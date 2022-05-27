15:20 27.05.2022 (обновлено: 15:29 27.05.2022)
Глава МВФ рассказала о грозящих ФРГ проблемах из-за санкций против России
Глава МВФ Георгиева заявила, что Германия не может быстро отказаться от российского газа
Глава МВФ Кристалина Георгиева. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Введение газового эмбарго против России грозит экономическими рисками для Германии, заявила в интервью Spiegel глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева.
"Проблема Германии заключается в том, что она не может быстро избавиться от зависимости от импорта российского газа", — заявила она.
"Проблема Германии заключается в том, что она не может быстро избавиться от зависимости от импорта российского газа", — заявила она.
По ее словам, при запрете на поставку российского газа, экономика Германии может сократиться на шесть процентов.
Как заметили журналисты Spiegel, у Германии уже мало места для маневра из-за механизма по ограничению государственной задолженности. В частности, страна готовится отменить некоторые меры поддержки, введенные во время коронавируса, и временные программы помощи из-за высоких цен на электричество.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.
Как заметили журналисты Spiegel, у Германии уже мало места для маневра из-за механизма по ограничению государственной задолженности. В частности, страна готовится отменить некоторые меры поддержки, введенные во время коронавируса, и временные программы помощи из-за высоких цен на электричество.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.