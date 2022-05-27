https://ria.ru/20220527/dozhd-1791161022.html
Москвичей призвали быть осторожными на дорогах из-за сильного дождя
Москвичей призвали быть осторожными на дорогах из-за сильного дождя - РИА Новости, 27.05.2022
Москвичей призвали быть осторожными на дорогах из-за сильного дождя
Москвичам стоит отложить поездки на более позднее время и быть внимательными из-за сильного дождя, который может затруднить движение транспорта на магистралях в РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T14:27
2022-05-27T14:27
2022-05-27T14:27
москва
московская область (подмосковье)
садовое кольцо (москва)
общество
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743568362_0:265:3013:1960_1920x0_80_0_0_a031c78d963a4a6e2687e8abde23e3bc.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Москвичам стоит отложить поездки на более позднее время и быть внимательными из-за сильного дождя, который может затруднить движение транспорта на магистралях в сторону области, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта."В городе местами идет сильный дождь - просим водителей быть внимательнее за рулем. Сейчас на дороге (обстановка оценивается в) 6 баллов. В течение дня в городе ждем дождь и ветер. Низкие скорости и ДТП также осложняют движение", - говорится в сообщении.Отмечается, что вечером ожидаются пробки до 7-8 баллов. Движение будет затруднено в центре Москвы, на Садовом кольце и ТТК, на МКАД, магистралях по направлению в область."Рекомендуем отложить поездки на более позднее время, для поездок по центру используйте городской транспорт. Просим водителей соблюдать скорость, держать дистанцию, не отвлекаться на телефон", - дополняется в сообщении.
https://ria.ru/20220527/pogoda-1791019295.html
москва
московская область (подмосковье)
садовое кольцо (москва)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1e/1743568362_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_00a3d56b922169821d6764b9ec7db721.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), садовое кольцо (москва), общество, погода
Москвичей призвали быть осторожными на дорогах из-за сильного дождя
Москвичей призвали соблюдать осторожность на дорогах из-за сильного дождя