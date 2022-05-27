https://ria.ru/20220527/finlyandiya-1791333301.html
Финляндия и Швеция провели переговоры с Турцией о вступлении в НАТО
Финляндия и Швеция провели переговоры с Турцией о вступлении в НАТО - РИА Новости, 27.05.2022
Финляндия и Швеция провели переговоры с Турцией о вступлении в НАТО
Финляндия и Швеция провели хорошие переговоры с Турцией на тему присоединения к НАТО, договорились об их продолжении и рассчитывают на результаты до конца июня, РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T22:01
2022-05-27T22:01
2022-05-27T22:03
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ВАШИНГТОН, 27 мая – РИА Новости. Финляндия и Швеция провели хорошие переговоры с Турцией на тему присоединения к НАТО, договорились об их продолжении и рассчитывают на результаты до конца июня, заявил глава финского МИД Финляндии Пекка Хаависто.Турция блокирует вступление обеих стран в североатлантический альянс, требуя от них смены курса по курдскому вопросу."Что касается Турции, делегации из Швеции и Финляндии там побывали в среду, провели хорошие, продолжительные переговоры, договорились их продолжить", - сказал Хаависто после встречи в Вашингтоне с госсекретарем США Энтони Блинкеном.Глава финской дипломатии заявил, что Финляндия и Швеция рассчитывают на политику "открытых дверей" НАТО, которую поддерживает Турция. "Очень важно, чтобы какие-то результаты были достигнуты до Мадридского саммита в конце июня, который является важным моментом для НАТО, а также для нас как стран-кандидатов", - сказал Хаависто.
https://ria.ru/20220516/finlyandiya-1788708907.html
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в мире, цены на нефть, энтони блинкен, финляндия, турция, швеция, нато
22:01 27.05.2022 (обновлено: 22:03 27.05.2022)
Финляндия и Швеция провели переговоры с Турцией о вступлении в НАТО
Финляндия и Швеция провели переговоры с Турцией о вступлении в НАТО