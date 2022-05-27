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Глава Киргизии высказался за переход на нацвалюты в расчетах в ЕАЭС - РИА Новости, 27.05.2022
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Глава Киргизии высказался за переход на нацвалюты в расчетах в ЕАЭС
Глава Киргизии высказался за переход на нацвалюты в расчетах в ЕАЭС - РИА Новости, 27.05.2022
Глава Киргизии высказался за переход на нацвалюты в расчетах в ЕАЭС
Киргизия поддерживает переход на национальные валюты во взаиморасчетах между странами внутри Евразийского экономического союза, сообщил в пятницу на заседании... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:35
2022-05-27T18:32
киргизия
экономика
евразийский экономический союз
садыр жапаров
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БИШКЕК, 27 мая - РИА Новости. Киргизия поддерживает переход на национальные валюты во взаиморасчетах между странами внутри Евразийского экономического союза, сообщил в пятницу на заседании Высшего экономического совета ЕАЭС президент республики Садыр Жапаров."Важным аспектом финансовой стабильности государств-членов ЕАЭС является переход на более предсказуемые и стабильные алгоритмы и формы расчетов в национальных валютах. Особенно это важно в условиях современных реалий ухудшения геополитической обстановки. В этой связи использование национальных валют во взаиморасчетах за товары полностью поддерживается Кыргызской Республикой", - заявил лидер страны.По словам Жапарова, это может стать одним из факторов "снижения давления импортируемой инфляции на национальные экономики, нивелирования рисков, связанных с волатильностью курсов иностранных валют". Президент Киргизии подчеркнул, что Киргизия также поддерживает обсуждаемые соглашения по свободной торговле ЕАЭС с Индонезией и Ираном.
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киргизия, экономика, евразийский экономический союз, садыр жапаров
13:35 27.05.2022 (обновлено: 18:32 27.05.2022)
 
Глава Киргизии высказался за переход на нацвалюты в расчетах в ЕАЭС

Глава Киргизии Жапаров высказался за переход на нацвалюты в расчетах в ЕАЭС

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПрезидент Киргизии Садыр Жапаров
Президент Киргизии Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Президент Киргизии Садыр Жапаров. Архивное фото
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БИШКЕК, 27 мая - РИА Новости. Киргизия поддерживает переход на национальные валюты во взаиморасчетах между странами внутри Евразийского экономического союза, сообщил в пятницу на заседании Высшего экономического совета ЕАЭС президент республики Садыр Жапаров.
"Важным аспектом финансовой стабильности государств-членов ЕАЭС является переход на более предсказуемые и стабильные алгоритмы и формы расчетов в национальных валютах. Особенно это важно в условиях современных реалий ухудшения геополитической обстановки. В этой связи использование национальных валют во взаиморасчетах за товары полностью поддерживается Кыргызской Республикой", - заявил лидер страны.
По словам Жапарова, это может стать одним из факторов "снижения давления импортируемой инфляции на национальные экономики, нивелирования рисков, связанных с волатильностью курсов иностранных валют". Президент Киргизии подчеркнул, что Киргизия также поддерживает обсуждаемые соглашения по свободной торговле ЕАЭС с Индонезией и Ираном.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 14:00
Путин назвал долю расчетов в нацвалютах в ЕАЭС
 
КиргизияЭкономикаЕвразийский экономический союзСадыр Жапаров
 
 
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