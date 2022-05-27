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Лукашенко призвал переформатировать логистику в рамках ЕАЭС

Лукашенко призвал переформатировать логистику в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 27.05.2022

Лукашенко призвал переформатировать логистику в рамках ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС надо принять экстренные меры по переформатированию логистики в рамках организации. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:39

2022-05-27T14:39

2022-05-27T14:39

в мире

экономика

китай

евразийская экономическая комиссия

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС надо принять экстренные меры по переформатированию логистики в рамках организации."Считаю, что далее нам надо принять экстренные меры по переформатированию логистики", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в онлайн-формате.По его словам, значительный интерес представляет инициатива ЕЭК по реализации проекта "Евразийский агроэкспресс", который призван обеспечить регулярные беспрепятственные поставки сельхозтоваров железнодорожным транспортом, в том числе и с Китаем."Кроме того, нужно серьезно форсировать работу по созданию новых кооперационных связей и импортозамещению, в особенности по товарам критического импорта", - призвал Лукашенко.

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в мире, экономика, китай, евразийская экономическая комиссия, александр лукашенко, белоруссия