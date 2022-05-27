https://ria.ru/20220527/eksport-1791299334.html
Удмуртия нарастила экспорт сельхозпродукции до шести миллионов долларов
Удмуртия нарастила экспорт сельхозпродукции до шести миллионов долларов - РИА Новости, 27.05.2022
Удмуртия нарастила экспорт сельхозпродукции до шести миллионов долларов
Экспорт сельскохозяйственной продукции в Удмуртии за пять лет вырос с 1,8 миллионов долларов до 6 миллионов, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T19:34
2022-05-27T19:34
2022-05-27T19:34
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
экономика
россия
александр бречалов
экспорт
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УФА, 27 мая – РИА Новости. Экспорт сельскохозяйственной продукции в Удмуртии за пять лет вырос с 1,8 миллионов долларов до 6 миллионов, заявил глава региона Александр Бречалов."Объём экспорта сельхозпродукции Удмуртии за пять лет вырос с 1,8 миллионов долларов до 6 миллионов. В прошлом году республика вышла на новые рынки сбыта куриных яиц, племенной продукции крупного рогатого скота, сухой молочной сыворотки. Что касается молока, то производители поставили более 500 тонн продукции за рубеж", - заявил Бречалов.По его словам, потенциал региона гораздо выше и есть необходимость кратно увеличивать объёмы экспорта. "Развитие агропромышленного комплекса – одно из основных направлений в экономике Удмуртии, экспорт – ключевая задача. Здесь необходима системная работа. Большую роль играет ветеринария – любая экспортируемая продукция должна соответствовать стандартам", - отметил глава республики.В пресс-службе руководителя региона сообщают, что заместитель министра сельского хозяйства России Максим Увайдов, который находится в Удмуртии с рабочим визитом, заявил, что федеральные власти готовы поддерживать республику в сфере экспорта."В субъекте успешно реализуются проекты в этом сегменте, появляются современные предприятия, которые формируют устойчивую базу для производства органической продукции. Дальнейшая работа по этому направлению позволит удовлетворить растущие запросы покупателей и реализовать экспортный потенциал благодаря высокому качеству товаров", - цитирует пресс-служба Увайдова.
https://ria.ru/20220520/fermery-1789665175.html
https://ria.ru/20220523/udmurtiya-1790175616.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
удмуртская республика (удмуртия), экономика, россия, александр бречалов, экспорт
Удмуртия нарастила экспорт сельхозпродукции до шести миллионов долларов
Удмуртия за пять лет нарастила экспорт сельхозпродукции до шести миллионов долларов
УФА, 27 мая – РИА Новости. Экспорт сельскохозяйственной продукции в Удмуртии за пять лет вырос с 1,8 миллионов долларов до 6 миллионов, заявил глава региона Александр Бречалов.
"Объём экспорта сельхозпродукции Удмуртии за пять лет вырос с 1,8 миллионов долларов до 6 миллионов. В прошлом году республика вышла на новые рынки сбыта куриных яиц, племенной продукции крупного рогатого скота, сухой молочной сыворотки. Что касается молока, то производители поставили более 500 тонн продукции за рубеж", - заявил Бречалов.
По его словам, потенциал региона гораздо выше и есть необходимость кратно увеличивать объёмы экспорта. "Развитие агропромышленного комплекса – одно из основных направлений в экономике Удмуртии, экспорт – ключевая задача. Здесь необходима системная работа. Большую роль играет ветеринария – любая экспортируемая продукция должна соответствовать стандартам", - отметил глава республики.
В пресс-службе руководителя региона сообщают, что заместитель министра сельского хозяйства России
Максим Увайдов, который находится в Удмуртии с рабочим визитом, заявил, что федеральные власти готовы поддерживать республику в сфере экспорта.
"В субъекте успешно реализуются проекты в этом сегменте, появляются современные предприятия, которые формируют устойчивую базу для производства органической продукции. Дальнейшая работа по этому направлению позволит удовлетворить растущие запросы покупателей и реализовать экспортный потенциал благодаря высокому качеству товаров", - цитирует пресс-служба Увайдова.