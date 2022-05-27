https://ria.ru/20220527/gaubitsy-1791036425.html

Минобороны показало боевую работу гаубиц "Малка" на Украине

Минобороны показало боевую работу гаубиц "Малка" на Украине - РИА Новости, 27.05.2022

Минобороны показало боевую работу гаубиц "Малка" на Украине

Минобороны опубликовало видео боевой работы на Украине 203-миллиметровых гаубиц "Малка", один снаряд которых может разнести укрепленный бункер. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T09:56

2022-05-27T09:56

2022-05-27T10:40

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

украина

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео боевой работы на Украине 203-миллиметровых гаубиц "Малка", один снаряд которых может разнести укрепленный бункер.На кадрах показан огонь артиллерийской батареи, работа расчетов, перезарядка орудий, затем новые залпы."Работаем по живой силе, по огневым средствам противника и по сооружениям, например бункерам. Одного снаряда достаточно — трехэтажное, пятиэтажное здание, бункер сломать", — рассказал Артур, номер расчета самоходной артиллерийской установки."Малка" — модернизированная версия орудия 2С7 "Пион", созданного в 80-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире.Калибр гаубицы — 203 миллиметра, она позволяет подавлять и уничтожать особо защищенные пункты управления войсками, артиллерию, минометы, бронетехнику, тылы, живую силу противника.Скорострельность пушки — до 2,5 выстрела в минуту, дальность — около 50 километров.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/r-500-1790801427.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)