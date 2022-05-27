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Россия обсудит со странами Ближнего Востока и Африки переход на рубли - РИА Новости, 27.05.2022
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Россия обсудит со странами Ближнего Востока и Африки переход на рубли
Россия обсудит со странами Ближнего Востока и Африки переход на рубли - РИА Новости, 27.05.2022
Россия обсудит со странами Ближнего Востока и Африки переход на рубли
Минсельхоз будет обсуждать со странами Ближнего Востока и Северной Африки возможность перехода на расчеты за поставки на тендерах в рублях, а также пересмотра... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T15:27
2022-05-27T15:31
в мире
экономика
россия
саудовская аравия
египет
дмитрий патрушев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз будет обсуждать со странами Ближнего Востока и Северной Африки возможность перехода на расчеты за поставки на тендерах в рублях, а также пересмотра механизма расчета, чтобы исключить из него европейские банки, сообщил в ходе Всероссийского зернового форума министр финансов РФ Дмитрий Патрушев."На самом деле, эта тема давно обсуждается. Я общался и с египтянами, своими коллегами, и с саудитами, все эти вопросы мы ставили. Буквально на следующей неделе должен состояться разговор с моим партнером из Саудовской Аравии, тоже эту тему мы обсудим. Но пока, к сожалению, этот вопрос решить не удается. Но мы будем в этом направлении работать", - сказал Патрушев, отвечая на вопрос о том, возможен ли перевод расчетов по таким сделкам в национальной валюте.Один из участников форума, задавая это вопрос, напомнил, что российские экспортеры последнее время выходят на тендеры напрямую, минуя международных трейдеров, но одним из условий возможности такого рода расчетов является банковская гарантия. Ранее она выдавалась российскими банками при условии получения контргарантий в первоклассных европейских банках, но теперь это невозможно из-за ужесточения санкционной политики. В связи с этим министра также спросили, возможно ли проведение переговоров с правительствами Египта, Саудовской Аравии, Турции по предоставлению гарантий непосредственно от российских банков (например, с госучастием) при поручительстве правительства РФ.Патрушев уточнил, что этот вопрос также стоит в повестке дня предстоящих переговоров. "Будем отрабатывать возможности исключения необходимости предоставления контргарантий европейских банков. Параллельно будем отрабатывать ситуацию на поставках российского зерна на бестендерной основе. Наверно, одна из сложных тем. Будем вместе решать", - сказал министр.
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в мире, экономика, россия, саудовская аравия, египет, дмитрий патрушев
15:27 27.05.2022 (обновлено: 15:31 27.05.2022)
 
Россия обсудит со странами Ближнего Востока и Африки переход на рубли

Патрушев: Россия обсудит со странами Ближнего Востока и Северной Африки переход на рубли

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБанкноты Банка России
Банкноты Банка России - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз будет обсуждать со странами Ближнего Востока и Северной Африки возможность перехода на расчеты за поставки на тендерах в рублях, а также пересмотра механизма расчета, чтобы исключить из него европейские банки, сообщил в ходе Всероссийского зернового форума министр финансов РФ Дмитрий Патрушев.
"На самом деле, эта тема давно обсуждается. Я общался и с египтянами, своими коллегами, и с саудитами, все эти вопросы мы ставили. Буквально на следующей неделе должен состояться разговор с моим партнером из Саудовской Аравии, тоже эту тему мы обсудим. Но пока, к сожалению, этот вопрос решить не удается. Но мы будем в этом направлении работать", - сказал Патрушев, отвечая на вопрос о том, возможен ли перевод расчетов по таким сделкам в национальной валюте.
Один из участников форума, задавая это вопрос, напомнил, что российские экспортеры последнее время выходят на тендеры напрямую, минуя международных трейдеров, но одним из условий возможности такого рода расчетов является банковская гарантия. Ранее она выдавалась российскими банками при условии получения контргарантий в первоклассных европейских банках, но теперь это невозможно из-за ужесточения санкционной политики. В связи с этим министра также спросили, возможно ли проведение переговоров с правительствами Египта, Саудовской Аравии, Турции по предоставлению гарантий непосредственно от российских банков (например, с госучастием) при поручительстве правительства РФ.
Патрушев уточнил, что этот вопрос также стоит в повестке дня предстоящих переговоров. "Будем отрабатывать возможности исключения необходимости предоставления контргарантий европейских банков. Параллельно будем отрабатывать ситуацию на поставках российского зерна на бестендерной основе. Наверно, одна из сложных тем. Будем вместе решать", - сказал министр.
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 12:51
Эксперт рассказал о последствиях перехода на оплату в рублях за газ
 
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