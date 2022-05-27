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Глава Киргизии высказался за переход на нацвалюты в расчетах в ЕАЭС

Глава Киргизии высказался за переход на нацвалюты в расчетах в ЕАЭС - РИА Новости, 27.05.2022

Глава Киргизии высказался за переход на нацвалюты в расчетах в ЕАЭС

Киргизия поддерживает переход на национальные валюты во взаиморасчетах между странами внутри Евразийского экономического союза, сообщил в пятницу на заседании... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:35

2022-05-27T13:35

2022-05-27T18:32

киргизия

экономика

евразийский экономический союз

садыр жапаров

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БИШКЕК, 27 мая - РИА Новости. Киргизия поддерживает переход на национальные валюты во взаиморасчетах между странами внутри Евразийского экономического союза, сообщил в пятницу на заседании Высшего экономического совета ЕАЭС президент республики Садыр Жапаров."Важным аспектом финансовой стабильности государств-членов ЕАЭС является переход на более предсказуемые и стабильные алгоритмы и формы расчетов в национальных валютах. Особенно это важно в условиях современных реалий ухудшения геополитической обстановки. В этой связи использование национальных валют во взаиморасчетах за товары полностью поддерживается Кыргызской Республикой", - заявил лидер страны.По словам Жапарова, это может стать одним из факторов "снижения давления импортируемой инфляции на национальные экономики, нивелирования рисков, связанных с волатильностью курсов иностранных валют". Президент Киргизии подчеркнул, что Киргизия также поддерживает обсуждаемые соглашения по свободной торговле ЕАЭС с Индонезией и Ираном.

https://ria.ru/20220526/putin-1790844923.html

киргизия

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Кирилл Волков

киргизия, экономика, евразийский экономический союз, садыр жапаров