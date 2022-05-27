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Дружинникам могут начать предоставлять льготы за помощь пограничникам - РИА Новости, 27.05.2022
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Дружинникам могут начать предоставлять льготы за помощь пограничникам
Дружинникам могут начать предоставлять льготы за помощь пограничникам - РИА Новости, 27.05.2022
Дружинникам могут начать предоставлять льготы за помощь пограничникам
Ожидается, что дружинники, помогающие пограничникам поддерживать порядок на государственной границе РФ, будут с 2023 года получать за это льготы и компенсации,... РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T00:42
2022-05-27T00:42
россия
москва
владимир кулишов
фсб
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ожидается, что дружинники, помогающие пограничникам поддерживать порядок на государственной границе РФ, будут с 2023 года получать за это льготы и компенсации, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов."Мы ожидаем, что уже в 2023 году члены добровольных народных дружин, участвующие в задержании нарушителей государственной границы либо оказывающие иное активное содействие в ее охране, смогут получать материальное вознаграждение, компенсацию за услуги связи, проезд в городском и пригородном общественном транспорте (за исключением такси), дополнительные дни отдыха к основному отпуску, а также иные льготы и компенсации по аналогии с мерами материального стимулирования народных дружинников полиции", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника.Он напомнил, что меры поддержки дружинников, включая материальное стимулирование, предоставление льгот и компенсаций, были узаконены в конце 2021 года.По словам Кулишова, сейчас в охране государственной границы РФ на добровольных началах участвуют более 13,5 тысяч граждан, из которых сформированы 1192 народные дружины, включая 95 казачьих обществ.
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россия, москва, владимир кулишов, фсб, общество
00:42 27.05.2022
 
Дружинникам могут начать предоставлять льготы за помощь пограничникам

Кулишов: с 2023 года дружинники могут начать получать льготы за помощь пограничникам

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие пограничной службы ФСБ РФ
Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Военнослужащие пограничной службы ФСБ РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ожидается, что дружинники, помогающие пограничникам поддерживать порядок на государственной границе РФ, будут с 2023 года получать за это льготы и компенсации, заявил первый заместитель директора – руководитель Пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
"Мы ожидаем, что уже в 2023 году члены добровольных народных дружин, участвующие в задержании нарушителей государственной границы либо оказывающие иное активное содействие в ее охране, смогут получать материальное вознаграждение, компенсацию за услуги связи, проезд в городском и пригородном общественном транспорте (за исключением такси), дополнительные дни отдыха к основному отпуску, а также иные льготы и компенсации по аналогии с мерами материального стимулирования народных дружинников полиции", - сказал Кулишов в интервью "Российской газете" по случаю предстоящего Дня пограничника.
Он напомнил, что меры поддержки дружинников, включая материальное стимулирование, предоставление льгот и компенсаций, были узаконены в конце 2021 года.
По словам Кулишова, сейчас в охране государственной границы РФ на добровольных началах участвуют более 13,5 тысяч граждан, из которых сформированы 1192 народные дружины, включая 95 казачьих обществ.
Пограничник на пункте пропуска - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
00:24
ФСБ сообщила об усилении российской границы с Украиной
 
РоссияМоскваВладимир КулишовФСБОбщество
 
 
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