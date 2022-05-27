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Россия будет ждать возвращения инвесторов, ушедших по политическим причинам - РИА Новости, 27.05.2022
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Россия будет ждать возвращения инвесторов, ушедших по политическим причинам
Россия будет ждать возвращения инвесторов, ушедших по политическим причинам - РИА Новости, 27.05.2022
Россия будет ждать возвращения инвесторов, ушедших по политическим причинам
Россия всегда будет ждать возвращения иностранных инвесторов, которые были вынуждены покинуть ее по политическим причинам, заявил министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:31
2022-05-27T16:32
экономика
россия
антон силуанов
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия всегда будет ждать возвращения иностранных инвесторов, которые были вынуждены покинуть ее по политическим причинам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов."Мы всегда будем ждать возврата тех инвесторов, которые сегодня по политическим соображениям нас покинули", - сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.По его словам, зарубежный бизнес не хочет уходить из России, но делает это по требованию своих политиков. "Мы говорим: не уходите, работайте, пожалуйста. Мы создаем все условия для работы, даже метры поддержки, которые мы оказываем своим, точно также отказываются и иностранцам", - рассказал министр.Он подчеркнул, что для властей сейчас самое важное - сохранить рабочие места на предприятиях компаний, которые уходят из страны."Мы всегда будем ждать, если они захотят вернуться. Уверен, что все эти отношения сложные закончатся, все заканчивается: и войны заканчиваются, и санкции заканчиваются, и ограничения заканчиваются. Но кто-то потеряет свой бизнес, а кто-то, кто не ушел, – сохранит его и, наоборот, разовьет", - заключил глава Минфина РФ.
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экономика, россия, антон силуанов
16:31 27.05.2022 (обновлено: 16:32 27.05.2022)
 
Россия будет ждать возвращения инвесторов, ушедших по политическим причинам

Силуанов: Россия будет ждать возвращения инвесторов, ушедших по политическим причинам

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия всегда будет ждать возвращения иностранных инвесторов, которые были вынуждены покинуть ее по политическим причинам, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Мы всегда будем ждать возврата тех инвесторов, которые сегодня по политическим соображениям нас покинули", - сказал он, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.
По его словам, зарубежный бизнес не хочет уходить из России, но делает это по требованию своих политиков. "Мы говорим: не уходите, работайте, пожалуйста. Мы создаем все условия для работы, даже метры поддержки, которые мы оказываем своим, точно также отказываются и иностранцам", - рассказал министр.
Он подчеркнул, что для властей сейчас самое важное - сохранить рабочие места на предприятиях компаний, которые уходят из страны.
"Мы всегда будем ждать, если они захотят вернуться. Уверен, что все эти отношения сложные закончатся, все заканчивается: и войны заканчиваются, и санкции заканчиваются, и ограничения заканчиваются. Но кто-то потеряет свой бизнес, а кто-то, кто не ушел, – сохранит его и, наоборот, разовьет", - заключил глава Минфина РФ.
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