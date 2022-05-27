https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791204420.html
Компаниям разрешили вносить средства в уставной капитал без согласия ЦБ
Компаниям разрешили вносить средства в уставной капитал без согласия ЦБ - РИА Новости, 27.05.2022
Компаниям разрешили вносить средства в уставной капитал без согласия ЦБ
Банк России разрешил резидентам при соблюдении ряда условий вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных стран без предварительного получения... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T16:04
2022-05-27T16:04
2022-05-27T16:09
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Банк России разрешил резидентам при соблюдении ряда условий вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных стран без предварительного получения согласия ЦБ, сообщил регулятор."Российские резиденты при одновременном соблюдении ряда условий смогут оплачивать доли, вклады и паи в имуществе нерезидентов, а также делать взнос в пользу иностранцев по договору простого товарищества без предварительного получения индивидуальных разрешений Банка России", - пишет ЦБ.Так, компания, в чью пользу делается платеж, должна быть из дружественного государства; платеж должен осуществляться в валюте дружественного государства или в рублях. Размер доли, вклада, пая в имущество нерезидента или взноса по договору простого товарищества, в оплату которого совершается операция, не должен превышать 10 миллионов рублей или такую же сумму в эквиваленте в иностранной валюте.Если же перечисленные условия не применимы, то для проведения операции резиденту, как и раньше, требуется получить специальное разрешение Банка России, добавил регулятор.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
16:04 27.05.2022 (обновлено: 16:09 27.05.2022)
Компаниям разрешили вносить средства в уставной капитал без согласия ЦБ
ЦБ разрешил вносить средства в уставный капитал компаний без получения своего согласия
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Банк России разрешил резидентам при соблюдении ряда условий вносить средства в уставный капитал компаний из дружественных стран без предварительного получения согласия ЦБ, сообщил регулятор.
"Российские резиденты при одновременном соблюдении ряда условий смогут оплачивать доли, вклады и паи в имуществе нерезидентов, а также делать взнос в пользу иностранцев по договору простого товарищества без предварительного получения индивидуальных разрешений Банка России", - пишет ЦБ
.
Так, компания, в чью пользу делается платеж, должна быть из дружественного государства; платеж должен осуществляться в валюте дружественного государства или в рублях. Размер доли, вклада, пая в имущество нерезидента или взноса по договору простого товарищества, в оплату которого совершается операция, не должен превышать 10 миллионов рублей или такую же сумму в эквиваленте в иностранной валюте.
Если же перечисленные условия не применимы, то для проведения операции резиденту, как и раньше, требуется получить специальное разрешение Банка России, добавил регулятор.