Рейтинг@Mail.ru
Москвичей призвали быть осторожными на дорогах из-за сильного дождя - РИА Новости, 27.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220527/dozhd-1791161022.html
Москвичей призвали быть осторожными на дорогах из-за сильного дождя
Москвичей призвали быть осторожными на дорогах из-за сильного дождя - РИА Новости, 27.05.2022
Москвичей призвали быть осторожными на дорогах из-за сильного дождя
Москвичам стоит отложить поездки на более позднее время и быть внимательными из-за сильного дождя, который может затруднить движение транспорта на магистралях в РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:27
2022-05-27T14:27
москва
московская область (подмосковье)
садовое кольцо (москва)
общество
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743568362_0:265:3013:1960_1920x0_80_0_0_a031c78d963a4a6e2687e8abde23e3bc.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москвичам стоит отложить поездки на более позднее время и быть внимательными из-за сильного дождя, который может затруднить движение транспорта на магистралях в сторону области, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В городе местами идет сильный дождь - просим водителей быть внимательнее за рулем. Сейчас на дороге (обстановка оценивается в) 6 баллов. В течение дня в городе ждем дождь и ветер. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение", - говорится в сообщении.Отмечается, что вечером ожидаются пробки до 7-8 баллов. Движение будет затруднено в центре Москвы, на Садовом кольце и ТТК, на МКАД, магистралях по направлению в область."Рекомендуем отложить поездки на более позднее время, для поездок по центру используйте городской транспорт. Просим водителей соблюдать скорость, держать дистанцию, не отвлекаться на телефон", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20220527/pogoda-1791019295.html
москва
московская область (подмосковье)
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743568362_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_00a3d56b922169821d6764b9ec7db721.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), садовое кольцо (москва), общество, погода
14:27 27.05.2022
 
Москвичей призвали быть осторожными на дорогах из-за сильного дождя

Москвичей призвали соблюдать осторожность на дорогах из-за сильного дождя

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМужчина в маске на одной из улиц Москвы
Мужчина в маске на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Мужчина в маске на одной из улиц Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москвичам стоит отложить поездки на более позднее время и быть внимательными из-за сильного дождя, который может затруднить движение транспорта на магистралях в сторону области, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В городе местами идет сильный дождь - просим водителей быть внимательнее за рулем. Сейчас на дороге (обстановка оценивается в) 6 баллов. В течение дня в городе ждем дождь и ветер. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение", - говорится в сообщении.
Прохожий на территории Московского международного делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 27.05.2022
Вчера, 07:56
Синоптики рассказали о погоде в Москве в пятницу
Отмечается, что вечером ожидаются пробки до 7-8 баллов. Движение будет затруднено в центре Москвы, на Садовом кольце и ТТК, на МКАД, магистралях по направлению в область.
"Рекомендуем отложить поездки на более позднее время, для поездок по центру используйте городской транспорт. Просим водителей соблюдать скорость, держать дистанцию, не отвлекаться на телефон", - дополняется в сообщении.
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Садовое кольцо (Москва)ОбществоПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала