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Лукашенко призвал переформатировать логистику в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 27.05.2022
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Лукашенко призвал переформатировать логистику в рамках ЕАЭС
Лукашенко призвал переформатировать логистику в рамках ЕАЭС - РИА Новости, 27.05.2022
Лукашенко призвал переформатировать логистику в рамках ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС надо принять экстренные меры по переформатированию логистики в рамках организации. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:39
2022-05-27T14:39
в мире
экономика
китай
евразийская экономическая комиссия
александр лукашенко
белоруссия
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС надо принять экстренные меры по переформатированию логистики в рамках организации."Считаю, что далее нам надо принять экстренные меры по переформатированию логистики", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в онлайн-формате.По его словам, значительный интерес представляет инициатива ЕЭК по реализации проекта "Евразийский агроэкспресс", который призван обеспечить регулярные беспрепятственные поставки сельхозтоваров железнодорожным транспортом, в том числе и с Китаем."Кроме того, нужно серьезно форсировать работу по созданию новых кооперационных связей и импортозамещению, в особенности по товарам критического импорта", - призвал Лукашенко.
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в мире, экономика, китай, евразийская экономическая комиссия, александр лукашенко, белоруссия
14:39 27.05.2022
 
Лукашенко призвал переформатировать логистику в рамках ЕАЭС

Лукашенко: надо принять экстренные меры по переформатированию логистики в рамках ЕАЭС

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ЕАЭС надо принять экстренные меры по переформатированию логистики в рамках организации.
"Считаю, что далее нам надо принять экстренные меры по переформатированию логистики", - сказал Лукашенко, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое проходит в онлайн-формате.
По его словам, значительный интерес представляет инициатива ЕЭК по реализации проекта "Евразийский агроэкспресс", который призван обеспечить регулярные беспрепятственные поставки сельхозтоваров железнодорожным транспортом, в том числе и с Китаем.
"Кроме того, нужно серьезно форсировать работу по созданию новых кооперационных связей и импортозамещению, в особенности по товарам критического импорта", - призвал Лукашенко.
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В миреЭкономикаКитайЕвразийская экономическая комиссияАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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