https://ria.ru/20220527/gaz-1791235953.html
В Европе заговорили об "экономическом суициде" из-за антироссийских санкций
В Европе заговорили об "экономическом суициде" из-за антироссийских санкций - РИА Новости, 27.05.2022
В Европе заговорили об "экономическом суициде" из-за антироссийских санкций
Европа добровольно идет на "экономическое самоубийство", пытаясь отказаться от российских энергоносителей, считает обозреватель Forbes Тилак Доши. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T17:12
2022-05-27T17:12
2022-05-27T21:26
россия
европа
германия
санкции в отношении россии
в мире
евросоюз
сша
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Европа добровольно идет на "экономическое самоубийство", пытаясь отказаться от российских энергоносителей, считает обозреватель Forbes Тилак Доши.Доши убежден, что на строительство СПГ-терминалов и поиск новых поставщиков для диверсификации импорта уйдут годы. По мнению автора, амбициозная цель по отказу от российского газа до 2030 года, которую поставила Еврокомиссия перед объединением, вряд ли будет достигнута, если к ней подходить с точки зрения "законов экономики и физики".Германия из-за высокой газовой зависимости от Москвы при попытке сократить экспорт будет вынуждена "туго затянуть пояса", подчеркнул колумнист. Он привел слова исполнительного директора Commerzbank в Германии Манфреда Кнофа, который не исключил "мощное цунами банкротств" из-за продолжающихся западных санкций против России.По мнению автора, глобальная кампания против России, широко освещаемая западными СМИ, не имеет ничего общего с реальностью, ведь подавляющее большинство стран, где проживает более 80 процентов мирового населения, не поддержали санкции против Москвы.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.Москва назвала установленные ограничения экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220527/dokhod-1791010583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, германия, санкции в отношении россии, в мире, евросоюз, сша
17:12 27.05.2022 (обновлено: 21:26 27.05.2022)
В Европе заговорили об "экономическом суициде" из-за антироссийских санкций
В Forbes назвали попытки Евросоюза отказаться от российского газа экономическим суицидом
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости.
Европа добровольно идет на "экономическое самоубийство", пытаясь отказаться от российских энергоносителей, считает
обозреватель Forbes Тилак Доши.
"Евросоюз в целом зависит от российского газа на 40 процентов, при этом некоторые страны, например Германия, на 50-60 процентов нуждаются в голубом топливе из России. У Европы попросту нет альтернатив, кроме как тратить миллиарды евро каждый месяц на газ, поставляемый по трубопроводам из России, в течение следующих трех-пяти лет", — заметил автор.
Доши убежден, что на строительство СПГ-терминалов и поиск новых поставщиков для диверсификации импорта уйдут годы. По мнению автора, амбициозная цель по отказу от российского газа до 2030 года, которую поставила Еврокомиссия перед объединением, вряд ли будет достигнута, если к ней подходить с точки зрения "законов экономики и физики".
Германия
из-за высокой газовой зависимости от Москвы
при попытке сократить экспорт будет вынуждена "туго затянуть пояса", подчеркнул колумнист. Он привел слова исполнительного директора Commerzbank
в Германии Манфреда Кнофа, который не исключил "мощное цунами банкротств" из-за продолжающихся западных санкций против России
.
По мнению автора, глобальная кампания против России, широко освещаемая западными СМИ, не имеет ничего общего с реальностью, ведь подавляющее большинство стран, где проживает более 80 процентов мирового населения, не поддержали санкции против Москвы.
"В то время как бюрократы в Брюсселе и Вашингтоне продвигают мечты о возобновляемых источниках энергии, остальной мир вынужден заниматься уже привычным делом — сводить концы с концами", — заключил он.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины
Запад усилил санкционное давление на Россию
. В основном ограничительные меры коснулись банковского сектора и сферы высоких технологий. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Тем не менее нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе
и США
. В Великобритании
повышение тарифов ударило по миллионам домохозяйств: в феврале инфляция достигла 6,2 процента, обновив максимум за 30 лет.
Москва назвала установленные ограничения экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.