https://ria.ru/20220527/ekonomika-1791186256.html

Россия обсудит со странами Ближнего Востока и Африки переход на рубли

Россия обсудит со странами Ближнего Востока и Африки переход на рубли - РИА Новости, 27.05.2022

Россия обсудит со странами Ближнего Востока и Африки переход на рубли

Минсельхоз будет обсуждать со странами Ближнего Востока и Северной Африки возможность перехода на расчеты за поставки на тендерах в рублях, а также пересмотра... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T15:27

2022-05-27T15:27

2022-05-27T15:31

в мире

экономика

россия

саудовская аравия

египет

дмитрий патрушев

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/12/1750650274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_60b01e8dbc061648fd68df6fd788d76b.jpg

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Минсельхоз будет обсуждать со странами Ближнего Востока и Северной Африки возможность перехода на расчеты за поставки на тендерах в рублях, а также пересмотра механизма расчета, чтобы исключить из него европейские банки, сообщил в ходе Всероссийского зернового форума министр финансов РФ Дмитрий Патрушев."На самом деле, эта тема давно обсуждается. Я общался и с египтянами, своими коллегами, и с саудитами, все эти вопросы мы ставили. Буквально на следующей неделе должен состояться разговор с моим партнером из Саудовской Аравии, тоже эту тему мы обсудим. Но пока, к сожалению, этот вопрос решить не удается. Но мы будем в этом направлении работать", - сказал Патрушев, отвечая на вопрос о том, возможен ли перевод расчетов по таким сделкам в национальной валюте.Один из участников форума, задавая это вопрос, напомнил, что российские экспортеры последнее время выходят на тендеры напрямую, минуя международных трейдеров, но одним из условий возможности такого рода расчетов является банковская гарантия. Ранее она выдавалась российскими банками при условии получения контргарантий в первоклассных европейских банках, но теперь это невозможно из-за ужесточения санкционной политики. В связи с этим министра также спросили, возможно ли проведение переговоров с правительствами Египта, Саудовской Аравии, Турции по предоставлению гарантий непосредственно от российских банков (например, с госучастием) при поручительстве правительства РФ.Патрушев уточнил, что этот вопрос также стоит в повестке дня предстоящих переговоров. "Будем отрабатывать возможности исключения необходимости предоставления контргарантий европейских банков. Параллельно будем отрабатывать ситуацию на поставках российского зерна на бестендерной основе. Наверно, одна из сложных тем. Будем вместе решать", - сказал министр.

https://ria.ru/20220331/gaz-1781049999.html

россия

саудовская аравия

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, экономика, россия, саудовская аравия, египет, дмитрий патрушев