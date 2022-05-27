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Минобороны показало боевую работу гаубиц "Малка" на Украине - РИА Новости, 27.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220527/gaubitsy-1791036425.html
Минобороны показало боевую работу гаубиц "Малка" на Украине
Минобороны показало боевую работу гаубиц "Малка" на Украине - РИА Новости, 27.05.2022
Минобороны показало боевую работу гаубиц "Малка" на Украине
Минобороны опубликовало видео боевой работы на Украине 203-миллиметровых гаубиц "Малка", один снаряд которых может разнести укрепленный бункер. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T09:56
2022-05-27T10:40
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео боевой работы на Украине 203-миллиметровых гаубиц "Малка", один снаряд которых может разнести укрепленный бункер.На кадрах показан огонь артиллерийской батареи, работа расчетов, перезарядка орудий, затем новые залпы."Работаем по живой силе, по огневым средствам противника и по сооружениям, например бункерам. Одного снаряда достаточно — трехэтажное, пятиэтажное здание, бункер сломать", — рассказал Артур, номер расчета самоходной артиллерийской установки."Малка" — модернизированная версия орудия 2С7 "Пион", созданного в 80-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире.Калибр гаубицы — 203 миллиметра, она позволяет подавлять и уничтожать особо защищенные пункты управления войсками, артиллерию, минометы, бронетехнику, тылы, живую силу противника.Скорострельность пушки — до 2,5 выстрела в минуту, дальность — около 50 километров.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220526/r-500-1790801427.html
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60
в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
09:56 27.05.2022 (обновлено: 10:40 27.05.2022)
 
Минобороны показало боевую работу гаубиц "Малка" на Украине

Минобороны показало работу гаубиц "Малка", снаряд которых способен разнести бункер ВСУ

© Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСамоходная пушка 2С7М "Малка"
Самоходная пушка 2С7М Малка
© Григорий Сысоев
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Самоходная пушка 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Минобороны опубликовало видео боевой работы на Украине 203-миллиметровых гаубиц "Малка", один снаряд которых может разнести укрепленный бункер.
На кадрах показан огонь артиллерийской батареи, работа расчетов, перезарядка орудий, затем новые залпы.
"Работаем по живой силе, по огневым средствам противника и по сооружениям, например бункерам. Одного снаряда достаточно — трехэтажное, пятиэтажное здание, бункер сломать", — рассказал Артур, номер расчета самоходной артиллерийской установки.
"Малка" — модернизированная версия орудия 2С7 "Пион", созданного в 80-х годах и до сих пор считающегося одной из самых мощных пушек в мире.
Калибр гаубицы — 203 миллиметра, она позволяет подавлять и уничтожать особо защищенные пункты управления войсками, артиллерию, минометы, бронетехнику, тылы, живую силу противника.
Скорострельность пушки — до 2,5 выстрела в минуту, дальность — около 50 километров.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия к концу марта выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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