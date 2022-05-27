https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791189982.html

Силуанов рассказал, когда снимут запрет на вывоз капитала

Силуанов рассказал, когда снимут запрет на вывоз капитала - РИА Новости, 27.05.2022

Силуанов рассказал, когда снимут запрет на вывоз капитала

Запрет на вывоз капитала из РФ для инвесторов из недружественных стран сохранится до снятия санкций и разморозки золотовалютных резервов РФ, заявил министр... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:36

2022-05-27T15:36

2022-05-27T16:08

экономика

антон силуанов

россия

украина

министерство финансов рф (минфин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/13/1755264577_0:0:3030:1704_1920x0_80_0_0_09a752b89398a571bb2e3515de1fc271.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Запрет на вывоз капитала из РФ для инвесторов из недружественных стран сохранится до снятия санкций и разморозки золотовалютных резервов РФ, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Будем нормализовывать нашу экономическую ситуацию, будем дальше идти к тому, чтобы все те ограничения, которые были введены, в конечном счете отменить. Но есть один момент: те инвестиции, которые были сделаны иностранцами из недружественных стран в Россию - будем их держать так же, как они будут держать наши золотовалютные резервы", - сказал Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.По его словам, введенные в России ограничения были вынужденной мерой. "Она связана с тем, что нам заморозили наши активы - Центрального банка, правительства в виде золотовалютных резервов, заморозили активы наших крупных компаний. Мы точно так же ответили - заморозили и не пускаем эти деньги обратно. Я думаю, что эта мера сохранится до той поры, пока не будут отменены те санкции, которые были введены, или те заморозки, которые были введены в отношении наших резервов и активов", - подчеркнул он.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.При этом глава Минфина отметил, что ограничительные меры, в том числе на вывоз капитала из РФ, которые принимались для защиты российской экономики, сыграли свою роль, поэтому власти уже начали постепенно их смягчать. "Ставка снизилась почти в два раза, мы постепенно отменяем обязательную продажу валютной выручки - сейчас снизили до 50%, возможности вывоза физлицами валюты повысили в пять раз", - напомнил он и пообещал, что движение в этом направлении будет продолжаться.

https://ria.ru/20220302/perevod-1775886009.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, антон силуанов, россия, украина, министерство финансов рф (минфин россии)