https://ria.ru/20220527/donbass-1791110091.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града" - РИА Новости, 27.05.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую в ДНР из "Града"

Украинские войска в пятницу в 12.25 мск выпустили по Ясиноватой в Донецкой народной республике 10 ракет из РСЗО "Град", заявили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T12:35

2022-05-27T12:35

2022-05-27T12:55

специальная военная операция на украине

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владимир путин

ясиноватая

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 27 мая - РИА Новости. Украинские войска в пятницу в 12.25 мск выпустили по Ясиноватой в Донецкой народной республике 10 ракет из РСЗО "Град", заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Ранее в представительстве ДНР заявляли, что украинские войска выпустили по Ясиноватой в 8.45 мск 10 ракет из РСЗО "Град"."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 12.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/tribunal-1790812700.html

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донецкая народная республика

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в мире, украина, днр, владимир путин, ясиноватая, донецкая народная республика