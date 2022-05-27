https://ria.ru/20220527/dozhd-1791161022.html

Москвичей призвали быть осторожными на дорогах из-за сильного дождя

Москвичей призвали быть осторожными на дорогах из-за сильного дождя - РИА Новости, 27.05.2022

Москвичей призвали быть осторожными на дорогах из-за сильного дождя

Москвичам стоит отложить поездки на более позднее время и быть внимательными из-за сильного дождя, который может затруднить движение транспорта на магистралях в РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T14:27

2022-05-27T14:27

2022-05-27T14:27

москва

московская область (подмосковье)

садовое кольцо (москва)

общество

погода

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москвичам стоит отложить поездки на более позднее время и быть внимательными из-за сильного дождя, который может затруднить движение транспорта на магистралях в сторону области, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В городе местами идет сильный дождь - просим водителей быть внимательнее за рулем. Сейчас на дороге (обстановка оценивается в) 6 баллов. В течение дня в городе ждем дождь и ветер. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение", - говорится в сообщении.Отмечается, что вечером ожидаются пробки до 7-8 баллов. Движение будет затруднено в центре Москвы, на Садовом кольце и ТТК, на МКАД, магистралях по направлению в область."Рекомендуем отложить поездки на более позднее время, для поездок по центру используйте городской транспорт. Просим водителей соблюдать скорость, держать дистанцию, не отвлекаться на телефон", - дополняется в сообщении.

https://ria.ru/20220527/pogoda-1791019295.html

москва

московская область (подмосковье)

садовое кольцо (москва)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, московская область (подмосковье), садовое кольцо (москва), общество, погода