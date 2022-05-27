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Почти два миллиона россиян привились от энцефалита - РИА Новости, 27.05.2022
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Почти два миллиона россиян привились от энцефалита
Почти два миллиона россиян привились от энцефалита - РИА Новости, 27.05.2022
Почти два миллиона россиян привились от энцефалита
Почти два миллиона россиян уже привиты от вирусного энцефалита, который передается через клещей, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:01
2022-05-27T16:04
общество
здоровье - общество
свердловская область
кемеровская область
пермский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти два миллиона россиян уже привиты от вирусного энцефалита, который передается через клещей, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.По данным ведомства, на третью неделю мая в Российской Федерации в медицинские организации обратились 95 727 пострадавших от укусов клещей, среди них – 28 323 ребенка. Количество обращений находится на уровне среднемноголетних значений. Всего подтвержден 21 случай клещевого вирусного энцефалита. В ряде регионов фиксируются случаи заражения иксодовым клещевым боррелиозом.В ведомстве рассказали, что в число регионов с наибольшим количеством обращений из-за укусов клещей вошли Свердловская область, Кемеровская область, Пермский край, Тюменская область, Томская область, Республика Удмуртия, Алтайский край, Новосибирская область.
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свердловская область
кемеровская область
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общество, здоровье - общество, свердловская область, кемеровская область, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
16:01 27.05.2022 (обновлено: 16:04 27.05.2022)
 
Почти два миллиона россиян привились от энцефалита

Роспотребнадзор: почти два миллиона россиян привились от вирусного энцефалита

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц
Медицинский работник держит в руках шприц - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник держит в руках шприц. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти два миллиона россиян уже привиты от вирусного энцефалита, который передается через клещей, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным ведомства, на третью неделю мая в Российской Федерации в медицинские организации обратились 95 727 пострадавших от укусов клещей, среди них – 28 323 ребенка. Количество обращений находится на уровне среднемноголетних значений. Всего подтвержден 21 случай клещевого вирусного энцефалита. В ряде регионов фиксируются случаи заражения иксодовым клещевым боррелиозом.
"Роспотребнадзор подчеркивает, что самой эффективной мерой защиты от вирусного энцефалита, передающегося через клещей, являются профилактические прививки. По состоянию на вторую неделю мая в регионах привито 1,96 миллиона человек (в 2021 году – 1,68 миллиона)", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что в число регионов с наибольшим количеством обращений из-за укусов клещей вошли Свердловская область, Кемеровская область, Пермский край, Тюменская область, Томская область, Республика Удмуртия, Алтайский край, Новосибирская область.
Прививка от клещевого энцефалита - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 19:15
Клещевой энцефалит: где и когда ставить прививку детям и взрослым
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоСвердловская областьКемеровская областьПермский крайФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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