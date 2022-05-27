16:58 27.05.2022 (обновлено: 17:38 27.05.2022)
Омбудсмен назвала число погибших в ДНР за весь период агрессии Украины
Омбудсмен: число погибших в ДНР за весь период агрессии Украины составляет 7550
© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкРазрушенные здания на территории Донецкого аэропорта.
Разрушенные здания на территории Донецкого аэропорта.. Архивное фото
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
25 мая, 18:15Донбасс. Геноцид. 2014-2022Геноцид мирного населения Донбасса. Фотосвидетельства Максима БлиноваСмерть, дети, старики и женщины в подвалах, руины на месте домов, люди, бегущие в неизвестность от войны и бомбежек — в этой фотоленте собрана часть фотосвидетельств геноцида мирного населения Донбасса, собранных фотографом РИА Новости Максимом Блиновым.