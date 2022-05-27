Заявка на транзит газа через Украину составила 44 миллиона кубометров
Заявка на транзит российского газа через Украину составила 44 миллиона кубометров
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Заявка на транзит газа из России через Украину в пятницу продолжает седьмой день держаться на уровне, близком к 45 миллионам кубометров, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ).
Заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 27 мая составляет 44 миллиона кубометров. Показатель держится вблизи этой отметки с 21 мая. Заявки через ГИС "Сохрановка" остаются на нуле.
Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита оплачены.
В итоге транзит российского газа через Украину, который с начала мая держался на уровне выше 90 миллионов кубометров в сутки, с 11 мая резко снизился. "Газпром" с тех пор ежедневно сообщает, что поставляет газ через Украину в подтвержденном ею на ГИС "Суджа" объеме, а заявки на ГИС "Сохрановка" украинский оператор ГТС отклоняет.
Вместе с тем стабильно высока прокачка по "Северному потоку" - главному сейчас маршруту экспорта трубопроводного газа из России в Европу. Поставки по нему, как свидетельствуют данные оператора Nord Stream AG, держатся на уровне около 170 миллионов кубометров в сутки. Что касается белорусско-польского коридора, транзита по "Ямал-Европе", российскими санкциями "Газпрому" теперь запрещено использовать польский участок магистрали.
Несмотря на ограничения в поставках российского трубопроводного газа, пополнение запасов подземных хранилищ Европы продолжается. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) на утро 26 мая, европейские газохранилища заполнены в среднем на 44,45% (рост за сутки составил 0,4 процентного пункта).