровенском, Киевском и Черниговском направлениях, общая численность которых, по разным данным, составляет более 20 тысяч человек".По его словам, ВСУ наращивают инженерные сооружения и заграждения на границе, минируют и уничтожают некоторые объекты."Фактов прямого воздействия со стороны Вооруженных сил Украины, направленных на наши пограничные наряды на границе, мы не отмечаем, но вместе с тем фиксируем провокационные действия, связанные с порчей пограничных знаков или их разрушением, оставлением провокационных листовок и оскорбительных надписей и так далее", — сообщил Буткевич.Он также рассказал, что для ведения разведки Украина активно использует беспилотники, плавсредства также без опознавательных знаков. "Знаете, ведь основой являются пограничные соглашения, обязательства, которые обе стороны должны неукоснительно выполнять, но с украинской стороны они не соблюдаются, некому даже предъявить претензии, не с кем расследовать пограничные инциденты", — сказал он.Первый зампред госпогранкомитета вместе с тем отметил, что сейчас ситуация на белорусской границе остается контролируемой. "Хочу вас заверить, что мы готовы реагировать на любые провокации, сдерживать возможные, в том числе агрессивные, выпады в наш адрес", — подчеркнул он.Ранее первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король заявил, что не исключены провокации со стороны Украины. Он говорил, что "украинцы минируют дороги, мосты на сопредельной территории, ведут усиленное патрулирование усиленными нарядами", а также вблизи белорусской границы на Овручском направлении развернуты американские станции контрбатарейной борьбы. По данным Генштаба, в середине мая на Ровенском направлении Украина сосредоточила против Белоруссии порядка десяти тысяч военнослужащих, на Овручском направлении — шесть тысяч, на Черниговском — 4,5 тысячи. Среди них артиллерийские подразделения, вооруженные самыми современными американскими средствами, и средства ПВО.На этом фоне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о создании Южного оперативного командования.
https://ria.ru/20220510/bulorussiya-1787763420.html
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в мире, украина, белоруссия, вооруженные силы украины
17:51 27.05.2022 (обновлено: 19:44 27.05.2022)
 
В Минске заявили об украинских вооруженных группах в приграничной зоне

Госпогранкомитет Белоруссии зафиксировал вооруженные группы на территории Украины

© Sputnik / Перейти в фотобанкПункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе
Пункт пропуска Александровка на белорусско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
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Пункт пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе. Архивное фото
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. На территории Украины у границы с Белоруссией отмечается нахождение вооруженных групп людей и одиночек, их можно расценивать как диверсантов, заявил первый заместитель председателя белорусского Государственного пограничного комитета Игорь Буткевич.
Ранее госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что украинские ДРГ заходят на территорию страны.
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"Да, мы фиксируем нахождение у нашей границы вооруженных групп людей и одиночек. Но кто они? В Украине оружие раздавали всем подряд. Те, кто подходит к нашим рубежам, не имеют ни знаков различия, ни форменного обмундирования. Поэтому каждую группу можем расценивать как диверсионную. Мы готовы к ответным мерам на действия таких групп", — сказал он в интервью изданию "СБ.Беларусь сегодня".
Буткевич отметил, что "на территории некогда дружественной братской Украины, еще задолго до (российской — Прим. ред.) специальной военной операции началось создание группировок вооруженных сил на Ровенском, Киевском и Черниговском направлениях, общая численность которых, по разным данным, составляет более 20 тысяч человек".
По его словам, ВСУ наращивают инженерные сооружения и заграждения на границе, минируют и уничтожают некоторые объекты.
"Фактов прямого воздействия со стороны Вооруженных сил Украины, направленных на наши пограничные наряды на границе, мы не отмечаем, но вместе с тем фиксируем провокационные действия, связанные с порчей пограничных знаков или их разрушением, оставлением провокационных листовок и оскорбительных надписей и так далее", — сообщил Буткевич.
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Он также рассказал, что для ведения разведки Украина активно использует беспилотники, плавсредства также без опознавательных знаков.
"Знаете, ведь основой являются пограничные соглашения, обязательства, которые обе стороны должны неукоснительно выполнять, но с украинской стороны они не соблюдаются, некому даже предъявить претензии, не с кем расследовать пограничные инциденты", — сказал он.
Первый зампред госпогранкомитета вместе с тем отметил, что сейчас ситуация на белорусской границе остается контролируемой.
"Хочу вас заверить, что мы готовы реагировать на любые провокации, сдерживать возможные, в том числе агрессивные, выпады в наш адрес", — подчеркнул он.
Ранее первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король заявил, что не исключены провокации со стороны Украины. Он говорил, что "украинцы минируют дороги, мосты на сопредельной территории, ведут усиленное патрулирование усиленными нарядами", а также вблизи белорусской границы на Овручском направлении развернуты американские станции контрбатарейной борьбы. По данным Генштаба, в середине мая на Ровенском направлении Украина сосредоточила против Белоруссии порядка десяти тысяч военнослужащих, на Овручском направлении — шесть тысяч, на Черниговском — 4,5 тысячи. Среди них артиллерийские подразделения, вооруженные самыми современными американскими средствами, и средства ПВО.
На этом фоне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о создании Южного оперативного командования.
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