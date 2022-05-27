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Силуанов рассказал, когда снимут запрет на вывоз капитала - РИА Новости, 27.05.2022
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Силуанов рассказал, когда снимут запрет на вывоз капитала
Силуанов рассказал, когда снимут запрет на вывоз капитала - РИА Новости, 27.05.2022
Силуанов рассказал, когда снимут запрет на вывоз капитала
Запрет на вывоз капитала из РФ для инвесторов из недружественных стран сохранится до снятия санкций и разморозки золотовалютных резервов РФ, заявил министр... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:36
2022-05-27T16:08
экономика
антон силуанов
россия
украина
министерство финансов рф (минфин россии)
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Запрет на вывоз капитала из РФ для инвесторов из недружественных стран сохранится до снятия санкций и разморозки золотовалютных резервов РФ, заявил министр финансов России Антон Силуанов."Будем нормализовывать нашу экономическую ситуацию, будем дальше идти к тому, чтобы все те ограничения, которые были введены, в конечном счете отменить. Но есть один момент: те инвестиции, которые были сделаны иностранцами из недружественных стран в Россию - будем их держать так же, как они будут держать наши золотовалютные резервы", - сказал Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.По его словам, введенные в России ограничения были вынужденной мерой. "Она связана с тем, что нам заморозили наши активы - Центрального банка, правительства в виде золотовалютных резервов, заморозили активы наших крупных компаний. Мы точно так же ответили - заморозили и не пускаем эти деньги обратно. Я думаю, что эта мера сохранится до той поры, пока не будут отменены те санкции, которые были введены, или те заморозки, которые были введены в отношении наших резервов и активов", - подчеркнул он.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.При этом глава Минфина отметил, что ограничительные меры, в том числе на вывоз капитала из РФ, которые принимались для защиты российской экономики, сыграли свою роль, поэтому власти уже начали постепенно их смягчать. "Ставка снизилась почти в два раза, мы постепенно отменяем обязательную продажу валютной выручки - сейчас снизили до 50%, возможности вывоза физлицами валюты повысили в пять раз", - напомнил он и пообещал, что движение в этом направлении будет продолжаться.
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экономика, антон силуанов, россия, украина, министерство финансов рф (минфин россии)
15:36 27.05.2022 (обновлено: 16:08 27.05.2022)
 
Силуанов рассказал, когда снимут запрет на вывоз капитала

Силуанов: запрет на вывоз капитала сохранится до снятия санкций и разморозки резервов

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Запрет на вывоз капитала из РФ для инвесторов из недружественных стран сохранится до снятия санкций и разморозки золотовалютных резервов РФ, заявил министр финансов России Антон Силуанов.
"Будем нормализовывать нашу экономическую ситуацию, будем дальше идти к тому, чтобы все те ограничения, которые были введены, в конечном счете отменить. Но есть один момент: те инвестиции, которые были сделаны иностранцами из недружественных стран в Россию - будем их держать так же, как они будут держать наши золотовалютные резервы", - сказал Силуанов, выступая с лекцией в Финансовом университете при правительстве РФ.
По его словам, введенные в России ограничения были вынужденной мерой. "Она связана с тем, что нам заморозили наши активы - Центрального банка, правительства в виде золотовалютных резервов, заморозили активы наших крупных компаний. Мы точно так же ответили - заморозили и не пускаем эти деньги обратно. Я думаю, что эта мера сохранится до той поры, пока не будут отменены те санкции, которые были введены, или те заморозки, которые были введены в отношении наших резервов и активов", - подчеркнул он.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Силуанов ранее оценивал, что заморожена примерно половина, или около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов России. В ряде стран в рамках санкционной политики также принимаются решения по заморозке активов и недвижимости российских бизнесменов.
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При этом глава Минфина отметил, что ограничительные меры, в том числе на вывоз капитала из РФ, которые принимались для защиты российской экономики, сыграли свою роль, поэтому власти уже начали постепенно их смягчать. "Ставка снизилась почти в два раза, мы постепенно отменяем обязательную продажу валютной выручки - сейчас снизили до 50%, возможности вывоза физлицами валюты повысили в пять раз", - напомнил он и пообещал, что движение в этом направлении будет продолжаться.
 
ЭкономикаАнтон СилуановРоссияУкраинаМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
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