https://ria.ru/20220527/donbass-1791131784.html
СК возбудил более тысячи уголовных дел о преступлениях в Донбассе
СК возбудил более тысячи уголовных дел о преступлениях в Донбассе - РИА Новости, 27.05.2022
СК возбудил более тысячи уголовных дел о преступлениях в Донбассе
Российские следователи возбудили уже более 1 тысячи уголовных дел по преступлениям в Донбассе, сообщила пресс-служба СК РФ. РИА Новости, 27.05.2022
2022-05-27T13:25
2022-05-27T13:25
2022-05-27T13:34
специальная военная операция на украине
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские следователи возбудили уже более 1 тысячи уголовных дел по преступлениям в Донбассе, сообщила пресс-служба СК РФ.По информации СК, председатель ведомства провел в Мариуполе выездное оперативное совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинскими формированиями в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории ЛНР, ДНР и Украины."Возбуждено и расследуется более 1000 уголовных дел. Доложено о продолжающейся работе с задержанными участниками украинских вооруженных формирований и завершенных уголовных делах, а также о новых установленных фигурантах", - сказали в ведомстве.Так, следствию известны конкретные имена лиц из числа руководящего состава следственных изоляторов Киева, Полтавы, Николаева, Харькова, Винницы, Днепропетровска и Сум, где пытали российских военнопленных.
https://ria.ru/20220526/sizo-1790904759.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр, россия
13:25 27.05.2022 (обновлено: 13:34 27.05.2022)
СК возбудил более тысячи уголовных дел о преступлениях в Донбассе
СК возбудил более тысячи уголовных дел о преступлениях в Донбассе