https://ria.ru/20220527/energoobespechenie-1791015413.html

Следующая зима может стать самой сложной для Японии по энергообеспечению

Следующая зима может стать самой сложной для Японии по энергообеспечению - РИА Новости, 27.05.2022

Следующая зима может стать самой сложной для Японии по энергообеспечению

Следующая зима может стать самой тяжелой с точки зрения обеспечения электроэнергией столичного региона Японии с 2012 года, сообщил телеканал NHK. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T06:58

2022-05-27T06:58

2022-05-27T07:10

в мире

япония

фукусима-1

токио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156071/57/1560715706_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d12cf20e58cb5e248234be80f5851a6d.jpg

ТОКИО, 27 мая — РИА Новости. Следующая зима может стать самой тяжелой с точки зрения обеспечения электроэнергией столичного региона Японии с 2012 года, сообщил телеканал NHK.Проблемы с электроэнергией в столичном регионе ожидаются уже этим летом, а зимой они охватят другие части страны. По информации канала, этот отопительный сезон может стать самым сложным для государства с 2012 года, когда после землетрясения и аварии на АЭС "Фукусима-1" были остановлены все атомные электростанции.Отмечается, что правительство может принудить энергетические компании к задействованию старых тепловых электростанций, остановленных из-за истечения срока эксплуатации, а также максимальному перезапуску атомных электростанций. Кроме того, от энергетических компаний потребуют раннего оповещения населения и предприятий в связи с возникающими сложностями в поставках электричества.В качестве причин называют рост цен на СПГ и рост опасений относительно стабильности поставок электроэнергии.Таким образом, на следующей неделе впервые за последние пять лет правительство Японии соберется на заседание, посвященное "рассмотрению вопросов спроса и предложения на электроэнергию".

https://ria.ru/20220518/yaponiya-1789134614.html

япония

токио

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, япония, фукусима-1, токио