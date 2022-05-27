https://ria.ru/20220527/donbass-1791032431.html

ДНР планирует восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя

ДНР планирует восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя - РИА Новости, 27.05.2022

ДНР планирует восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя

ДНР планирует восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис... РИА Новости, 27.05.2022

2022-05-27T09:22

2022-05-27T09:22

2022-05-27T16:17

специальная военная операция на украине

в мире

днр

денис пушилин

владимир путин

донецкая народная республика

мариуполь

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791038803_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0d92b515af38f739a96ec4f8ed622765.jpg

ДОНЕЦК, 27 мая – РИА Новости. ДНР планирует восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин."В планах можно говорить, что будет восстановление, что аэропорты будут нужны. Да, точно нужны", - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли восстановлен аэропорт в Мариуполе.По словам Пушилина, "это связано еще, наверное, и с окончанием в полной мере боевых действий". "Называть точную дату пока, наверное, проблематично, исходя из того, что для нас задача основная - это выход на конституционные границы… И все будет связано, конечно, с вопросами безопасности полета самолетов, вертолетов и прочее", - отметил глава ДНР.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте полный текст интервью Дениса Пушилина >>

https://ria.ru/20220527/donbass-1791058722.html

донецкая народная республика

мариуполь

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Пушилин заявил о планах восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя ДНР планирует восстановить аэропорты Донецка и Мариуполя, но сначала нужно обеспечить безопасность полетов, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин. 2022-05-27T09:22 true PT0M52S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днр, денис пушилин, владимир путин, донецкая народная республика, мариуполь, россия