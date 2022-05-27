https://ria.ru/20220527/germaniya-1791184754.html

Глава МВФ рассказала о грозящих ФРГ проблемах из-за санкций против России

Глава МВФ рассказала о грозящих ФРГ проблемах из-за санкций против России - РИА Новости, 27.05.2022

Глава МВФ рассказала о грозящих ФРГ проблемах из-за санкций против России

Введение газового эмбарго против России грозит экономическими рисками для Германии, заявила в интервью Spiegel глава Международного валютного фонда Кристалина... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:20

2022-05-27T15:20

2022-05-27T15:29

экономика

германия

цены на нефть

россия

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Введение газового эмбарго против России грозит экономическими рисками для Германии, заявила в интервью Spiegel глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева."Проблема Германии заключается в том, что она не может быстро избавиться от зависимости от импорта российского газа", — заявила она. По ее словам, при запрете на поставку российского газа, экономика Германии может сократиться на шесть процентов. Как заметили журналисты Spiegel, у Германии уже мало места для маневра из-за механизма по ограничению государственной задолженности. В частности, страна готовится отменить некоторые меры поддержки, введенные во время коронавируса, и временные программы помощи из-за высоких цен на электричество. После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.

https://ria.ru/20220527/avstriya-1791106126.html

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германия

россия

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

экономика, германия, цены на нефть, россия