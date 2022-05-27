https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791208382.html

Мишустин назвал процент вернувшихся IT-специалистов

Мишустин назвал процент вернувшихся IT-специалистов - РИА Новости, 27.05.2022

Мишустин назвал процент вернувшихся IT-специалистов

Около 85% IT-специалистов, покинувших Россию, вернулись обратно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:14

2022-05-27T16:14

2022-05-27T17:33

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Около 85% IT-специалистов, покинувших Россию, вернулись обратно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая перед суперфиналистами конкурса "Лидеры России"."Решение о поддержке IT-отрасли было принято мгновенно, как только появилась первая информация о том, что наши специалисты начали уезжать. Кстати скажу вам, что сегодня, по сим-картам мы видим, что 85% вернулись обратно", — сказал он.После начала российской специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Запад ввел новые санкции, которые направлены прежде всего против банковского сектора и поставок высокотехнологичной продукции.Российские власти в этих условиях приняли меры, в том числе по поддержке компаний IT-отрасли. В частности, на ближайшие два года для них установили нулевую ставку налога на прибыль, их сотрудники могут получить льготную ипотеку, а молодые специалисты — отсрочку от призыва в армию.

https://ria.ru/20220513/medvedev-1788346199.html

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экономика, михаил мишустин, россия