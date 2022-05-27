https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791204420.html

Компаниям разрешили вносить средства в уставной капитал без согласия ЦБ

Компаниям разрешили вносить средства в уставной капитал без согласия ЦБ - РИА Новости, 27.05.2022

Компаниям разрешили вносить средства в уставной капитал без согласия ЦБ

Банк России разрешил резидентам при соблюдении ряда условий вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных стран без предварительного получения... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T16:04

2022-05-27T16:04

2022-05-27T16:09

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Банк России разрешил резидентам при соблюдении ряда условий вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных стран без предварительного получения согласия ЦБ, сообщил регулятор."Российские резиденты при одновременном соблюдении ряда условий смогут оплачивать доли, вклады и паи в имуществе нерезидентов, а также делать взнос в пользу иностранцев по договору простого товарищества без предварительного получения индивидуальных разрешений Банка России", - пишет ЦБ.Так, компания, в чью пользу делается платеж, должна быть из дружественного государства; платеж должен осуществляться в валюте дружественного государства или в рублях. Размер доли, вклада, пая в имущество нерезидента или взноса по договору простого товарищества, в оплату которого совершается операция, не должен превышать 10 миллионов рублей или такую же сумму в эквиваленте в иностранной валюте.Если же перечисленные условия не применимы, то для проведения операции резиденту, как и раньше, требуется получить специальное разрешение Банка России, добавил регулятор.

https://radiosputnik.ria.ru/20220408/tseny-1782512855.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия