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Финляндия и Швеция провели переговоры с Турцией о вступлении в НАТО - РИА Новости, 27.05.2022
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Финляндия и Швеция провели переговоры с Турцией о вступлении в НАТО
Финляндия и Швеция провели переговоры с Турцией о вступлении в НАТО - РИА Новости, 27.05.2022
Финляндия и Швеция провели переговоры с Турцией о вступлении в НАТО
Финляндия и Швеция провели хорошие переговоры с Турцией на тему присоединения к НАТО, договорились об их продолжении и рассчитывают на результаты до конца июня, РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T22:01
2022-05-27T22:03
в мире
цены на нефть
энтони блинкен
финляндия
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Финляндия и Швеция провели хорошие переговоры с Турцией на тему присоединения к НАТО, договорились об их продолжении и рассчитывают на результаты до конца июня, заявил глава финского МИД Финляндии Пекка Хаависто.Турция блокирует вступление обеих стран в североатлантический альянс, требуя от них смены курса по курдскому вопросу."Что касается Турции, делегации из Швеции и Финляндии там побывали в среду, провели хорошие, продолжительные переговоры, договорились их продолжить", - сказал Хаависто после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Глава финской дипломатии заявил, что Финляндия и Швеция рассчитывают на политику "открытых дверей" НАТО, которую поддерживает Турция. "Очень важно, чтобы какие-то результаты были достигнуты до Мадридского саммита в конце июня, который является важным моментом для НАТО, а также для нас как стран-кандидатов", - сказал Хаависто.
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html
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в мире, цены на нефть, энтони блинкен, финляндия, турция, швеция, нато
22:01 27.05.2022 (обновлено: 22:03 27.05.2022)
 
Финляндия и Швеция провели переговоры с Турцией о вступлении в НАТО

Финляндия и Швеция провели переговоры с Турцией о вступлении в НАТО

© AP Photo / Johanna Geron/PoolФлаги Финляндии, НАТО и Швеции
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© AP Photo / Johanna Geron/Pool
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Финляндия и Швеция провели хорошие переговоры с Турцией на тему присоединения к НАТО, договорились об их продолжении и рассчитывают на результаты до конца июня, заявил глава финского МИД Финляндии Пекка Хаависто.
Турция блокирует вступление обеих стран в североатлантический альянс, требуя от них смены курса по курдскому вопросу.
Президент Финляндии Саули Ниинисте проводит пресс-конференцию, чтобы объявить о подаче Финляндией заявки на членство в НАТО - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 08:00
Финляндия готова дорого заплатить за вступление в НАТО
"Что касается Турции, делегации из Швеции и Финляндии там побывали в среду, провели хорошие, продолжительные переговоры, договорились их продолжить", - сказал Хаависто после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Глава финской дипломатии заявил, что Финляндия и Швеция рассчитывают на политику "открытых дверей" НАТО, которую поддерживает Турция. "Очень важно, чтобы какие-то результаты были достигнуты до Мадридского саммита в конце июня, который является важным моментом для НАТО, а также для нас как стран-кандидатов", - сказал Хаависто.
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Эрдоган принуждает Финляндию и Швецию к публичному унижению
 
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