https://ria.ru/20220527/druzhinniki-1791002817.html

Дружинникам могут начать предоставлять льготы за помощь пограничникам

Дружинникам могут начать предоставлять льготы за помощь пограничникам - РИА Новости, 27.05.2022

Дружинникам могут начать предоставлять льготы за помощь пограничникам

Ожидается, что дружинники, помогающие пограничникам поддерживать порядок на государственной границе РФ, будут с 2023 года получать за это льготы и компенсации,... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T00:42

2022-05-27T00:42

2022-05-27T00:42

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ожидается, что дружинники, помогающие пограничникам поддерживать порядок на государственной границе РФ, будут с 2023 года получать за это льготы и компенсации, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов."Мы ожидаем, что уже в 2023 году члены добровольных народных дружин, участвующие в задержании нарушителей государственной границы либо оказывающие иное активное содействие в ее охране, смогут получать материальное вознаграждение, компенсацию за услуги связи, проезд в городском и пригородном общественном транспорте (за исключением такси), дополнительные дни отдыха к основному отпуску, а также иные льготы и компенсации по аналогии с мерами материального стимулирования народных дружинников полиции", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника.Он напомнил, что меры поддержки дружинников, включая материальное стимулирование, предоставление льгот и компенсаций, были узаконены в конце 2021 года.По словам Кулишова, сейчас в охране государственной границы РФ на добровольных началах участвуют более 13,5 тысяч граждан, из которых сформированы 1192 народные дружины, включая 95 казачьих обществ.

https://ria.ru/20220527/granitsa-1791001018.html

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россия, москва, владимир кулишов, фсб, общество