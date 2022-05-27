https://ria.ru/20220527/entsefalit-1791203004.html
Почти два миллиона россиян привились от энцефалита
Почти два миллиона россиян привились от энцефалита - РИА Новости, 27.05.2022
Почти два миллиона россиян привились от энцефалита
Почти два миллиона россиян уже привиты от вирусного энцефалита, который передается через клещей, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:01
2022-05-27T16:01
2022-05-27T16:04
общество
здоровье - общество
свердловская область
кемеровская область
пермский край
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти два миллиона россиян уже привиты от вирусного энцефалита, который передается через клещей, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.По данным ведомства, на третью неделю мая в Российской Федерации в медицинские организации обратились 95 727 пострадавших от укусов клещей, среди них – 28 323 ребенка. Количество обращений находится на уровне среднемноголетних значений. Всего подтвержден 21 случай клещевого вирусного энцефалита. В ряде регионов фиксируются случаи заражения иксодовым клещевым боррелиозом.В ведомстве рассказали, что в число регионов с наибольшим количеством обращений из-за укусов клещей вошли Свердловская область, Кемеровская область, Пермский край, Тюменская область, Томская область, Республика Удмуртия, Алтайский край, Новосибирская область.
https://ria.ru/20220421/entsefalit-1784785802.html
свердловская область
кемеровская область
пермский край
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, свердловская область, кемеровская область, пермский край, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
16:01 27.05.2022 (обновлено: 16:04 27.05.2022)
Почти два миллиона россиян привились от энцефалита
Роспотребнадзор: почти два миллиона россиян привились от вирусного энцефалита