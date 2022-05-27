https://ria.ru/20220527/donbass-1791131784.html

СК возбудил более тысячи уголовных дел о преступлениях в Донбассе

СК возбудил более тысячи уголовных дел о преступлениях в Донбассе - РИА Новости, 27.05.2022

СК возбудил более тысячи уголовных дел о преступлениях в Донбассе

Российские следователи возбудили уже более 1 тысячи уголовных дел по преступлениям в Донбассе, сообщила пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T13:25

2022-05-27T13:25

2022-05-27T13:34

специальная военная операция на украине

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

луганская народная республика

донецкая народная республика

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские следователи возбудили уже более 1 тысячи уголовных дел по преступлениям в Донбассе, сообщила пресс-служба СК РФ.По информации СК, председатель ведомства провел в Мариуполе выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и Украины."Возбуждено и расследуется более 1000 уголовных дел. Доложено о продолжающейся работе с задержанными участниками украинских вооруженных формирований и завершенных уголовных делах, а также о новых установленных фигурантах", - сказали в ведомстве.Так, следствию известны конкретные имена лиц из числа руководящего состава следственных изоляторов Киева, Полтавы, Николаева, Харькова, Винницы, Днепропетровска и Сум, где пытали российских военнопленных.

https://ria.ru/20220526/sizo-1790904759.html

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Кирилл Волков

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия