06:58 27.05.2022 (обновлено: 07:10 27.05.2022)
Следующая зима может стать самой сложной для Японии по энергообеспечению
NHK: следующая зима может стать самой сложной для Японии по энергообеспечению с 2012 года
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета
Вид на ночной Токио со смотровой площадки Токийского муниципалитета. Архивное фото
ТОКИО, 27 мая — РИА Новости. Следующая зима может стать самой тяжелой с точки зрения обеспечения электроэнергией столичного региона Японии с 2012 года, сообщил телеканал NHK.
Проблемы с электроэнергией в столичном регионе ожидаются уже этим летом, а зимой они охватят другие части страны. По информации канала, этот отопительный сезон может стать самым сложным для государства с 2012 года, когда после землетрясения и аварии на АЭС "Фукусима-1" были остановлены все атомные электростанции.
Отмечается, что правительство может принудить энергетические компании к задействованию старых тепловых электростанций, остановленных из-за истечения срока эксплуатации, а также максимальному перезапуску атомных электростанций. Кроме того, от энергетических компаний потребуют раннего оповещения населения и предприятий в связи с возникающими сложностями в поставках электричества.
В качестве причин называют рост цен на СПГ и рост опасений относительно стабильности поставок электроэнергии.
Таким образом, на следующей неделе впервые за последние пять лет правительство Японии соберется на заседание, посвященное "рассмотрению вопросов спроса и предложения на электроэнергию".
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